Zagrebački pothodnik i nizozemski slikar kao inspiracija: Na Braču niče obiteljska kuća zanimljivih prozora

Između mondrijanovskih linija Novog Zagreba i mediteranskog pejzaža Brača nastala je kuća koja neobično povezuje grad i otok.

Arhitekt Hrvoje Marinović živi na relaciji Zagreb - Dalmacija, a upravo se u toj razapetosti između kontinenta i juga krije njegov arhitektonski modus operandi. Iza sebe ima niz zapaženih i zanimljivih projekata, među kojima se ističe budući Pemo Business Centar kraj zagrebačke Arene, potpuno ostakljena poslovna zgrada s 'rupom' u pročelju, o kojoj smo već više puta pisali. Uredio je i svoj kaštel na Braču, a sada svoj završetak čeka i zanimljiva kuća u Postirama na Braču inspirirana umjetnošću.

Kako nam je ispričao Marinović, riječ je o kući Luetić koju je osmislio za istoimenu obitelj iz Zagreba, koja se odlučila u Postirama sagraditi svoju kuću za odmor. Nalazi se uz šetnicu Put Piska, u vikendaškoj uvali Prvja, svojevrsnoj otvorenoj galeriji hrvatske moderne arhitekture, među realizacijama velikana poput Ivana Vitića, Lava Horvata i Bude Pervana.

Posveta modernističkoj arhitekturi

Zanimljivo je istaknuti kako je Hrvoje Marinović tu kuću projektirao kao svojevrsni hommage modernističkoj arhitekturi šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada su u ovoj uvali nastajale prve ladanjske kuće danas gotovo antologijske vrijednosti.

- Projekt ne imitira prošlost, nego reinterpretira njezine temeljne principe, jasnoću konstrukcije, funkcionalnost tlocrta, odnos interijera i eksterijera te kulturu stanovanja prilagođenu mediteranskom načinu života, rekao nam je. kuća Luetić, otok Brač | Foto: Hrvoje Marinović, privatna kolekcija kuća Luetić, otok Brač | Foto: Hrvoje Marinović, privatna kolekcija

Prekrasna kuća na tri etaže

Što se tiče rasporeda, kuća Luetić oblikovana je kao stambena građevina s tri etaže, pri čemu se na svakoj nalazi po jedan stan. Trosobni stanovi organizirani su prema funkcionalističkom načelu racionalnog i protočnog tlocrta, s naglašenim dnevnim prostorima koji se prirodno nastavljaju prema velikim terasama.

Marinović naglašava kako upravo terasa tijekom ljetnog režima korištenja postaje najživlji prostor kuće -mjesto objedovanja, druženja i boravka u hladu, izravno povezano s blagovaonicom i dnevnim boravkom. Iz tih se prostora otvara neponovljiv pogled prema Bračkom kanalu i južnom dijelu splitskog poluotoka, koji snažno određuje atmosferu cijele kuće. kuća Luetić, otok Brač | Foto: Hrvoje Marinović, privatna kolekcija

Zagrebački pothodnik i Mondrian kao inspiracija

Snažan naglasak u oblikovanju građevine predstavlja njezin sjeverozapadni ugao. Ondje su kutni prozori uokvireni naglašenim arhitektonskim okvirom unutar kojega je 'oslikan Mondrian'. Referenca na Pieta Mondriana nije slučajna i djeluje na dvije razine.

- S jedne strane, Mondrianov utjecaj na razvoj moderne arhitekture i apstraktnog prostornog mišljenja bio je izniman; njegova redukcija forme te kompozicija osnovnih linija i boja snažno su oblikovale estetski jezik modernizma, govori nam projektant.

Posebno je zanimljivo što motiv, s druge strane, ima i intimnu, gotovo autobiografsku dimenziju. Obitelj Luetić živi u novozagrebačkom naselju Siget i svaki put pri prelasku Avenije Dubrovnik prolazi kroz pothodnik oslikan upravo motivima inspiriranima Mondrianom.

- Tako kuća svojim uglovnim detaljem na suptilan i pomalo tajanstven način povezuje more i Zagreb, mediteranski pejzaž i svakodnevicu grada. Taj arhitektonski motiv postaje osobni znak prepoznavanja: podsjetnik na njihovu 'morsku kuću' koji ih prati čak i u urbanom ritmu Zagreba, za kraj nam je otkrio Marinović.