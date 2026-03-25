Ovaj posao su htjeli najveći! Kreće rekonstrukcija kultnog odmorišta na autocesti

Nekada kultni motel na autocesti postat će odmorište s nadvožnjakom. Poznate tvrtke borile su se za milijunski posao, no samo je jedan pobjednik.

Nije tajna da druga najduža autocesta u Hrvatskoj, A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, prolazi kroz veliku obnovu, a jedan od važnijih projekata je modernizacija odmorišta Plitvice kod Zagreba. Riječ je o lokaciji koja je desetljećima služila vozačima, ali zbog starosti i povećanog prometa više ne odgovara današnjim standardima i potrebama. Upravo zato pokrenut je opsežan projekt rekonstrukcije kojim se želi unaprijediti infrastruktura i kvaliteta usluge na ovom frekventnom pravcu.

Nova, druga faza radova procijenjena je na oko 6,95 milijuna eura, a nadovezuje se na već provedene zahvate, uključujući rušenje nekadašnjeg motela Plitvice. Za izvođača radova odabrana je zajednica ponuditelja GIP Pionir i Pedom Asfalti, čija je ponuda iznosila 4.972.110,72 eura bez PDV-a i bila je najpovoljnija među pristiglima.

Slijedi STRABAG s ponudom od 5.997.709,55 eura, zatim Tekton Construction s 7.328.236,00 eura, dok je najvišu cijenu ponudila zajednica CGP i CGP Aquaterm u iznosu od 7.777.415,81 eura. Razlike među ponudama su velike, a najniža je za više od 2,8 milijuna eura povoljnija od najviše.

Odmorište iz osamdesetih

Odmorište Plitvice nalazi se na 17. kilometru autoceste A3, a u funkciji je još od 1982. godine, kada je izdana uporabna dozvola. Podijeljeno je na sjeverni i južni dio te je godinama bilo prepoznatljivo po motelu Plitvice, koji je u međuvremenu uklonjen nakon pokretanja predstečajnog postupka zbog velikih dugova.

Prva faza rekonstrukcije započela je 2024. godine, vrijedna oko 7,8 milijuna eura. Tada je srušen postojeći objekt i izgrađen novi nadvožnjak iznad autoceste, čime su postavljeni temelji za daljnji razvoj ovog odmorišta. Iako je druga faza bila najavljivana još tada, njezina realizacija uslijedila je tek sada.

Foto: Google Maps, Wikimedia Commons

Nova parkirališta, infrastruktura i sadržaji

U sklopu druge faze planira se uređenje preostalih površina odmorišta te izgradnja nove prometne i komunalne infrastrukture. Dosadašnje benzinske postaje na sjevernoj i južnoj strani su uklonjene, a nova se planira na južnoj strani autoceste, iako njezina izgradnja nije obuhvaćena ovom fazom, već je predviđena kroz rezervaciju prostora.

Predviđena je i izgradnja novih parkirališnih površina za teretna vozila, autobuse, kamper vozila i osobne automobile, uključujući mjesta za osobe smanjene pokretljivosti te punionice za električna vozila. Uz to, projektom su planirane i površine za buduće ugostiteljske sadržaje, poput objekata brze prehrane, sadržaja uz čuvano parkiralište za kamione te autokampa, no njihova realizacija zasad nije dio ovog projekta.

Nadvožnjak kao ključna prometna poveznica

Važan dio dosadašnjih radova bio je i novi nadvožnjak iznad autoceste, koji sada omogućuje pristup odmorištu iz svih smjerova te jednostavno ponovno uključivanje na autocestu. Time je izmijenjena i dosadašnja prometna organizacija, ukinute su stare ulazne i izlazne trake, a novo odmorište funkcionira s južne strane autoceste kao centralna točka.

Planirano trajanje radova u drugoj fazi iznosi 180 dana od uvođenja izvođača u posao. Završetkom projekta odmorište Plitvice trebalo bi dobiti potpuno novo lice i postati suvremena i funkcionalna točka za odmor na jednoj od najprometnijih hrvatskih autocesta.

Nadvožnjak je novi ulaz/izlaz

