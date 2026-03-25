Ovaj posao su htjeli najveći! Kreće rekonstrukcija kultnog odmorišta na autocesti

Posao vrijedan 12 milijuna eura: Uskoro kreće sanacija jedne od najprometnijih autocesta u RH
Autocestom A3 prolazi velik broj automobila i teretnih vozila, pa ne čudi da je kolnik na pojedinim dionicama 'pohaban'.
11:21 15 d 10.03.2026
25. ožujak 2026.
Nekada kultni motel na autocesti postat će odmorište s nadvožnjakom. Poznate tvrtke borile su se za milijunski posao, no samo je jedan pobjednik.
Nije tajna da druga najduža autocesta u Hrvatskoj, A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, prolazi kroz veliku obnovu, a jedan od važnijih projekata je modernizacija odmorišta Plitvice kod Zagreba. Riječ je o lokaciji koja je desetljećima služila vozačima, ali zbog starosti i povećanog prometa više ne odgovara današnjim standardima i potrebama. Upravo zato pokrenut je opsežan projekt rekonstrukcije kojim se želi unaprijediti infrastruktura i kvaliteta usluge na ovom frekventnom pravcu.
Nova, druga faza radova procijenjena je na oko 6,95 milijuna eura, a nadovezuje se na već provedene zahvate, uključujući rušenje nekadašnjeg motela Plitvice. Za izvođača radova odabrana je zajednica ponuditelja GIP Pionir i Pedom Asfalti, čija je ponuda iznosila 4.972.110,72 eura bez PDV-a i bila je najpovoljnija među pristiglima.
Slijedi STRABAG s ponudom od 5.997.709,55 eura, zatim Tekton Construction s 7.328.236,00 eura, dok je najvišu cijenu ponudila zajednica CGP i CGP Aquaterm u iznosu od 7.777.415,81 eura. Razlike među ponudama su velike, a najniža je za više od 2,8 milijuna eura povoljnija od najviše.
Odmorište Plitvice nalazi se na 17. kilometru autoceste A3, a u funkciji je još od 1982. godine, kada je izdana uporabna dozvola. Podijeljeno je na sjeverni i južni dio te je godinama bilo prepoznatljivo po motelu Plitvice, koji je u međuvremenu uklonjen nakon pokretanja predstečajnog postupka zbog velikih dugova.
Prva faza rekonstrukcije započela je 2024. godine, vrijedna oko 7,8 milijuna eura. Tada je srušen postojeći objekt i izgrađen novi nadvožnjak iznad autoceste, čime su postavljeni temelji za daljnji razvoj ovog odmorišta. Iako je druga faza bila najavljivana još tada, njezina realizacija uslijedila je tek sada.
U sklopu druge faze planira se uređenje preostalih površina odmorišta te izgradnja nove prometne i komunalne infrastrukture. Dosadašnje benzinske postaje na sjevernoj i južnoj strani su uklonjene, a nova se planira na južnoj strani autoceste, iako njezina izgradnja nije obuhvaćena ovom fazom, već je predviđena kroz rezervaciju prostora.
Predviđena je i izgradnja novih parkirališnih površina za teretna vozila, autobuse, kamper vozila i osobne automobile, uključujući mjesta za osobe smanjene pokretljivosti te punionice za električna vozila. Uz to, projektom su planirane i površine za buduće ugostiteljske sadržaje, poput objekata brze prehrane, sadržaja uz čuvano parkiralište za kamione te autokampa, no njihova realizacija zasad nije dio ovog projekta.
HAC obnavlja još odmorišta: Nekoliko je na A1, a prije izrade ideje, traži se najbolja varijanta
Hrvatske autoceste (HAC) 'bacile' su se u obnovu svojih zastarjelih odmorišta. Nakon rekonstrukcije imat će svašta, a ovo je novo na popisu za obnovu.
16:01 21 d 03.03.2026
Važan dio dosadašnjih radova bio je i novi nadvožnjak iznad autoceste, koji sada omogućuje pristup odmorištu iz svih smjerova te jednostavno ponovno uključivanje na autocestu. Time je izmijenjena i dosadašnja prometna organizacija, ukinute su stare ulazne i izlazne trake, a novo odmorište funkcionira s južne strane autoceste kao centralna točka.
Planirano trajanje radova u drugoj fazi iznosi 180 dana od uvođenja izvođača u posao. Završetkom projekta odmorište Plitvice trebalo bi dobiti potpuno novo lice i postati suvremena i funkcionalna točka za odmor na jednoj od najprometnijih hrvatskih autocesta.
Postojeće parkirališne površine sa sjeverne strane uklonjene su, a planom je predviđena izgradnja novih parkirališta namijenjenih teretnim vozilima, autobusima, kamperima i osobnim vozilima. Uključena su i parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, kao i mjesta opremljena punionicama za električna vozila.
Osim toga, projektna dokumentacija predviđa rezervaciju površina za ugostiteljski objekt brze prehrane, ugostiteljski objekt u sklopu čuvanog parkirališta za teretna vozila te autokamp. Ni u ovom slučaju dokumentacija ne obuhvaća izvedbu navedenih sadržaja, već samo prostornu rezervaciju.
Podsjetimo, u dosadašnjem tijeku radova uklonjeno je sjeverno odmorište, a postojeće ulazne i izlazne prometne trake na obje strane autoceste ukinute su. Izgrađene su nove prometne trake za ulaz i izlaz na odmorište smješteno s južne strane autoceste.
Nadvožnjak izgrađen iznad autoceste omogućuje pristup odmorištu vozilima iz svih smjerova kretanja, kao i ponovno uključivanje na autocestu u željenom smjeru. Iako je u planu izgradnja nove benzinske postaje na južnoj strani, važeća projektna dokumentacija zasad obuhvaća samo rezervaciju potrebne površine. Predviđeno trajanje ugovora za drugu fazu radova iznosi 180 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Od mostova do nebodera: Zašto je čelik nezamjenjiv u građevinarstvu
U vremenu kada građevinski projekti postaju sve zahtjevniji, čelik se nameće kao pravo rješenje.
17:02 18 h 24.03.2026
Zeleno svjetlo za gradilište Pomgrada od 14 milijuna eura, ovu uvalu nitko nije taknuo od 1954.
U šibenskoj luci uskoro započinje projekt vrijedan 14,4 milijuna eura, kojim se planira izgradnja spojne obale između gata Dobrika i obale Rogač.
16:59 18 h 24.03.2026
Konačno zbogom smrdljivim plinovima, na Kaštijunu ugrađuju sustav od milijun eura, a onda ide zatvaranje
Ploha A1 na najpoznatijem odlagalištu otpada dala je svoje, a na početak radova čekalo se zbog žalbenog postupka na javnu nabavu.
16:07 19 h 24.03.2026
Zagreb će na ljeto opet biti gradilište: 'Ne možemo dopustiti da komadi nadvožnjaka krenu padati'
U Zagrebu se sprema još jedno ljeto intenzivnih radova na postojećoj infrastrukturi. Rekonstruirat će se ceste, nadvožnjaci i skretnice.
14:47 20 h 24.03.2026
Ovdje su se mulovi gradili kako je tko htio, a sada problematična otočka luka ide u rekonstrukciju
Uvala na Korčuli godinama vapi za uređenjem obalnog pojasa, a sada je projekt pred aktivacijom. Zna se i kako će izgledati.
10:29 1 d 24.03.2026
Pregled najvećih hrvatskih željezničkih projekata: Evo u kojoj su fazi mega radovi na prugama
Hrvatske željeznice prolaze kroz veliki investicijski ciklus vrijedan stotine milijuna eura. Od Zagreba do granica, pruge se moderniziraju, dograđuju
16:31 1 d 23.03.2026
Neboderi u Rijeci prvi red do mora: Nekima smetaju, ali arhitekti nominirani za priznanje struke
Neboderi u Rijeci prvi red do mora uvjet su za izgradnju stadiona Nova Kantrida. Dok neki misle da nemaju smisla, arhitekti bi mogli biti nagrađeni.
16:29 1 d 23.03.2026