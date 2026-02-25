Sprema se projekt od 45 milijuna eura: Uskoro kreće kopanje uz Nacionalni park

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
26.02.2026
25. veljača 2026.
Na području najstarijeg Nacionalnog parka u Hrvatskoj uskoro kreće izgradnja, dogradnja i sanacija sustava odvodnje unutar aglomeracija Plitvička Jezera. Vrijedan je čak 45 milijuna eura.
Na području najstarijeg i najpoznatijeg hrvatskog Nacionalnog parka sprema se veliki infrastrukturni projekt. Ličke vode raspisale su natječaj za izgradnju, dogradnju i sanaciju sustava odvodnje unutar aglomeracije Plitvička Jezera, u vrijednosti od gotovo 46 milijuna eura. Iako se radi o zahtjevnoj i skupoj investiciji, cilj je osigurati modernu i funkcionalnu komunalnu infrastrukturu koja će omogućiti kvalitetniji život lokalnog stanovništva, a istovremeno zaštititi okoliš.
Projekt se provodi na području dvije aglomeracije - Plitvička jezera 1 i Plitvička jezera 2. Aglomeracija Plitvička jezera 1 obuhvaća područje Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji i dio Općine Plitvička jezera u Ličko-senjskoj županiji, dok aglomeracija Plitvička jezera 2 pokriva ostatak Općine Plitvička jezera južno od Nacionalnog parka.
Općina Plitvička jezera prostire se na površini od gotovo 470 kilometar kvadratnih i sastoji se od 41 naselja, s administrativnim sjedištem u Korenici, smještenoj dvadesetak kilometara južno od Nacionalnog parka. Općina Rakovica zauzima oko 261 kilometara kvadratnih i broji 27 naselja, dok je njezino administrativno sjedište u istoimenom naselju Rakovica. Ove dvije općine čine ključni dio aglomeracije, koja obuhvaća i sam Nacionalni park, jedno od najvažnijih turističkih i prirodnih središta u Hrvatskoj.
Projekt 'Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera' ima za cilj sveobuhvatno unaprjeđenje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Obuhvaća izgradnju novih sustava odvodnje, dogradnju postojećih instalacija, sanaciju starih kolektora i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), uključujući i obradu mulja nastalog u procesu pročišćavanja.
- Završne točke sustava bit će UPOV Čatrnja i UPOV Korenica. UPOV Čatrnja služit će kao centralna točka za odvodnju otpadnih voda s područja Općine Rakovica i dijela Općine Plitvička jezera sjeverno od Nacionalnog parka, dok će UPOV Korenica prikupljati i obrađivati otpadne vode južnog dijela Općine Plitvička jezera. Sustav je planiran tako da koristi postojeće infrastrukturne dijelove Nacionalnog parka, uz nove priključke i transportne rute koje omogućuju efikasno vođenje otpadnih voda prema uređajima za pročišćavanje, piše u EOJN-u.
Projekt predviđa izgradnju modernih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja, kao i izgradnju cjelokupne prateće infrastrukture. Sustav odvodnje uključuje gravitacijske i tlačne cjevovode, crpne stanice, sabirne jame i kućne priključke. Predviđena je sanacija postojećih kolektora te njihovo povezivanje s novim dijelovima sustava.
UPOV Čatrnja predstavlja završnu točku za odvodnju otpadnih voda sjevernog dijela aglomeracije, uključujući općinu Rakovica i naselja sjeverno od Nacionalnog parka. Sustav osigurava da se sve otpadne vode iz naselja, koje se nalaze duž rijeke Korane i drugih manjih pritoka, prikupe, prođu kroz pročišćavanje i sigurno ispuste u okoliš. Slično tome, UPOV Korenica bit će centralna točka za odvodnju južnog dijela aglomeracije, uključujući Korenicu i okolna naselja, čime se postiže cjelovito rješenje za odvodnju na čitavom području aglomeracije.
Ovaj projekt predstavlja ključnu investiciju za održivi razvoj područja Plitvičkih jezera. Osim što će znatno poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva i riješiti višedesetljetne probleme vezane uz komunalnu infrastrukturu, projekt ima i veliki ekološki značaj. Efikasno pročišćavanje otpadnih voda smanjit će negativan utjecaj na rijeku Koranu i okoliš Nacionalnog parka, čime se štiti biološka raznolikost i prirodna vrijednost ovog UNESCO-ovog lokaliteta.
Projekt također omogućuje održiv razvoj turizma u regiji, koji je jedan od glavnih gospodarskih pokretača. Moderni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućit će sigurno i odgovorno upravljanje posjetiteljima, čime se održava visoka kvaliteta turističke ponude i očuvanje prirodnog okoliša za buduće generacije.
