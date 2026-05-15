Ipak ništa od završetka A1 do Dubrovnika: Natječaj poništen, najskuplja dionica autoceste ostaje na čekanju

Oko 10 mjeseci nakon otvaranja ponuda za dvije od tri poddionice najskuplje autoceste u Hrvatskoj, umjesto odabira, stiže poništenje! Zna se i zašto.

Kako su Hrvatske autoceste (HAC) danas priopćile, poništava se javno nadmetanje za završetak autoceste do Dubrovnika. Natječaj je poništen skoro godinu dana od otvaranja ponuda među kojima je najjeftiniji ponuditelj bio tvrtka Afcons Infrastructure Limited iz Indije. No, oni, kao i brojni drugi ponuditelji po pregledu ponuda ipak su odbijeni zbog previsoke cijene, ali već se sprema nove natječaje.

'Autocesta do Dubrovnika ostaje prioritet'

Iz Hrvatskih autocesta (HAC) danas su izvijestili o poništenju natječaja za izgradnju prvih dviju od ukupno tri poddionice potrebne za završetak autoceste A1 do Dubrovnika. Razlog odbijanja, kako navode u priopćenju, nedostatak je prihvatljivih ponuda na natječaju otvorenom više od godinu dana.

- Javno nadmetanje poništava se sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj nabavi. Sve pristigle ponude premašile su procijenjenu vrijednost nabave i iznos planiranih sredstava za realizaciju projekta u investicijskom razdoblju kada je pokrenut postupak javne nabave. Budući da nijedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava, postupak je bilo nužno poništiti, navode iz HAC-a

Ističu da unatoč takvom ishodu ovaj projekt završetka autoceste ne pada u drugi plan. Dapače, HAC je već pokrenuo aktivnosti za osiguravanje uvjeta za ponovno pokretanje postupka javne nabave.

- Ovim putem ističemo da je izgradnja autoceste do Dubrovnika prioritet Hrvatskih autocesta te da poništenje ovog postupka ne mijenja planove vezane uz realizaciju projekta, zaključuju u svojemu priopćenju.

Svi ponuditelji odbijeni!

Podsjećamo, na ljeto 2025. godine otvorene su ponude za prve dvije od ukupno tri poddionice za završetak trase između Metkovića i Dubrovnika. Iako su nam iz HAC-a u veljači ove godine napomenuli da se i dalje provjerava dokumentacija zainteresiranih gospodarskih subjekata, natječaj je završio poništenjem.

Kako se može provjeriti u sustavu javne nabave, u oba slučaja odbijeni su svi zainteresirani subjekti. Za prvu poddionicu Rudine-Slano odbijene su ponude zajednice ponuditelja Strabaga te Strabag AG, tvrtke Dogus Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi, tvrtke Afcons Infrastructure Limited, Cegiz Insaat Sanaci ve Ticaret A.S., zajednica Texo Moliora i China Civil Engineering Construction Corporationa, kao i China Road and Bridge Corporation te Ashoka Buildcon Limited. Znači, svih sedam ponuda.

Za drugu poddionicu, od Slanog do PUO Mravinjac pristiglo je pet ponuda i također su sve odbijene. Nisu prihvaćeni Strabag, Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Afcons Infrastructure, CRBC, te zajednica Texo Moliora i kineske tvrtke koja se prijavila i za gradnju prethodne poddionice. U oba slučaja razlog odbijanja su previsoke cijene, a iznose ponuda provjerite ovdje.