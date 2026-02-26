Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.

HŽ Infrastruktura zaključila je natječaj za izvođenje radova prilagodbe željezničkog kolodvora za provedbu schengenske pravne stečevine za projekt ‘Schengen – Tovarnik’. Posao je dobila poznata domaća građevinska tvrtka Texo Molior, a obavit će ga za 7.997.218,50 eura s PDV-om.

Ponude izvođača za realizaciju projekata slale su se do 12. prosinca, a ukupno je zaprimljeno njih tri. Uz Texo Molior ovo su gradilište htjeli i Osijek-Koteks čija je ponuda iznosila 10.958.969,69 eura s PDV-om, te zagrebačka tvrtka Remont pruga Matić čija je ponuda iznosila 8.690.133,04 eura s PDV-om.

No njihove su ponude odbijene kao neprihvatljive s obzirom da im je cijena bila iznad procijenjene vrijednosti nabave, a naručitelj ne planira osigurati dodatna sredstva.

- Odabrana ponuda od ponuditelja Texo Molior u potpunosti je u skladu s uvjetima i odredbama dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ostvarila najveći broj bodova, stoji u zaključku Odluke o odabiru.

Prilagodba po Schengenu

Kolodvor Tovarnik nalazi se na dijelu dvokolosiječne pruge Vinkovci-Tovarnik koja je inače dio magistralne pruge prvog reda M104 Novska-Tovarnik-DG te pripada koridoru RH1. Predmet ovog natječaja su radovi na prilagodbi željezničkog graničnog prijelaza Tovarnik standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole. Prilagodba će biti obavljena sklopu priprema za provedbu schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj.

Ovdje treba reći da su granični prijelazi u RH su određeni uredbom o graničnim prijelazima, a kategorizirani Uredbom o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole prema kojoj je kolodvor Tovarnik svrstan u srednje granične prijelaze.

foto: Unsplah

Dva kolosjeka i dva perona

Kod tehničkih uvjeta prilagodbe kolosiječnih kapaciteta u svrhu obavljanja granične kontrole obavit će se rekonstrukcija prvog kolosijeka. I to na način da će se ugraditi skretnica za prelazak s prvog na drugi kolosijek i obratno. Također, s prvog kolosijeka izvest će se izvlačnjak koji će služiti za utovar u kolodvoru Tovarnik. Iza 5. kolosijeka izvest će se još jedan, 6. kolosijek. Za navedeni zahvat potrebno je prethodno srušiti zgradu skladišta, WC-a i bočne rampe.

Uz prvi kolosijek izvest će se pak dva perona dužine 200 i 245 metara, širine 6 metara i visine 55 centimetara iznad gornjeg ruba tračnice (GRT-a). Dok će se na peronima izvesti nadstrešnice duljine 60 i 20 metara, s odgovarajućom rasvjetom i opremom perona. Pristup peronima bit će pak izveden u spoju s uređenog prostora ispred kolodvorske zgrade uz osiguravanje pristupa osobama smanjene pokretljivosti.

Nova zgrada graničnih službi

Kod tehničkih uvjeta prilagodbe elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava izvest će se elektrifikacija novoizgrađene među kolosiječne veze između 1. i 2. kolosijeka kao i novog 6. kolosijeka sa ugradnjom sekcijskog izolatora za sve kolosijeke.

Također, za tehničke uvjete za smještaj osoblja granične kontrole kao i smještaja osoblja granične policije i carinskih službenika izvest će se nova zgrada graničnih službi . Naime, u postojećoj kolodvorskoj zgradi trenutno nema dovoljno prostora.

Na graničnom prijelazu izvest će se ili dobaviti montažna ograda za gradilište koja služi za korištenje u vrijeme istovremenog stajanja lokalnog i međunarodnog vlaka na kolodvoru. foto: EOJN

Rasvjeta i transformatorska stanica

Vezano uz tehničke uvjete prilagodbe energetike i vanjske rasvjete kolodvorskog prostora potrebno je izvesti novu transformatorsku stanicu (TS HŽ Tovarnik) sa novim razvodnim ormarom. Ovdje treba reći da se na kolodvoru izvodi nova rasvjeta kolodvorskog područja (rasvjeta prilaza i parkirališta, rasvjeta perona i rasvjeta nadstrešnica), te upravljanje vanjskom rasvjetom u više nivoa.

Planirani radovi prilagodbe prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava će se izvoditi paralelno s navedenim radovima. Uz napomenu kako će se ugradnja novog prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava će se izvoditi prema zasebnom projektu i drugom ugovoru.