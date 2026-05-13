Mlade arhitektice otkrivaju sve o zahtjevima klijenata: 'Htjeli su kadu u dnevnom boravku'

Kreativnost, društvene mreže i drugačiji pristup arhitekturi pretvorili su Ninehertz office u jedno od najzanimljivijih mladih imena scene.

Arhitektura se mijenja, a s njom i lica te uredi koji stvaraju nove prostore i ideje. Kako se kaže - na mladima svijet ostaje, iako im se nije lako probiti u toj branši. Upravo jednu takvu priču ispričale su nam projektantica i projekt menadžerica Adrianna Prekpalaj te arhitektica i vlasnica studija Ninehertz Office, Dora Tomulić, koje su gostovale u našem bauštela.hr podcastu.

Riječ je o mladom studiju koji je nastao prije tri godine i koji je svojim fantastičnim radom, ali i snimanjem reelsa i TikTok videa za društvene mreže, došao do situacije da pozivi i upiti stižu sa svih strana.

No, ulazak u pravi svijet arhitekture nije lagan, a prvi korak je osmisliti ime i vizualni identitet. Kako je nastalo ime Ninehertz upravo je jedna zanimljiva priča i trenutak Dorine inspiracije.

Bilo mi je dobro da je nešto univerzalno, da smo svi zajedno unutar jedne kolektivne grupe gdje se svi dobro slažemo. Malo sam istraživala - mozak jako kreativno funkcionira na određenim frekvencijama i 'devet' mi je bio dobar broj unutar spektra i tako je nastalo ime. S Trgovačkim sudom smo se natezali pa je prevedeno na engleski i dodan je 'office', pojasnila je Dora.

Faks i posao - podudaraju li se ili je to skroz novi svijet?

To je zapravo samo jedan mali korak prema tom arhitektonskom svemiru u kojem treba jako puno učiti izvan same arhitekture. Teško je i pojmiti o čemu se radi kad izlazite s fakulteta arhitekture jer, kako kažu gošće, fakultet im je dao širinu razmišljanja, ali praksa je nešto potpuno drugačije.

- Moram priznati da sam se poprilično iznenadila kad sam krenula raditi. Ono što mi radimo unutar hrvatskih okvira mali je djelić onoga što smo radili na fakultetu. Ima puno stvari poput zakonodavstva, kojeg jako malo ima na faksu, od dobivanja građevinskih dozvola do svih tih procesa... Nisam se uspjela snaći na prvu i prihvatila sam da je to ono što radimo i postalo je u redu, pojasnila je svoju situaciju Adrianna.

S druge strane, Dora je rekla kako njihov faks nije tehnička škola, već akademija.

- Naš faks je fakultet, nije tehnička škola. Postoji škola za arhitektonskog tehničara gdje učiš tehničko crtanje, a akademija i fakultet služe više razmišljanju. Ljudi se žale da ih nitko nije pripremio za tržište, ali pripremi se sam - moraš neki dio posla sam odraditi, nije dječji vrtić. Faks ti daje jednu super širinu gdje naučiš 10 posto, a onda iz drugih spektara moraš naučiti još 90 posto, kaže.

Nema ništa na pladnju

Dora dodaje i da se kasnije, kad naučiš sve što moraš znati, vraćaš u fazu gdje se možeš puno više igrati, ali ti nitko ništa neće dati na pladnju.

- Naša branša je jako široka - postoje ljudi koji rade scenografiju, samo interijere, izloge za dućane, zakone ili rade na gradilištu. Ne postoji samo jedan klasičan put. Imaš jako interesantan skillset znanja i možeš se promigoljiti u razne druge branše. Najbitnija stvar koju nas je naš faks naučio je ta širina razmišljanja, to nam je svima najbolje što smo uzeli od tamo i pitanje je kako se tko s tim uspio snaći, pojasnila je Dora.

Na to se Adrianna nadovezala rekavši kako je najveći izazov upravo učenje.

- Čovjek ne može znati sve o svemu kao što može znati o jednoj stvari. Taj proces gdje moraš odlučiti što te zanima i izbrusiti znanje - tu se moraš postaviti, rekla je. 9Hz Office, Adrianna Prekpalaj | Foto: baustela.hr

Total design kuće

Svoje znanje bruse kroz različite projekte, a posebno su ponosne na total design jedne obiteljske kuće. Pojasnile su nam i o čemu se radi.

- Total design je kad radimo sve, od urbanizma preko arhitekture do interijera. Osobno mi je to bilo veliko zadovoljstvo, bila je dobra suradnja sa svima, sve je kliknulo, rekla je Adrianna.

Dora je dodala da je sve išlo vrlo glatko.

- Ovaj projekt je konkretno gotov i baš je gušt napraviti tako nešto. Kad kreneš projektirati, zamišljaš i ono dalje, ali ako si se s nekim dogovorio da radite samo arhitekturu, ne isporučuješ mu to dalje. Super je kad nekome pružiš na jednom mjestu viziju i ideju. Mi njemu omogućimo da sve u startu predoči. U smislu gradnje zgodno je jer nisu samo zidovi i podovi - u startu cjelovito razmišljaš i o tome koji ćeš ormar kupiti, kakva će biti kuhinja, lampe i slično, pojasnila je.

Upravo se u takvim uređenjima lako vidi koji trendovi vladaju i koliko su zahtjevi klijenata slični. Sugovornice su to zanimljivo usporedile sa Zarom i Pinterestom.

- Zahtjevi ljudi su vrlo slični. Kao što većina ljudi ode u Zaru, a rijetki odu dizajneru i istražuju. Ljudi danas istražuju i Pinterest im je glavni izvor ideja. On ti daje ono što je jako kalupski, osim ako godinu dana ne 'kopaš' po tome pa ti isfiltrira sadržaj prema tvom ukusu. Naš je zadatak možemo li tu granicu pomaknuti, ispričala je Dora.

Koliko je teško biti inovativan

Na to se nadovezuje i pitanje koliko je danas lako ili teško biti inovativan.

Ovisi o investitoru. Imamo neke koji imaju viziju u glavi i žele točno to na taj način. Nema se smisla previše boriti s njima, ali naš je zadatak proširiti njihove vidike i perspektive, dati neko novo rješenje i pokazati da nešto funkcionira bolje. To je tih 10 do 20 posto, rekla je Adrianna.

S druge strane, Dora je to objasnila jednostavnije.

Ne možeš nekome doći i reći 'Ti si glup, nemaš pojma, sad ću ti ja reći kako treba.' To ne funkcionira. Na lijep način možeš reći 'Super, može, ali imamo mi bolju ideju.' Tu ima puno psihologije. Pokušaš kroz nekoliko mjeseci rada na projektu svoje znanje predočiti i napraviti ga prihvatljivijim, kaže.

- Naša velika uloga je edukacija investitora i korisnika. Moramo pokazati kako nešto treba biti, što je lakše i što je bolje, s druge strane dodala je Adrianna. 9Hz Office, Dora Tomulić | Foto: baustela.hr

Kada u dnevnom boravku

U moru sličnih zahtjeva ponekad se pojave i oni koje pamtiš cijeli život. Jedan od takvih bila je kada u dnevnom boravku.

- Kada je bila spoj između dnevnog boravka i spavaće sobe, orijentirana na obje strane... Onda je došao suprug i rekao da on to ipak ne bi. Ideja je bila fantastična, strašno seksi i strašno cool, ali došao je gospodin i rekao da to ne može tako, ispričala nam je Dora.

Inspiracija u svemu

Za sve projekte treba odnekud crpiti inspiraciju. Dora je sjajno opisala kako je inspiracija zapravo poetičan način reinterpretacije.

- Uvijek sam mislila da je tako svima - vidiš nešto i sine ti 'Kako je ovo prekrasno.' Ajmo to s nečim izmiješati i pretvoriti u nešto novo. Mozak mi tako radi. Gledaš more i valove, vidiš predobar pokret i kasnije, kad radiš nešto u kući, taj princip kretanja preneseš dalje. Čudni spojevi i nešto ti samo sine, opisala je.

S druge strane, Adrianna inspiraciju crpi kroz putovanja i promatranje različitih kultura, umjetnosti i arhitekture, koje se kasnije sve povežu u jednu cjelinu.

Video igra kao pokretač

Za kraj su nam otkrile i jednu simpatičnu stvar - videoigra The Sims bila je njihov prvi dodir s idejom uređivanja, gradnje i dizajniranja prostora

Dora je to shvatila vrlo ozbiljno.

- Napravila bih kuću i onda idemo raditi sljedeću kuću. Nikad nisam imala obitelj ni djecu u Simsima. Nikad se nisam igrala njihovim životima. Smisao mi je bio složiti prostor i idemo dalje. Imala sam master plan naselja, kaže.

Dok je Adrianna bila 'tipičniji' igrač.

- Radila bih nebuloze, zatvorene prostore bez vrata, staviš ljude unutra, makneš vrata, požar. Ali dalo mi je da se igram, da gradiš nešto, slažeš prostore... Meni je isto bilo bitno napraviti što ljepšu kuću i onda 'obući Simse.' Outfit je bio hit, dodale su kroz smijeh.

Svakako, od Simsa do jednog vrlo uspješnog ureda u nastajanju - priča je to vrijedna slušanja.