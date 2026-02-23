Gradi se novi noćni klub na najpoznatijoj party plaži u Hrvatskoj, moderan dizajn i top multimedija

Plaža Zrće na Pagu uskoro će dobiti potpuno novi noćni klub, zamišljen da podigne razinu zabave na ovom legendarnom party odredištu. Prvi renderi, objavljeni na Instagram profilu ZrceEu, otkrivaju moderan dizajn i prostrane zone za ples, nastupe i druženje. Klub se gradi od temelja, s naglaskom na inovativne svjetlosne i multimedijalne efekte koji bi trebali stvoriti jedinstvenu atmosferu.

Plaža Zrće na otoku Pagu spremna je za novo poglavlje u svojoj bogatoj povijesti ljetnog noćnog života. Instagram profil @ZrceEu nedavno je predstavio prve render‑vizualizacije potpuno novog noćnog kluba koji se trenutno gradi na ovoj poznatoj destinaciji.

Klub je osmišljen od temelja s ciljem da ponudi inovativan prostor za zabavu, koncertne nastupe i druženje mladih iz cijelog svijeta. Premda službeno ime i detaljan program još nisu objavljeni, tu je najava da bi otvorenje moglo biti već ovog ljeta. Vizualizacije pak sugeriraju moderni dizajn s naglaskom na svjetlosne i multimedijalne efekte koji će stvarati potpuno novu atmosferu na plaži.

Novi dodatak Zrće sceni

Zrće je već dugo sinonim za ljetni noćni život u regiji, poznata po klubovima koji privlače tisuće turista i ljubitelja elektroničke glazbe iz cijelog svijeta. S etabliranim imenima poput Papaye, Aquarius kluba i Kalypso, a scena je već dobro razvijena. No novi projekt svakako unosi svježinu i dodatni kapacitet zabavnog prostora.

Renderi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju sofisticiran i moderan dizajn s prostranim plesnim podijem, lounge zonama i multifunkcionalnim prostorima za nastupe. Posebna pažnja posvećena je i vizualnom identitetu, s naglaskom na svjetlosne efekte i arhitekturu koja stvara jedinstvenu noćnu atmosferu, obećavajući novo iskustvo za posjetitelje svih generacija.

Što posjetitelji mogu očekivati

Iako detalji o kapacitetu kluba, imenu i programu takđer još nisu objavljeni, iz prvih informacija jasno je da se radi o ambicioznom projektu koji želi zadržati visoku razinu kvalitete i privući domaće i međunarodne goste. Gradnja novog objekta dolazi u vrijeme kada se scena na Zrću transformira. Neka poznata mjesta zatvorena su, pa je novi klub signal da destinacija i dalje ima ambiciju ostati vodeće mjesto za ljetnu zabavu, bez obzira što pojedini mještani misle suprotno.

U svakom slučaju, čini se da posjetitelji Zrća mogu očekivati moderni prostor s impresivnom produkcijom, visokokvalitetnim zvukom, atraktivnim vizualima i potencijalno internacionalnim lineupom DJ-a. Otvaranje kluba, koje bi trebalo biti usklađeno s početkom glavne sezone, najavljuje novi val zabave i stvara nestrpljivost među turistima koji planiraju posjetiti Pag ovog ljeta.