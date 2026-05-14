Nadvožnjak zamijenio stari motel na autocesti, a sad kreće i gradnja novog odmorišta za 5 milijuna eura

Konačno su ugovoreni radovi i za drugu fazu uređenja odmorišta na autocesti A3. Prethodno je izgrađen nadvožnjak na mjestu legendarnog motela.

Kreće nova, druga faza izgradnje odmorišta Plitvice kod Zagreba, gdje je u studenom 2025. godine završilo rušenje legendarnog istoimenog motela. Nova etapa nastavlja se na uklanjanje te građevine i izgradnju nadvožnjaka na istom mjestu.

Odmorište će se urediti za 4,97 milijuna eura, što je 2 milijuna manje u odnosu na procijenjenu vrijednost u javnoj nabavi. Posao bi za 180 dana trebala zaključiti odabrana zajednica ponuditelja, GIP Pionir i Pedom Asfalti, a radit će s podugovarateljima, Paronom i LED elektronikom. Zanimljivo je da je ista zajednica upravo potpisala ugovor za izgradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici, o čemu možete pročitati ovdje.

Nadvožnjak umjesto motela

Provedba druge faze uređenja odmorišta Plitvice na autocesti A3 od 6,95 milijuna eura (prema prvoj procjeni) ipak će koštati 4,97 milijuna eura. To je iznos koji su odabrani izvođači - zajednica GIP Pionira i Pedom Asfalta - ugovorili s naručiteljem projekta, Hrvatskim autocestama (HAC), dana 27. travnja ove godine. Obavijest se tek sada pojavila u sustavu javne nabave, a radovi bi mogli potrajati pola godine.

Podsjećamo da druga faza radova znači nastavak uređenja nakon rušenja Motela Plitvice, koji je nad autocestom A3 stajao od izgradnje 1984. godine. Prva faza rekonstrukcije krenula je 2024. godine, a provedena je za 7,8 milijuna eura. Osim rušenja, u toj je fazi izgrađen novi nadvožnjak iznad autoceste, koji će preuzeti funkciju ulaza na, odnosno izlaska s odmorišta. odmorište Plitvice | Foto: Google Maps, Wikimedia Commons

Novosti na odmorištima

U drugoj fazi planira se uređenje ostatka odmorišta. Dosadašnje benzinske postaje na sjevernoj i južnoj strani već su uklonjene, a nova postaja predviđena je na južnoj strani autoceste. Projekt uključuje izgradnju novih parkirališta za teretna i osobna vozila, autobuse i kampere, kao i mjesta za osobe smanjene pokretljivosti te punionice za električna vozila.

Dokumentacija planira i rezervaciju prostora za ugostiteljske sadržaje, objekt brze prehrane, sadržaje uz čuvano parkiralište za kamione i autokamp. No, ti elementi neće se odmah izvesti.

Simbol jugoslavenske arhitekture

Znamo da se o rušenju motela odlučivalo u sudskom postupku o utvrđivanju stečaja za poduzeće vlasnika. Tadašnji direktor poduzeća Motela Plitvice, Hrvoje Bilić, prethodno je podnio prijedlog za otvaranje stečaja Trgovačkom sudu u Zagrebu. Kao razloge stečaja naveo je nemogućnost plaćanja obveza, prestanak djelatnosti zbog nemogućnosti rada, ali i činjenicu da je tvrtka bez radnika.

Kada je Bilić predao bilancu poduzeća za prethodno razdoblje poslovanja u 2024. godini, akumulirani gubitak poslovanja iz prethodnih godina iznosio je 11,93 milijuna eura. Inače, tvrtka je još 2021. godine bila u predstečaju zbog nagomilanog duga, od kojega je 33,4 milijuna kuna, dakle 4,43 milijuna eura, ‘otpadalo’ na Hrvatske autoceste.

Vratimo li se u povijest, motel koji je zamijenio nadvožnjak građen je 1983. i 1984. godine u investiciji Nacionalnog parka Plitvice, INA-e i tadašnje Samoupravne interesne zajednice za ceste SR Hrvatske. Radove je s kooperantima izvodio građevinski div Industrogradnja iz Zagreba, a radilo se prema viziji arhitekata Zdravka Bregovca i Ivana Piteše.