Povijesni grad na Krki dobiva moderan sportski centar: Imat će tribine za 250 gledatelja te konferencijsku dvoranu

Povijesni grad na rijeci Krki uskoro dobiva novu važnu javnu građevinu. Unatoč dugogodišnjem padu broja stanovnika, Grad Skradin pokreće investiciju koja će unaprijediti sportsku i društvenu infrastrukturu. Izgradnja Multifunkcionalnog centra Scardona, vrijedna više od 2,3 milijuna eura, službeno može krenuti.

Grad Skradin jedan je od povijesnih hrvatskih gradova i poznato turističko odredište na rijeci Krki. Iako broj stalnih stanovnika godinama opada, sada službeno započinje investicija koja će zasigurno poboljšati gradsku infrastrukturu. Nakon što je krajem prošle godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Multifunkcionalni centar Scardona, financiran putem Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU) mehanizma za Urbano područje Šibenik, izabran je i izvođač radova. Riječ je o kompaniji Agrad projekt, koja će za 2.378.745,21 eura izgraditi moderan sportski centar.

Građevinska parcela površine je približno 4.451 četvorni metar te se formira od sjeverozapadnog dijela postojeće katastarske čestice. Na preostalom dijelu nalazi se zgrada osnovne škole, čiji se način korištenja izgradnjom centra neće mijenjati. Parcela ima nepravilan, poligonalni oblik s produžetkom prema jugu radi spoja na javnu prometnicu.

Postojeće stanje i prethodni zahvati

Prostor na kojem se planira gradnja trenutačno je neizgrađen, s ravnim terenom na prosječnoj apsolutnoj koti +2,30 metara nadmorske visine. Na južnom dijelu nalazi se postojeći kolno-pješački ulaz osnovne škole, koji će se zadržati kao zajednički pristup za centar, školu i dječji vrtić, uz pravo služnosti.

Središnji zapadni dio buduće čestice predviđen je za gradnju. Na tom je području, u razdoblju od 2006. do 2009. godine, provedeno poboljšanje tla izvedbom mreže šljunčanih pilota prema projektu tvrtke Keller GeoTechnik iz Varaždina, zbog slabije nosivosti tla. Iako tada planirana sportska dvorana nije realizirana, od tog vremena nisu izvođeni dodatni radovi, pa se zatečeno stanje smatra sukladnim postojećoj dokumentaciji.

Namjena i funkcionalna organizacija

Glavni sadržaj centra čini sportska dvorana s galerijskim tribinama, namijenjena održavanju amaterskih sportskih natjecanja i manjih društvenih manifestacija. Dimenzije dvorane prilagođene su postojećem rasteru izvedenih poboljšanja tla kako bi se optimizirali troškovi gradnje. Projektirana je kao dvorana s rukometnim borilištem dimenzija 40 × 20 metara, u jedinstvenom prostoru bez mogućnosti dijeljenja.

Prateći sadržaji uključuju svlačionice, sanitarne čvorove i spremišta, smještene u racionaliziranoj tlocrtoj organizaciji. Ispod tribina nalazi se i konferencijska dvorana za manje skupove i prezentacije, koja može funkcionirati samostalno ili kao dio dvoranskog prostora.

Ulaz u objekt organiziran je preko novoformiranog školskog trga na južnoj strani. Na galerijskoj etaži smještena je tribina kapaciteta do 250 gledatelja, s pripadajućim ophodnim prostorom i sanitarnim čvorovima, dok su evakuacijski putovi riješeni vanjskim stubištima.

Arhitektonsko oblikovanje i smještaj na parceli

Zgrada je projektirana kao slobodnostojeći, suvremeno oblikovan objekt, jednostavne pravokutne forme i čistih linija, s ravnim neprohodnim krovom. Pročelja karakteriziraju vanjska betonska stubišta i velike ostakljene plohe, pažljivo pozicionirane radi kontrole insolacije sportskog borilišta.

Objekt je smješten na parceli u skladu s postojećim položajem šljunčanih pilota, uz propisane udaljenosti od međa. Maksimalna visina građevine iznosi 10,3 metara do vijenca ravnog krova.

Konstrukcija i materijali

Konstruktivni sustav sastoji se od kombinacije armiranobetonskih stupova, zabatnih AB zidova i čeličnih krovnih rešetki, pri čemu su raster stupova i temeljenje prilagođeni postojećim poboljšanjima tla. Galerija i tribine izvedene su kao armiranobetonska montažna konstrukcija.

Pročelja su obložena termoizolacijskim sendvič-panelima od plastificiranog čeličnog lima, dok je ravni krov izveden kao neprohodan, hidroizoliran HI folijom. Ostakljenje je izvedeno zatamnjenim stop-sol staklom u obliku kontinuirane aluminijske fasade, čime se dodatno smanjuje dojam masivnosti zgrade i osigurava zaštita od prekomjerne insolacije.