Od prve skice do zadnje lampe: Kako izgleda total design projekt koji mijenja način gradnje i uređenja

U gradnji je posebno korisno što se od samog početka ne razmišlja samo o zidovima i podovima, već se planiraju kuhinja, rasvjeta, ormari, itd.
Arhitektura se mijenja, a s njom i nova lica te uredi koji stvaraju drugačije prostore i ideje. Iako se često kaže da na mladima svijet ostaje, probiti se u svijetu arhitekture nije nimalo jednostavno. Upravo jednu takvu priču u bauštela.hr podcastu ispričale su projektantica i projekt menadžerica Adrianna Prekpalaj te arhitektica i vlasnica studija Ninehertz Office, Dora Tomulić.
Riječ je o mladom arhitektonskom studiju koji je nastao prije tri godine, a zahvaljujući kvalitetnim projektima, ali i prisutnosti na društvenim mrežama kroz reels i TikTok sadržaj, vrlo brzo su došli do situacije u kojoj upiti i pozivi stižu sa svih strana.
No, ulazak u 'pravi' svijet arhitekture nije lagan, a jedan od prvih koraka bio je osmisliti ime i vizualni identitet studija. Kako je nastao naziv Ninehertz Office, Dora je otkrila kroz zanimljivu priču o kreativnosti i inspiraciji.
Htjela sam da ime bude univerzalno, da predstavlja kolektiv i grupu ljudi koji dobro funkcioniraju zajedno. Malo sam istraživala i saznala da mozak vrlo kreativno funkcionira na određenim frekvencijama. Broj devet mi se svidio unutar tog spektra i tako je nastalo ime. Kasnije smo se s Trgovačkim sudom malo 'natezali', pa smo naziv preveli na engleski i dodali 'office', pojasnila je Dora.
Svoje iskustvo i znanje danas grade kroz različite projekte, a posebno su ponosne na projekt total designa jedne obiteljske kuće.
- Total design znači da radimo sve, od urbanizma preko arhitekture do interijera. Meni je osobno to bilo veliko zadovoljstvo jer je suradnja sa svima bila odlična i sve je jednostavno kliknulo, rekla je Adrianna.
Dora dodaje kako je upravo takav pristup ono što projekt čini posebnim.
- Taj projekt je sada gotov i stvarno je gušt napraviti nešto takvo. Kada projektiraš, uvijek zamišljaš i ono što dolazi kasnije, ali ako si s klijentom dogovorio samo arhitekturu, onda taj dio dalje ne razvijaš. Super je kada nekome možeš na jednom mjestu pružiti kompletnu viziju i ideju. U gradnji je to posebno korisno jer ne razmišljaš samo o zidovima i podovima, nego od početka planiraš i kakav će biti ormar, kuhinja, rasvjeta i svi ostali detalji, objasnila je.
Upravo se kroz uređenje interijera najbolje vide trendovi i koliko su želje klijenata često slične. Sugovornice su to usporedile sa Zarom i Pinterestom, koji su danas mnogima glavni izvor inspiracije.
- Zahtjevi ljudi često su vrlo slični. Kao što većina ode u Zaru, a rijetki traže nešto potpuno drugačije ili istražuju dizajnere. Danas svi koriste Pinterest i ondje pronalaze ideje, ali Pinterest često nudi dosta kalupska rješenja, osim ako dugo ne istražuješ pa ti algoritam počne prilagođavati sadržaj tvojem ukusu. Naš je zadatak pokušati pomaknuti tu granicu i ponuditi nešto drugačije, rekla je za kraj Dora.
Cijelu epizodu bauštela.hr podcasta s Ninehertz Officeom možete pogledati ovdje.
