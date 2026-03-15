Otvoreno gradilište na Trešnjevki: Posebna zgrada mijenja vizuru ponajvećeg zagrebačkog kvarta

Projekt Kuća Trešnja neodoljivo podsjeća na najpoznatije VDM-ove projekte. A zanimljivo je kako je sada gradilište otvoreno bez puno pompe.

Park Kneževa i novi kvart u Darwinovoj ulici vjerojatno su među najpoznatijim projektima iza kojih stoji kompanija VMD. Ista tvrtka trenutačno na uglu Heinzelove i Vukovarske gradi i novu poslovnu zgradu koja će značajno promijeniti vizuru jednog od glavnih ulaza u grad Zagreb.

No, na njihovim službenim stranicama već neko vrijeme stoji i jedan vrlo zanimljiv projekt u Ulici Milana Ogrizovića 14 na Trešnjevki, pod 'kodnim' nazivom Kuća Trešnja. Već smo jednom pokušali dobiti informacije o tom projektu, no nažalost, odgovori nikada nisu stigli. Unatoč tome, projekt očito nije nikakva varka ili Potemkinovo selo, već će se zaista i realizirati.

Naime, na lokaciji je u međuvremenu postavljena tabla s 'renderima projekta, na terenu su započeli prvi radovi, a postavljen je i manji kran. Može se reći kako je prva faza radova već u tijeku.

Zanimljivo je i da se iz uvida u katastarske podatke može iščitati kako je vlasnik čestice tvrtka VMD Model, koja je kao vlasnik upisana još u veljači prošle godine. Inače, VMD djeluje kroz nekoliko povezanih tvrtki - VMD Model, VMD Standard i VMD Grupu, koje već godinama realiziraju niz sjajnih stambenih i poslovnih projekata u Zagrebu.

Projekt sličan Parku Kneževa?

Na VMD-ovim stranicama može se vidjeti i nekoliko vizualizacija budućeg izgleda projekta. Na prvi pogled, Kuća Trešnja pomalo podsjeća na projekt Park Kneževa, iako u manjoj i kompaktnijoj verziji. To i nije iznenađujuće jer kvadratura i urbanistički uvjeti na ovoj lokaciji ne dopuštaju razvoj kompleksa takvih razmjera.

Ono što je ipak vrlo slično jest naglasak na zelenilu. Jasno je vidljivo kako VMD u svojim projektima nastoji integrirati što više vegetacije i prirodnih elemenata u arhitekturu. Žardinjere na terasama, kao i velik broj stabala japanske trešnje, bit će jedan od prepoznatljivih elemenata projekta, što prostoru daje poseban identitet i stvara ugodan, gotovo parkovni ambijent.

I sama fasada na vizualizacijama neodoljivo podsjeća na onu u Parku Kneževa. Čini se kako će se koristiti ventilirana fasada s materijalima i teksturama sličnim onima na tom projektu.

Na jednoj od vizualizacija može se uočiti i uska pješačka staza između dvaju volumena zgrada. To sugerira da bi se na parceli mogla graditi dva objekta, a ne samo jedan, iako to iz dostupnih prikaza još uvijek nije potpuno jasno. Bez obzira na to, već sada je vidljivo da se radi o projektu koji izgleda vrlo promišljeno te ima potencijal dodatno oplemeniti prostor u kojem će se nalaziti. Kuća Trešnja | Foto: baustela.hr Kuća Trešnja | Foto: VMD

Sjajna lokacija

Iako na prvi pogled djeluje kao relativno mala mikrolokacija, ovo nije prvi put da VMD gradi u ovoj ulici. Još početkom ovog stoljeća realizirali su vrlo kvalitetan projekt stambenih zgrada u Ogrizovićevoj ulici, koje su i danas dobro održavane.

Kuća Trešnja nalazit će se i na izuzetno povoljnoj lokaciji, u tramvajskoj zoni i u blizini brojnih sadržaja. Nedaleko od nje uskoro će niknuti i jedan od najmodernijih stadiona u Hrvatskoj - novi stadion u Kranjčevićevoj ulici. U neposrednoj blizini stadiona nalazi se i nova zgrada Hrvatske narodne kazališne kuće, poznata kao HNK2. Upravo ti projekti, zajedno s novim stambenim zgradama poput Kuće Trešnje, zaista će transformirati ovaj dio grada. Kuća Trešnja | Foto: baustela.hr Kuća Trešnja | Foto: VMD

Jedan od najpoželjnijih stambenih kompleksa u gradu

Kada već uspoređujemo Kuću Trešnju s Parkom Kneževa, vrijedi se prisjetiti i tog uspješnog projekta koji je postao jedan od najprepoznatljivijih primjera suvremene stanogradnje u Zagrebu.

Park Kneževa u zagrebačkom Donjem gradu danas je jedan od najpoželjnijih stambenih kompleksa u gradu. Riječ je o projektu arhitektonskog studija 3LHD i investitora VMD, kojim je transformiran čitav gradski blok u suvremen i jedinstven urbani prostor.

U kompleksu se nalazi 128 stanova raspoređenih u šest zgrada, s pažljivo osmišljenim tipologijama stanova, prostranim interijerima i velikom količinom zelenila. Posebnu pažnju privlače i dodatni sadržaji unutar bloka - modularni drveni vrtić, kreativno dječje igralište te jedinstveni pješački prolaz koji prolazi kroz kompleks.

Taj prolaz započinje i završava velikom kovanom kapijom koja se otvara ujutro, a zatvara navečer, čime prostor dobiva poseban karakter i osjećaj sigurnosti. Upravo takvi detalji pokazuju koliko je pažnje posvećeno kvaliteti života stanara i oblikovanju prostora.

Ako Kuća Trešnja zadrži barem dio te 'filozofije' projektiranja, kombinaciju suvremene arhitekture, kvalitetnih materijala i zelenih površina, nema sumnje da bi i ovaj projekt mogao postati vrlo tražen stambeni kompleks na Trešnjevci.