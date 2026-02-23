Gradi se novi noćni klub na najpoznatijoj party plaži u Hrvatskoj, moderan dizajn i top multimedija

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
16:13 11 h 26.02.2026
23. veljača 2026.
Plaža Zrće na otoku Pagu spremna je za novo poglavlje u svojoj bogatoj povijesti ljetnog noćnog života. Instagram profil @ZrceEu nedavno je predstavio prve render‑vizualizacije potpuno novog noćnog kluba koji se trenutno gradi na ovoj poznatoj destinaciji.
Klub je osmišljen od temelja s ciljem da ponudi inovativan prostor za zabavu, koncertne nastupe i druženje mladih iz cijelog svijeta. Premda službeno ime i detaljan program još nisu objavljeni, tu je najava da bi otvorenje moglo biti već ovog ljeta. Vizualizacije pak sugeriraju moderni dizajn s naglaskom na svjetlosne i multimedijalne efekte koji će stvarati potpuno novu atmosferu na plaži.
Zrće je već dugo sinonim za ljetni noćni život u regiji, poznata po klubovima koji privlače tisuće turista i ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta. S etabliranim imenima poput Papaye, Aquarius kluba i Kalypso, a scena je već dobro razvijena. No novi projekt svakako unosi svježinu i dodatni kapacitet zabavnog prostora.
Renderi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju sofisticiran i moderan dizajn s prostranim plesnim podijem, lounge zonama i multifunkcionalnim prostorima za nastupe. Posebna pažnja posvećena je i vizualnom identitetu, s naglaskom na svjetlosne efekte i arhitekturu koja stvara jedinstvenu noćnu atmosferu, obećavajući novo iskustvo za posjetitelje svih generacija.
Iako detalji o kapacitetu kluba, imenu i programu takđer još nisu objavljeni, iz prvih informacija jasno je da se radi o ambicioznom projektu koji želi zadržati visoku razinu kvalitete i privući domaće i međunarodne goste. Gradnja novog objekta dolazi u vrijeme kada se scena na Zrću transformira. Neka poznata mjesta zatvorena su, pa je novi klub signal da destinacija i dalje ima ambiciju ostati vodeće mjesto za ljetnu zabavu, bez obzira što pojedini mještani misle suprotno.
U svakom slučaju, čini se da posjetitelji Zrća mogu očekivati moderni prostor s impresivnom produkcijom, visokokvalitetnim zvukom, atraktivnim vizualima i potencijalno internacionalnim lineupom DJ-a. Otvaranje kluba, koje bi trebalo biti usklađeno s početkom glavne sezone, najavljuje novi val zabave i stvara nestrpljivost među turistima koji planiraju posjetiti Pag ovog ljeta.
