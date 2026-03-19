Ubijeni su u vlastitom podrumu, sad će dobiti spomen-dom: Vlada odlučila o uređenju kuće i ceste

Spomen dom neće biti samo građevina, već znak sjećanja prema svim žrtvama Domovinskog rata, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić.

U svrhu izgradnje Spomen doma obitelji Čengić, Republika Hrvatska kao vlasnik daruje Udruzi hrvatskih dobrovoljaca Domovinskog rata nekretninu na čestici oznake 190/4. Riječ je o parceli površine od 178 četvorna metra, u općini Ervenik Donji, a koja ulazi u obuhvat građevne čestice formirane Građevinskom dozvolom pravomoćnom od 19. kolovoza 2024. godine.

- Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata obvezuje se darovanu nekretninu privesti namjeni utvrđenoj točkom I. ove Odluke u roku od pet godina od dana sklapanja Ugovora o darovanju, kako je navedeno u točki broj 5. Odluke koju je na 154. sjednici Vlade, dana 18. ožujka 2026. godine donijela Vlada RH.

Na zahtjev nadležnog Ministarstva graditeljstva, na sjednici je donesena i Odluka o dodjeli sredstava za uređenje pristupnog puta do budućeg Spomen doma. U tu svrhu, Županijskoj upravi za ceste na području Šibensko-kninske županije za realizaciju radova je dodijeljeno 268.847 eura.

Ishođena je dozvola za spomen dom

Republika Hrvatska vlasnik je predmetne čestice 190/4 u Erveniku Gornjem, piše u Obrazloženju Odluke Vlade RH. Ova čestica ulazi u obuhvat građevne čestice utvrđene građevinskom dozvolom za uređenje, odnosno izgradnju Spomen doma obitelji Čengić u selu Ervenik zbog čega se zemljište daruje udruzi koja će nekretninu privesti namjeni u idućih pet godina.

- Radi se o obitelji, ocu, majci i dva sina od 11 i 5 godina koje su za vrijeme Domovinskog rata ubili pripadnici paravojnih srpskih postrojbi u njihovoj obiteljskoj kući u siječnju 1992. godine. Ta kuća nalazi se na k.č.br. 190/2, u vlasništvu je Vlade i Ivana Čengića, rođaka ubijenih, a k.č.br. 190/2, zajedno s česticom koja je predmet darovanja, čini građevnu česticu budućeg spomen doma, navedeno je dalje u Odluci.

UHDDR je ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade stambene namjene u zgradu javne i društvene namjene na građevnoj čestici u vlasništvu obitelji Čengić i predmetnoj čestici u vlasništvu Republike Hrvatske.



- Spomen dom za obitelj Čengić neće biti samo građevinski objekt, već trajni znak sjećanja i pijeteta prema svim žrtvama Domovinskog rata, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Kuća u kojoj je počinjen ratni zločin | foto: snimka zaslona, YouTube

Udruga će upravljati spomen domom

Inače, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, članak 29., propisuje način raspolaganja nekretninama u korist organizacija civilnog društva, a određeno je i po kojim uvjetima. U ovom slučaju, zemljište se daruje Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, osnovanoj 1993. godine, koja ima preko 20 stalno zaposlenih.

- Kako je taj Gradski ogranak UHDDR Grada Benkovca nositelj građevinske dozvole, kako je riješio imovinsko-pravne odnose s vlasnicima k.č. br. 190/2, kako će upravljati budućim Spomen domom, valjalo je predvidjeti ovom odlukom da se omogući UHDDR-u da spomenutom ogranku osnuje pravo građenja, radi neometanog i jedinstvenog upravljanja budućom građevnom česticom, pojašnjeno je u Obrazloženju Odluke.

Uredit će se i makadamski put

Vrijednost nekretnine iznosi 1.600 eura, a utvrđena je temeljem procjembenog elaborataizrađenog po Građevinar, pri čemu je broj elaborata 42/2024, a potvrdila ga je i Služba za tehničke poslove u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Tu, u blizini rijeke Zrmanje, gradit će, nikad završena kuća uredit će se spomen-dom kao trajno sjećanje na spomenute žrtve. Uz uređenje doma, radit će se i prilazni put, o čemu se također govorilo na jučerašnjoj sjednici Vlade.

- Makadamski put do Spomen doma uredit će Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije te po završetku radova prometnicu predati Općini Ervenik na daljnje upravljanje i održavanje, za što je u državnom proračunu za ovu godinu osigurano 268.847 eura s PDV-om, objavljeno je na stranicama Ministarstva graditeljstva.