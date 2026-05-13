Mlade arhitektice otkrivaju sve o zahtjevima klijenata: 'Htjeli su kadu u dnevnom boravku'

Zanimljiva kuća spaja dva svijeta u jednoj od najstarijih zagrebačkih ulica
12:22 92 d 10.02.2026
13. svibanj 2026.
Kreativnost, društvene mreže i drugačiji pristup arhitekturi pretvorili su Ninehertz office u jedno od najzanimljivijih mladih imena scene.
Arhitektura se mijenja, a s njom i lica te uredi koji stvaraju nove prostore i ideje. Kako se kaže - na mladima svijet ostaje, iako im se nije lako probiti u toj branši. Upravo jednu takvu priču ispričale su nam projektantica i projekt menadžerica Adrianna Prekpalaj te arhitektica i vlasnica studija Ninehertz Office, Dora Tomulić, koje su gostovale u našem bauštela.hr podcastu.
Riječ je o mladom studiju koji je nastao prije tri godine i koji je svojim fantastičnim radom, ali i snimanjem reelsa i TikTok videa za društvene mreže, došao do situacije da pozivi i upiti stižu sa svih strana.
No, ulazak u pravi svijet arhitekture nije lagan, a prvi korak je osmisliti ime i vizualni identitet. Kako je nastalo ime Ninehertz upravo je jedna zanimljiva priča i trenutak Dorine inspiracije.
Bilo mi je dobro da je nešto univerzalno, da smo svi zajedno unutar jedne kolektivne grupe gdje se svi dobro slažemo. Malo sam istraživala - mozak jako kreativno funkcionira na određenim frekvencijama i 'devet' mi je bio dobar broj unutar spektra i tako je nastalo ime. S Trgovačkim sudom smo se natezali pa je prevedeno na engleski i dodan je 'office', pojasnila je Dora.
To je zapravo samo jedan mali korak prema tom arhitektonskom svemiru u kojem treba jako puno učiti izvan same arhitekture. Teško je i pojmiti o čemu se radi kad izlazite s fakulteta arhitekture jer, kako kažu gošće, fakultet im je dao širinu razmišljanja, ali praksa je nešto potpuno drugačije.
- Moram priznati da sam se poprilično iznenadila kad sam krenula raditi. Ono što mi radimo unutar hrvatskih okvira mali je djelić onoga što smo radili na fakultetu. Ima puno stvari poput zakonodavstva, kojeg jako malo ima na faksu, od dobivanja građevinskih dozvola do svih tih procesa... Nisam se uspjela snaći na prvu i prihvatila sam da je to ono što radimo i postalo je u redu, pojasnila je svoju situaciju Adrianna.
S druge strane, Dora je rekla kako njihov faks nije tehnička škola, već akademija.
- Naš faks je fakultet, nije tehnička škola. Postoji škola za arhitektonskog tehničara gdje učiš tehničko crtanje, a akademija i fakultet služe više razmišljanju. Ljudi se žale da ih nitko nije pripremio za tržište, ali pripremi se sam - moraš neki dio posla sam odraditi, nije dječji vrtić. Faks ti daje jednu super širinu gdje naučiš 10 posto, a onda iz drugih spektara moraš naučiti još 90 posto, kaže.
Zanimljiva kuća spaja dva svijeta u jednoj od najstarijih zagrebačkih ulica
12:22 92 d 10.02.2026
Dora dodaje i da se kasnije, kad naučiš sve što moraš znati, vraćaš u fazu gdje se možeš puno više igrati, ali ti nitko ništa neće dati na pladnju.
- Naša branša je jako široka - postoje ljudi koji rade scenografiju, samo interijere, izloge za dućane, zakone ili rade na gradilištu. Ne postoji samo jedan klasičan put. Imaš jako interesantan skillset znanja i možeš se promigoljiti u razne druge branše. Najbitnija stvar koju nas je naš faks naučio je ta širina razmišljanja, to nam je svima najbolje što smo uzeli od tamo i pitanje je kako se tko s tim uspio snaći, pojasnila je Dora.
Na to se Adrianna nadovezala rekavši kako je najveći izazov upravo učenje.
- Čovjek ne može znati sve o svemu kao što može znati o jednoj stvari. Taj proces gdje moraš odlučiti što te zanima i izbrusiti znanje - tu se moraš postaviti, rekla je.
Svoje znanje bruse kroz različite projekte, a posebno su ponosne na total design jedne obiteljske kuće. Pojasnile su nam i o čemu se radi.
- Total design je kad radimo sve, od urbanizma preko arhitekture do interijera. Osobno mi je to bilo veliko zadovoljstvo, bila je dobra suradnja sa svima, sve je kliknulo, rekla je Adrianna.
Dora je dodala da je sve išlo vrlo glatko.
- Ovaj projekt je konkretno gotov i baš je gušt napraviti tako nešto. Kad kreneš projektirati, zamišljaš i ono dalje, ali ako si se s nekim dogovorio da radite samo arhitekturu, ne isporučuješ mu to dalje. Super je kad nekome pružiš na jednom mjestu viziju i ideju. Mi njemu omogućimo da sve u startu predoči. U smislu gradnje zgodno je jer nisu samo zidovi i podovi - u startu cjelovito razmišljaš i o tome koji ćeš ormar kupiti, kakva će biti kuhinja, lampe i slično, pojasnila je.
Upravo se u takvim uređenjima lako vidi koji trendovi vladaju i koliko su zahtjevi klijenata slični. Sugovornice su to zanimljivo usporedile sa Zarom i Pinterestom.
- Zahtjevi ljudi su vrlo slični. Kao što većina ljudi ode u Zaru, a rijetki odu dizajneru i istražuju. Ljudi danas istražuju i Pinterest im je glavni izvor ideja. On ti daje ono što je jako kalupski, osim ako godinu dana ne 'kopaš' po tome pa ti isfiltrira sadržaj prema tvom ukusu. Naš je zadatak možemo li tu granicu pomaknuti, ispričala je Dora.
Šareni neboderi na Jadranskom moru: Albanski turistički kompleks pravo je arhitektonsko remek-djelo
Urbanistički koncept temelji se na reinterpretaciji tradicionalnog albanskog sela kroz ideju tzv. 'nukli'.
09:48 11 d 02.05.2026
Na to se nadovezuje i pitanje koliko je danas lako ili teško biti inovativan.
Ovisi o investitoru. Imamo neke koji imaju viziju u glavi i žele točno to na taj način. Nema se smisla previše boriti s njima, ali naš je zadatak proširiti njihove vidike i perspektive, dati neko novo rješenje i pokazati da nešto funkcionira bolje. To je tih 10 do 20 posto, rekla je Adrianna.
S druge strane, Dora je to objasnila jednostavnije.
Ne možeš nekome doći i reći 'Ti si glup, nemaš pojma, sad ću ti ja reći kako treba.' To ne funkcionira. Na lijep način možeš reći 'Super, može, ali imamo mi bolju ideju.' Tu ima puno psihologije. Pokušaš kroz nekoliko mjeseci rada na projektu svoje znanje predočiti i napraviti ga prihvatljivijim, kaže.
- Naša velika uloga je edukacija investitora i korisnika. Moramo pokazati kako nešto treba biti, što je lakše i što je bolje, s druge strane dodala je Adrianna.
U moru sličnih zahtjeva ponekad se pojave i oni koje pamtiš cijeli život. Jedan od takvih bila je kada u dnevnom boravku.
- Kada je bila spoj između dnevnog boravka i spavaće sobe, orijentirana na obje strane... Onda je došao suprug i rekao da on to ipak ne bi. Ideja je bila fantastična, strašno seksi i strašno cool, ali došao je gospodin i rekao da to ne može tako, ispričala nam je Dora.
Za sve projekte treba odnekud crpiti inspiraciju. Dora je sjajno opisala kako je inspiracija zapravo poetičan način reinterpretacije.
- Uvijek sam mislila da je tako svima - vidiš nešto i sine ti 'Kako je ovo prekrasno.' Ajmo to s nečim izmiješati i pretvoriti u nešto novo. Mozak mi tako radi. Gledaš more i valove, vidiš predobar pokret i kasnije, kad radiš nešto u kući, taj princip kretanja preneseš dalje. Čudni spojevi i nešto ti samo sine, opisala je.
S druge strane, Adrianna inspiraciju crpi kroz putovanja i promatranje različitih kultura, umjetnosti i arhitekture, koje se kasnije sve povežu u jednu cjelinu.
Tapete na zidu: Moderan način uređenja interijera koji će bitno utjecati na izgled prostora
09:03 1124 d 15.04.2023
Za kraj su nam otkrile i jednu simpatičnu stvar - videoigra The Sims bila je njihov prvi dodir s idejom uređivanja, gradnje i dizajniranja prostora
Dora je to shvatila vrlo ozbiljno.
- Napravila bih kuću i onda idemo raditi sljedeću kuću. Nikad nisam imala obitelj ni djecu u Simsima. Nikad se nisam igrala njihovim životima. Smisao mi je bio složiti prostor i idemo dalje. Imala sam master plan naselja, kaže.
Dok je Adrianna bila 'tipičniji' igrač.
- Radila bih nebuloze, zatvorene prostore bez vrata, staviš ljude unutra, makneš vrata, požar. Ali dalo mi je da se igram, da gradiš nešto, slažeš prostore... Meni je isto bilo bitno napraviti što ljepšu kuću i onda 'obući Simse.' Outfit je bio hit, dodale su kroz smijeh.
Svakako, od Simsa do jednog vrlo uspješnog ureda u nastajanju - priča je to vrijedna slušanja. Zato nas pratite i dalje i slušajte naše podcaste, a cijelu epizodu s 9Hz Officeom možete pogledati ovdje.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Zoran već 40 godina radi na istom radnom mjestu, a pred njim je odlazak u mirovinu: 'Vidati vide neću!'
Na njega je najviše utjecao njegov prvi šef mehanizacije, a mladi mehaničari 'izrastaju u jako dobre meštre', misli Zoran Žmire iz STRABAG BMTI-ja.
11:25 10 h 13.05.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 10 h 13.05.2026
Zagrebački pothodnik i nizozemski slikar kao inspiracija: Na Braču niče obiteljska kuća zanimljivih prozora
Između mondrijanovskih linija Novog Zagreba i mediteranskog pejzaža Brača nastala je kuća koja neobično povezuje grad i otok.
11:01 3 d 10.05.2026
Redizajn ikoničnog tornja iz 1962. inspiriranog svemirom: Nova vizura u zagrljaju stakla
Space Needle u Seattleu dobiva suvremenu obnovu studija Olson Kundig koja spaja staklene inovacije i očuvanje ikoničnog dizajna.
11:49 4 d 09.05.2026
Danski arhitekti osmislili kompleks s valovitom fasadom od metalnih cijevi, ima dvije zanimljive funkcije
Najprepoznatljiviji element projekta je valovita struktura od metalnih cijevi koja obavija zgradu poput transparentnog omotača.
09:34 4 d 09.05.2026
Novi arhitektonski simbol Afrike: Završen najviši neboder u Maroku, raketa od mramora, bronce i drva
Toranj je arhitektonski oblikovan prema konceptu 'vertikalnog grada', a omogućuje integraciju različitih funkcija unutar jedne strukture.
15:30 5 d 08.05.2026
Prije 100 godina rodio se arhitekt koji 'stvorio' Travno i Špansko: Njegovi projekti i danas 'žive'
Osim projektantskog rada, Kollenz je bio i dugogodišnji profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, gdje je obrazovao generacije arhitekata.
15:52 8 d 05.05.2026
Na padinama Medvednice novi projekt koji mijenja stanovanje: Ove su vile savršen spoj arhitekture i prirode
Vile su tipološki zamišljene kao niz obiteljskih kuća, tj. stanova u nizu, pri čemu svaka ima tri troetažne stambene jedinice s pripadajućim vrtom.
12:37 9 d 04.05.2026