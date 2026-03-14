Pranje fasade: Ništa bez dobre 'kemije', a premazi štede vrijeme i novac

Sunce je zasjalo, a prljavština se od jednom vidi svuda, pa i na fasadi. To znači da je vrijeme za pranje, nekoliko je opcija.

Fasada nekretnine njeno je ogledalo prema svijetu, ali i prva crta obrane od atmosferskih utjecaja. Stoga i ne čudi što se na njenoj površini učestalo stvaraju naslage prljavštine koje nagrađuju izgled, a dugoročno nisu ni povoljan faktor za trajnost.

Najčešći uzroci zaprljanja su prašina s cesta, čađa iz zraka, pelud, kiša, vlaga te razvoj algi i plijesni u sjeni i na vlažnim površinama. Ti mikroorganizmi se znatnije pojavljuju na sjevernim stranama objekta i u područjima blizu zelenila ili vode, baš zato što fasada ostaje duže vlažna i hladna.

Održavanje fasade kao investicija

Pranje fasade nije samo kozmetički zahvat. To je investicija u dugovječnost i vrijednost vaše nekretnine. Redovito čišćenje uklanja štetne naslage koje mogu ubrzati propadanje materijala i omogućuje da fasada dulje zadrži svoj izvorni izgled i funkciju.

Bilo da se odlučite za profesionalnu uslugu ili vlastitu intervenciju, ključ je u pravom izboru metoda i pažljivom pristupu. Profesionalci imaju iskustvo i opremu, ali i vlasnici kuća mogu uspješno održavati fasadu ako se dobro pripreme i poštuju preporuke stručnjaka.

Redovito praćenje stanja fasade i čišćenje prema potrebama, a ne samo kada prljavština postane neizbježna, dugoročno štedi vrijeme, novac i čuvati izgled vašeg doma.

Koliko često

Novija iskustva profesionalaca pokazuju da se potreba za pranjem fasade obično javlja svakih 3 do 5 godina kod kuća koje nisu u izrazito zagađenim ili vlažnim područjima. Dok u gradovima ili industrijskim zonama čišćenje može biti potrebno i svake druge godine.

Treba napomenuti da ako fasada dugo čeka na čišćenje, nečistoće prodiru duboko u poroznu strukturu završne žbuke, što osim estetike utječe i na trajnost izolacijskog sloja te može pospješiti propadanje materijala. Redovito održavanje sprječava takve štete i čini da fasada dulje izgleda kao nova.

Profesionalno pranje fasade

Profesionalni čistači fasada koriste kombinaciju opreme, tehnika i kemijskih sredstava kako bi uklonili prljavštinu, alge, mahovinu i druge naslage bez oštećenja završne obrade. Prioritet im je siguran i učinkovit pristup svakom objektu.

Najčešće se koriste dvije glavne metode. Prva je softwash, ona predstavlja niskotlačno pranje uz specijalne biocidne deterdžente koji razgrađuju organsku prljavštinu dubinski. Druga je kontrolirano visokotlačno pranje koje se koristi samo za otpornije materijale uz stručnu kontrolu tlaka.

Stručna ekipa prije rada procjenjuje vrstu fasade, stupanj zaprljanosti i pristupne uvjete. Oprema uključuje teleskopske cijevi, platforme ili druge sustave za siguran rad na visini. Za standardnu obiteljsku kuću s dvije etaže posao je obično gotov u jednom radnom danu.

Cijena profesionalnog pranja fasade u Hrvatskoj varira. U prosjeku obično pranje se plaća oko 4 eura po kvadratu. No, ako se nakon pranja nanosi i zaštitni premaz za njega valja nadoplatiti u prosjeku 1,50 eura po kvadratu.

Prednosti profesionalnog pristupa uključuju brži i dublji rezultat, manje rizika za oštećenje fasade te često završnu zaštitu koja usporava ponovno zaprljanje.

Pranje u vlastitom aranžmanu

Kada kuća ima pristupačne dijelove fasade i blagi sloj prljavštine, neki vlasnici odlučuju se na samostalno čišćenje. Za to je najvažnije imati pravi alat i znanje kako ne biste oštetili površinu.

Osnovna oprema uključuje visokotlačni čistač (miniwash), mekanu četku i specijalna sredstva za uklanjanje algi i mikroorganizama. Prije rada trebate identificirati vrstu fasade i odabrati odgovarajuću metodu čišćenja. Visokotlačno pranje može brzo ukloniti površinsku prljavštinu, ali neprimjerenim tlakom može skinuti boju ili oštetiti žbuku.

Preporučuje se prvo nanijeti biocidno sredstvo koje će razgraditi prljavštinu i dati mu vremena da djeluje prije ispirača. Pri radu izbjegavajte preveliki tlak blizu zida i uvijek krenite od dna prema gore kako biste izbjegli oštećenje površine.

Trošak opreme može biti od pedesetak eura za miniwash, dok cijena specijalna sredstva za čišćenje variraju ovisno o marki i svojstvima. Važno je da pratite sigurnosne mjere jer rad na visini i nepristupačnim mjestima bez adekvatne opreme je rizičan.

Samostalno nanošenje premaza

Nakon što ste očistili fasadu, možete dodatno produžiti njezin vijek i spriječiti brzo ponovno zaprljanje nanošenjem zaštitnog premaza. Za kućnog majstora dostupni su transparentni ili blago tonirani silikonski i akrilni premazi koji se nanose kistom, valjkom ili prskalicom. Prije nanošenja, fasada mora biti potpuno suha i očišćena od prašine, algi i ostalih naslaga.

Nanošenje se radi u tankim slojevima, obično u dva do tri premaza, pri čemu se svaki sloj ostavlja da se osuši 4–6 sati (ovisno o temperaturi i vlažnosti). Važno je pratiti upute proizvođača jer predebeli sloj može stvoriti mrlje ili smanjiti prozračnost žbuke. Cijena preparata za jednu obiteljsku kuću katnicu kreće se oko 70 eura, ovisno o marki i pokrivnoj površini.