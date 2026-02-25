Sprema se projekt od 45 milijuna eura: Uskoro kreće kopanje uz Nacionalni park

Na području najstarijeg i najpoznatijeg hrvatskog Nacionalnog parka sprema se veliki infrastrukturni projekt. Ličke vode raspisale su natječaj za izgradnju, dogradnju i sanaciju sustava odvodnje unutar aglomeracije Plitvička Jezera, u vrijednosti od gotovo 46 milijuna eura. Iako se radi o zahtjevnoj i skupoj investiciji, cilj je osigurati modernu i funkcionalnu komunalnu infrastrukturu koja će omogućiti kvalitetniji život lokalnog stanovništva, a istovremeno zaštititi okoliš.

Područje aglomeracije i uključene općine

Projekt se provodi na području dvije aglomeracije - Plitvička jezera 1 i Plitvička jezera 2. Aglomeracija Plitvička jezera 1 obuhvaća područje Općine Rakovica u Karlovačkoj županiji i dio Općine Plitvička jezera u Ličko-senjskoj županiji, dok aglomeracija Plitvička jezera 2 pokriva ostatak Općine Plitvička jezera južno od Nacionalnog parka.

Općina Plitvička jezera prostire se na površini od gotovo 470 kilometar kvadratnih i sastoji se od 41 naselja, s administrativnim sjedištem u Korenici, smještenoj dvadesetak kilometara južno od Nacionalnog parka. Općina Rakovica zauzima oko 261 kilometara kvadratnih i broji 27 naselja, dok je njezino administrativno sjedište u istoimenom naselju Rakovica. Ove dvije općine čine ključni dio aglomeracije, koja obuhvaća i sam Nacionalni park, jedno od najvažnijih turističkih i prirodnih središta u Hrvatskoj. Plitvička jezera | Nacionalni park Plitvička jezera

Cilj i svrha projekta

Projekt 'Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera' ima za cilj sveobuhvatno unaprjeđenje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Obuhvaća izgradnju novih sustava odvodnje, dogradnju postojećih instalacija, sanaciju starih kolektora i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), uključujući i obradu mulja nastalog u procesu pročišćavanja.

- Završne točke sustava bit će UPOV Čatrnja i UPOV Korenica. UPOV Čatrnja služit će kao centralna točka za odvodnju otpadnih voda s područja Općine Rakovica i dijela Općine Plitvička jezera sjeverno od Nacionalnog parka, dok će UPOV Korenica prikupljati i obrađivati otpadne vode južnog dijela Općine Plitvička jezera. Sustav je planiran tako da koristi postojeće infrastrukturne dijelove Nacionalnog parka, uz nove priključke i transportne rute koje omogućuju efikasno vođenje otpadnih voda prema uređajima za pročišćavanje, piše u EOJN-u. aglomeracija Plitvička Jezera | Foto: Eojn, Canva

Komponente i obuhvat sustava

Projekt predviđa izgradnju modernih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja, kao i izgradnju cjelokupne prateće infrastrukture. Sustav odvodnje uključuje gravitacijske i tlačne cjevovode, crpne stanice, sabirne jame i kućne priključke. Predviđena je sanacija postojećih kolektora te njihovo povezivanje s novim dijelovima sustava.

UPOV Čatrnja predstavlja završnu točku za odvodnju otpadnih voda sjevernog dijela aglomeracije, uključujući općinu Rakovica i naselja sjeverno od Nacionalnog parka. Sustav osigurava da se sve otpadne vode iz naselja, koje se nalaze duž rijeke Korane i drugih manjih pritoka, prikupe, prođu kroz pročišćavanje i sigurno ispuste u okoliš. Slično tome, UPOV Korenica bit će centralna točka za odvodnju južnog dijela aglomeracije, uključujući Korenicu i okolna naselja, čime se postiže cjelovito rješenje za odvodnju na čitavom području aglomeracije. aglomeracija Plitvička Jezera | Foto: Eojn, Canva

Dugoročni utjecaj na okoliš i turizam

Ovaj projekt predstavlja ključnu investiciju za održivi razvoj područja Plitvičkih jezera. Osim što će znatno poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva i riješiti višedesetljetne probleme vezane uz komunalnu infrastrukturu, projekt ima i veliki ekološki značaj. Efikasno pročišćavanje otpadnih voda smanjit će negativan utjecaj na rijeku Koranu i okoliš Nacionalnog parka, čime se štiti biološka raznolikost i prirodna vrijednost ovog UNESCO-ovog lokaliteta.

Projekt također omogućuje održiv razvoj turizma u regiji, koji je jedan od glavnih gospodarskih pokretača. Moderni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućit će sigurno i odgovorno upravljanje posjetiteljima, čime se održava visoka kvaliteta turističke ponude i očuvanje prirodnog okoliša za buduće generacije.