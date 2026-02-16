Najpoznatije napušteno odmorište uz tunel Sv. Rok dobiva novi život: Na šestom natječaju javila se samo jedna tvrtka

Napušteno odmorište Marune na autocesti A1, poznato i kao ‘Velebitska kraljica’, godinama propada, s razbijenim prozorima i zidovima prekrivenim grafitima. Nakon šest neuspjelih natječaja, konačno se javila tvrtka iz okolice Šibenika koja planira dovršiti hotel kategorije tri zvjezdice uz bankarsku garanciju od 300 tisuća eura. Iako je objekt simbol propalih planova, pogled s njegove lokacije i dalje privlači turiste, a uskoro bi mogao doživjeti i bolje dane.

U Hrvatskoj postoji velik broj napuštenih objekata i zgrada, no zasigurno najpoznatije napušteno odmorište nalazi se na autocesti A1. Riječ je o odmorištu Marune na dionici Sveti Rok – Rovanjska, poznatom i kao nikad dovršeni projekt ‘Velebitska kraljica’.

No stvari se polako mijenjaju. Kako su nam rekli iz Hrvatske autoceste (HAC), nakon četiri neuspjela pokušaja natječaja, na posljednjem, šestom po redu, javio se samo jedan ponuditelj – tvrtka Degusto iz Grebaštice kraj Šibenika. Prema zapisniku, ponuda tvrtke Degusto iznosi 4.500 eura mjesečne naknade, što je tek simboličnih 80 eura više od početne cijene koju je HAC tražio, a koja je iznosila 4.420,84 eura.

Jedan zaposlenik i koncesija pod povećalom

Javno dostupni financijski izvještaji pokazuju da je tvrtka Degusto u 2024. godini, uz samo jednog zaposlenog, ostvario 4,2 milijuna eura prihoda i dva milijuna eura neto dobiti. Tvrtku je osnovala i vodi Antonija Bralić iz Grebaštice, dok je prokurist njezin suprug Josip Periša, ujedno poznat kao predsjednik Glavnog odbora Hvidre. Registrirana je za čak 45 različitih djelatnosti, od gradnje i nadzora do trgovine i poljoprivrede, što dodatno širi okvir njezina poslovanja, piše lidermedia.hr.

Iako mjesečni zakup budućeg objekta djeluje razmjerno skromno, uvjeti koncesije koju dodjeljuju Hrvatske autoceste nameću ozbiljne financijske obveze. Budući koncesionar mora u roku od dvije godine o vlastitom trošku dovršiti i opremiti hotel kategorije najmanje tri zvjezdice te osigurati bankarsku garanciju od 300 tisuća eura – zahtjev na kojem je prethodno pao pokušaj tvrtke Flota Energy.

Kako smo istražili, projekt Marune već ima povijest neuspjelih investicija. Još 2010. godine Mladen Nekić, poznat kao ‘kralj pršuta’, podigao je kredit kod Hrvatska poštanska banka za izgradnju motela, no njegova je tvrtka završila u stečaju, a objekt ostao nedovršen. Nakon dugotrajnog sudskog postupka, 2022. godine naloženo je iseljenje i povrat objekta državi.

Dozvola postoji gotovo 20 godina, realizacija i dalje čeka

Građevinska dozvola za rekonstrukciju PUO Marune izdana je još 2007. godine investitoru Hrvatske autoceste, čime je predviđena gradnja hotela posebnog standarda – motela, i to u dvije faze. Dokumentacija predviđa izgradnju turističko-ugostiteljskog objekta kategorije najmanje tri zvjezdice, s nizom sadržaja poput wellnessa, restorana, smještajnih jedinica i vidikovca.

Objekt je zamišljen kao armiranobetonska građevina s ravnim, djelomično prohodnim krovom, uz završnu obradu kamenom, keramikom i suvremenom aluminijskom stolarijom. Iako su tehnički i prostorni uvjeti definirani još prije gotovo dva desetljeća, projekt do danas nije realiziran te je ostao simbol dugotrajno neostvarenih planova na jednoj od frekventnijih dionica autoceste A1.

Razbijeno i puno grafita

Odmorište je danas u izrazito derutnom stanju. Gotovo svi zidovi prekriveni su grafitima, a s pročelja je otpalo čak i slovo L iz velikog natpisa HOTEL. Prozori su razbijeni i napukli, a na nekima su vidljivi tragovi oštećenja koji upućuju na to da su često bili meta kamenja, kad već u hotelu nikada nisu boravili gosti.

Prostor u kojem je trebao biti restoran obilježava velika rupa u zidu, sa stropa vise stolci, dok su drugi razbacani po podu, zajedno s gomilom otpada. Unatoč zapuštenosti i propadanju, turisti se i dalje zaustavljaju na odmorištu, ponajprije zbog prekrasnog pogleda na more koji se s te lokacije pruža.