Treći trak zagrebačke obilaznice gradit će se 540 dana, posao od 30 milijuna € obavit će dvije domaće tvrtke

U Banskim dvorima potpisan je ugovor za dogradnju trećeg voznog traka na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb zapad i Lučko. Projekt vrijedan 29,6 milijuna eura dio je ulaganja od ukupno 65 milijuna eura u prometnu infrastrukturu Zagreba.
Radove će izvoditi hrvatske tvrtke Gip Pionir i Pedom Asfalti, a ugovor su potpisali predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta, Boris Huzjan, te predstavnici izvođača, Ranko Predović i Ines Guštek, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.
Govoreći o važnosti projekta, Huzjan je istaknuo kako tom dionicom dnevno prođe više od 80 tisuća vozila, dok su tijekom ljetnih mjeseci prometna opterećenja još veća. Najavio je i nastavak ulaganja na zagrebačkoj obilaznici, istaknuvši da već idućeg tjedna počinju radovi na rekonstrukciji dionice od Bregane do čvora Zagreb zapad, duge 13 kilometara i vrijedne 12,5 milijuna eura.
Zagrebačka obilaznica trasa je autoceste koja djelomično obilazi Zagreb. Trasa koja kruži oko grada sastoji se od čak tri autoceste – od pravaca A2, A3 i A4.
Obilazak od skoro 50 kilometara dio je Paneuropskog koridora x, većim dijelom građen krajem sedamdesetih godina pa pušten u promet početkom osamdesetih. Obilaznica koja dva puta prelazi rijeku Savu i proteže se od Zaprešića na zapadu do Svete Helene na istoku na najprometnijim dijelovima između čvorova Jankomir i Buzin ‘nose’ promet od približno 45 tisuća prosječnog godišnjeg dnevnog prometa.
Kao takav, to je najkorišteniji sektor autoceste u Hrvatskoj. No zbog starosti već neko vrijeme nestrpljivo čeka obnovu.
Radovi bi trebali trajati 540 radnih dana, a krajnji rok za završetak je 15. lipnja 2028. godine.
U sklopu zahvata predviđeno je proširenje kolnika dogradnjom dodatnog voznog traka u svakom smjeru. Na taj način svi postojeći cestovni elementi prilagodit će se suvremenom standardu te će se po potrebi izgraditi novi ili rekonstruirati postojeći objekti na trasi. Paralelni putevi uz ovu poddionicu ostat će nepromijenjeni dok će ciljana brzina kretanja vozila po završetku radova izgleda varirati između 100 i 130 kilometara na sat.
Uz to, podsjećamo, zbog neusklađenosti postojećih objekata s važećim propisima prema trenutnom stanju, predviđa se izgradnja potpuno novih kolnika sa standardnim profilom – tri vozne trake, i po jednim zaustavnim trakom po smjeru. Rekonstrukcija će, naravno, zahvatiti i druge elemente autoceste – odvodnju, signalizaciju, rasvjetu, zaštitu od buke, te krajobrazno uređenje i ostalu opremu.
- Dakle, kroz godinu dana imat ćemo 18 kilometara nove autoceste na obilaznici grada Zagreba. Uz to, ove se godine planira dovršetak uređenja odmorišta Plitvice, vrijednog 15 milijuna eura, kao i rekonstrukcija čvora Rakitje, procijenjena na 8,8 milijuna eura, rekao je Huzjan.
Tako će ukupna ulaganja u prometno područje zagrebačke obilaznice tijekom sljedeće godine tako će dosegnuti 65 milijuna eura.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je projekt iznimno važnim, istaknuvši da je riječ o najopterećenijem dijelu cestovne infrastrukture u Zagrebu. Dodao je i kako se, uz podršku Vlade i resornog ministarstva te kroz investicijski ciklus Hrvatskih autocesta, sustavno unapređuje autocestovna infrastruktura oko glavnog grada, ali i diljem Hrvatske.
Premijer Andrej Plenković naglasio je da će proširenje obilaznice, zajedno s uvođenjem sustava automatske naplate cestarine, značajno rasteretiti promet prema Splitu i Rijeci.
- Zato smatram da je ovo vrlo važan projekt i još jedan doprinos Vlade prometnoj infrastrukturi grada Zagreba, dodao je. Premijer je istaknuo i da Hrvatska ulazi u završnu fazu velikih prometnih infrastrukturnih projekata, čiji je cilj povezivanje mreže autocesta i brzih cesta te bolje prometno povezivanje svih hrvatskih županijskih središta.
