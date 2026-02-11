Galerija: Hrvatski arhitekt obnovio obiteljsku renesansnu kulu na Braču, izgleda svjetski

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
16:13 11 h 26.02.2026
11. veljača 2026.
Arhitekt Hrvoje Marinović živi na relaciji Zagreb – Dalmacija, a upravo se u toj razapetosti između kontinenta i juga krije i njegov arhitektonski modus operandi. Iza sebe ima niz zapaženih i zanimljivih projekata, među kojima se posebno ističe budući Pemo Business Centar kraj zagrebačke Arene – potpuno ostakljena poslovna zgrada s ‘rupom’ u pročelju, o kojoj smo već više puta pisali.
Nedavno je dovršio i jedan posve drugačiji projekt – obnovu renesansne kule u Pučišćima na Braču, koja je u vlasništvu njegove obitelji još od 1900. godine. Kako nam je ispričao, arhitekturom se bavi gotovo tri desetljeća, a od samog početka bilo mu je jasno da obnovljeni kaštil neće pretvoriti u turistički objekt. Umjesto komercijalne namjene, odlučio ga je urediti kao stambeni prostor za vlastito povremeno korištenje, nastojeći pritom sačuvati što više izvornih, autentičnih elemenata. No, iza cijelog projekta stoji i zanimljiva povijesna priča.
U drugoj polovici 15. stoljeća osmanska osvajanja sve se intenzivnije šire prema splitskom području. Prvi prodori i pljačkaški pohodi ubrzo prerastaju u ozbiljnu prijetnju, osobito nakon pada Makarske 1499. godine, kada su i obližnji otoci postali izravno ugroženi. Kao odgovor na novu sigurnosnu stvarnost, dalmatinski se otoci ubrzano fortificiraju, a uz obalu niču kamene utvrde – kašteli s puškarnicama, namijenjeni obrani stanovništva i luka.
Brač je bio među sustavno utvrđivanim otocima. U Pučišćima je prva obrambena kula podignuta već 1467. godine, a tijekom 16. stoljeća luka je bila opasana s čak 13 renesansnih kaštila izgrađenih neposredno uz obalu. Zbog tog jedinstvenog obrambenog sklopa Pučišća su dobila nadimak ‘luka kula’. Danas je sačuvano tek pet kula; ostale su s vremenom urušene ili uklopljene u kasnije stambene građevine. Jedan od tih sačuvanih kaštila je i kaštil Marinović, smješten na južnoj strani pučišćke obale, neposredno iza današnje župne crkve.
S prestankom ratnih opasnosti kula postupno gubi vojnu funkciju. Postaje dio palače obitelji Dešković, današnjeg hotela Puteus, a kasnije prelazi u vlasništvo obitelji Pinezić, kada poprima stambenu namjenu. Oko 1900. godine kupnjom dolazi u ruke obitelji Marinović, čije ime nosi i danas.
Zahvaljujući sadašnjem vlasniku Hrvoju Marinoviću, kaštil je temeljito obnovljen uz veliko poštovanje prema izvornim povijesnim slojevima. Time je očuvan niz autentičnih elemenata koji ga svrstavaju među najvrjednije primjere fortifikacijske arhitekture u Pučišćima.
– U podrumskom dijelu kule nalazi se gustirna, s karakterističnom krunom bunara smještenom u prizemlju, koja i danas predstavlja jedan od najupečatljivijih elemenata interijera. Ona podsjeća na vrijeme kada je kula, osim obrambene, imala i ključnu egzistencijalnu ulogu – osiguravanje pitke vode u nesigurnim vremenima, rekao nam je Marinović.
Kaštil Marinović jedini je od pet sačuvanih pučišćanskih kaštila koji završava monumentalnim križnim kamenim svodom nad drugim katom. Sačuvane su i puškarnice s otvorima u obliku suze te rijetka kamena ušica gotičko-renesansnog oblikovanja, što dodatno naglašava njegovu arhitektonsku vrijednost.
Prva poznata obnova kaštila provedena je 1962. godine, nakon snažnog potresa koji je pogodio Makarsko primorje i prouzročio znatna oštećenja na povijesnim građevinama. Iako je tadašnja sanacija omogućila nastavak korištenja objekta, s vremenom su se pojavila nova konstruktivna oštećenja.
Prije posljednje obnove kula je bila u lošem stanju, s zapuštenim interijerom i oštećenim križnim svodom, s kojeg su se mjestimice odvajali kameni dijelovi. Kako objašnjava Marinović, obnova tada više nije bila pitanje estetike, nego nužnost očuvanja same konstrukcije. Projekt rekonstrukcije potpisuje zajedno s Anom Tomšić.
– U ranijim zahvatima u gornjoj trećini volumena postavljene su križne čelične zatege radi ukrućivanja konstrukcije, a tijekom aktualne obnove dodatno su obrađene i zaštićene protupožarnim premazima. Najzahtjevniji dio radova odnosio se na obnovu križnog kamenog svoda. Uklonjene su stare fuge, kamen je pjeskaren i ponovno fugiran, a isti postupak primijenjen je i na zidovima drugog kata. Zidovi u prizemlju ostavljeni su nefugirani kako bi se očuvala izvorna tekstura i patina, pojasnio je arhitekt.
Dodao je i da je poseban izazov predstavljao pod drugog kata. Drvene grede stare više od 500 godina nije bilo moguće ukloniti bez rizika od urušavanja, pa su između njih ugrađene čelične traverze H-profila koje su preuzele nosivu funkciju. Izvorne grede su pritom konzervirane i zaštićene od daljnjeg propadanja.
Jedna od najzanimljivijih intervencija bilo je uklanjanje pregradnog zida od drvenih dasaka i ugradnja nove staklene pregrade, koju je izradio obrt Masiv Glass iz Sinja. Time je stubište dobilo više prirodnog svjetla i vizualnu povezanost s kupaonicom, čime je prostor postao prozračniji i suvremeniji.
– U kupaonici se nalazi vrijedan zidni mozaik od školjaka, a zidovi su obloženi poliranim kamenom tipa ‘Veselje’. Dotrajale vertikalne komunikacije zamijenjene su novim čeličnim stubama s drvenim gazištima, čime je postignuta skladna ravnoteža između suvremenih materijala i povijesnog ambijenta. Konstruktivne radove izveo je Darko Delija iz Brnaza, dok je kamenarske zahvate realizirao pučišćanski majstor Vinko Drpić, detaljno nam je ispričao Marinović.
Ukupna stambena površina kaštila iznosi oko 62 četvorna metra. U prizemlju se nalaze blagovaonica i mala kuhinja, a ispod njih gustirna zapremnine oko 25 kubičnih metara, koja je i danas u funkciji.
Na srednjoj etaži smještene su kupaonica i velika kuhinja, koja nije bila predmet posljednje obnove jer je bila u dobrom stanju. Posebnu vrijednost ima kameni mozaik na podu, rad Luke Marinovića iz 1960-ih godina, rođenog upravo u ovom kaštilu, što prostoru daje snažnu obiteljsku i emotivnu dimenziju.
Za kraj nam je sugovornik rekao da na drugom katu, pod renesansnim križnim svodom, nalazi se dnevni boravak s izlazom na ravni krov. Interijer je oblikovan suptilno, s diskretnim brodskim i povijesnim motivima – maketom jedrenjaka Santa Marija i kamenim reljefom Da Vincijeve Posljednje večere, simbolično povezanima s razdobljem nastanka kaštila.
Kad se sve zbroji i oduzme, riječ je o iznimno uspješnoj obnovi koja je u potpunosti sačuvala povijesni kontekst i duh vremena, a istodobno suvremenim pristupom unijela novu funkcionalnost i diskretnu modernost koja se prirodno stapa sa starim slojevima.
