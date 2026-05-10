Zagrebački pothodnik i nizozemski slikar kao inspiracija: Na Braču niče obiteljska kuća zanimljivih prozora

Između mondrijanovskih linija Novog Zagreba i mediteranskog pejzaža Brača nastala je kuća koja neobično povezuje grad i otok.
Arhitekt Hrvoje Marinović živi na relaciji Zagreb - Dalmacija, a upravo se u toj razapetosti između kontinenta i juga krije njegov arhitektonski modus operandi. Iza sebe ima niz zapaženih i zanimljivih projekata, među kojima se ističe budući Pemo Business Centar kraj zagrebačke Arene, potpuno ostakljena poslovna zgrada s 'rupom' u pročelju, o kojoj smo već više puta pisali. Uredio je i svoj kaštel na Braču, a sada svoj završetak čeka i zanimljiva kuća u Postirama na Braču inspirirana umjetnošću.
Kako nam je ispričao Marinović, riječ je o kući Luetić koju je osmislio za istoimenu obitelj iz Zagreba, koja se odlučila u Postirama sagraditi svoju kuću za odmor. Nalazi se uz šetnicu Put Piska, u vikendaškoj uvali Prvja, svojevrsnoj otvorenoj galeriji hrvatske moderne arhitekture, među realizacijama velikana poput Ivana Vitića, Lava Horvata i Bude Pervana.
Zanimljivo je istaknuti kako je Hrvoje Marinović tu kuću projektirao kao svojevrsni hommage modernističkoj arhitekturi šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada su u ovoj uvali nastajale prve ladanjske kuće danas gotovo antologijske vrijednosti.
- Projekt ne imitira prošlost, nego reinterpretira njezine temeljne principe, jasnoću konstrukcije, funkcionalnost tlocrta, odnos interijera i eksterijera te kulturu stanovanja prilagođenu mediteranskom načinu života, rekao nam je.
Prekrasna kuća na tri etaže
Što se tiče rasporeda, kuća Luetić oblikovana je kao stambena građevina s tri etaže, pri čemu se na svakoj nalazi po jedan stan. Trosobni stanovi organizirani su prema funkcionalističkom načelu racionalnog i protočnog tlocrta, s naglašenim dnevnim prostorima koji se prirodno nastavljaju prema velikim terasama.
Marinović naglašava kako upravo terasa tijekom ljetnog režima korištenja postaje najživlji prostor kuće -mjesto objedovanja, druženja i boravka u hladu, izravno povezano s blagovaonicom i dnevnim boravkom. Iz tih se prostora otvara neponovljiv pogled prema Bračkom kanalu i južnom dijelu splitskog poluotoka, koji snažno određuje atmosferu cijele kuće.
Zagrebački pothodnik i Mondrian kao inspiracija
Snažan naglasak u oblikovanju građevine predstavlja njezin sjeverozapadni ugao. Ondje su kutni prozori uokvireni naglašenim arhitektonskim okvirom unutar kojega je 'oslikan Mondrian'. Referenca na Pieta Mondriana nije slučajna i djeluje na dvije razine.
- S jedne strane, Mondrianov utjecaj na razvoj moderne arhitekture i apstraktnog prostornog mišljenja bio je izniman; njegova redukcija forme te kompozicija osnovnih linija i boja snažno su oblikovale estetski jezik modernizma, govori nam projektant.
Posebno je zanimljivo što motiv, s druge strane, ima i intimnu, gotovo autobiografsku dimenziju. Obitelj Luetić živi u novozagrebačkom naselju Siget i svaki put pri prelasku Avenije Dubrovnik prolazi kroz pothodnik oslikan upravo motivima inspiriranima Mondrianom.
- Tako kuća svojim uglovnim detaljem na suptilan i pomalo tajanstven način povezuje more i Zagreb, mediteranski pejzaž i svakodnevicu grada. Taj arhitektonski motiv postaje osobni znak prepoznavanja: podsjetnik na njihovu 'morsku kuću' koji ih prati čak i u urbanom ritmu Zagreba, za kraj nam je otkrio Marinović.
Zato možemo reći kako kuća Luetić nije samo mjesto ljetnog boravka, nego i arhitektonski spoj sjećanja, modernizma i apstraktne umjetnosti nizozemskog pokreta De Stijl.