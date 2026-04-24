Za radove na zagrebačkim cestama 5,5 milijuna eura: Ide zamjena asfalta i rubnjaka, pripremite se!

Ceste treba redovito održavati, jer svakodnevnim protokom vozila s vremenom polako propadaju. Grad Zagreb upravo je ugovorio radove s novim izvođačem.

Grad Zagreb nedavno je ugovorio izvedbu građevinskih radova na održavanju gradskih cesta i ulica. Natjačaj za izvođača pokrenut je krajem listopada prošle godine, a ugovor od 5,5 milijuna eura s uključenim PDV-om potpisan je s tvrtkom Sanac iz Rugvice.

Ova tvrtka u naredne dvije godine izvodit će radove na obnovi i rekonstrukciji prometnica u Zagrebu, postavljat će betonsku galanteriju i izvoditi zemljane radove u niskogradnji. Svaki dio posla ima svoju cijenu.

Ne prelaze procijenjeni iznos

Nakon raspisivanja natječaja za radove održavanja zagrebačkih prometnica, u veljači 2026. godine Grad Zagreb je objavio Odluku o odabiru izvođača. Za svaki dio posla odabrana je ista tvrtka - Sanac.

Za najveći najskuplji dio posla - onaj obnove i rekonstrukcije prometnica - pristiglo je čak deset ponuda koje su se kretale u iznosima od 3,8 milijuna do 4,8 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, a tvrtka Sanac na natječaj je poslala ponudu od 4,33 milijuna eura bez uključenog PDV-a. S uključenim PDV-om ponuda je bila 5,42 milijuna eura, a u svakom slučaju nisu bili ni najskuplji ni najpovoljniji ponuditelj.

No odabrani su i za taj, i za druga dva dijela posla, postavu betonske galanterije te za provedbu zemljanih radova u niskogradnji. Za jedan su poslali ponudu od 475 tisuća eura, bez, odnosno 593 tisuće eura s uključenim PDV-om, a za drugi ponudu u iznosu od 381.990 eura. U prvom slučaju, procjena je bila 500, a u drugom 400 tisuća eura.

U oba slučaju bilo je i skupljih i jeftinijih ponuda, no ne jednako puno ponuditelja kao za najveći, milijunski posao radova na kolniku. Iznos ugovora sklopljenih s tvrtkom Sanac ne prelazi procijenjenu vrijednost radova.

Opisana podjela radova

U tehničkim specifikacijama opisano je što će to ova tvrtka raditi naredne dvije godine. U prvom slučaju, kako je navedeno, građevinski radovi na obnovi i rekonstrukciji prometnica uključuju sve pripremne radove koji prethode asfaltiranju, uključujući uklanjanje i rušenje postojećih, oštećenih slojeva kolnika, izradu tamponskih slojeva, postavu betonske galanterije, rješavanje oborinske odvodnje, zamjenu šahtova komunalne infrastrukture te ostale radove definirane troškovnikom.

Drugi dio posla bit će postava betonske galanterije, odnosno rubnjaka, kanalica ili parkovnih rubnjaka. Zamjena se provodi prvenstveno uslijed oštećenja nastalih izvođenjem prijekopa. Treća i posljednja grupa koja se odnosi na zemljane radove predviđena je za situacije u kojima se traže radovi većeg obima, navozom materijala, održavanjem makadamskih kolnika, iskopa novih i slično.

U opisu zadatka istaknuto je kako okvirni sporazum, sklopljen 15. travnja kreće po isteku ili financijskoj iskorištenosti prethodnih sporazuma. Ti sporazumi završili su u siječnju i veljači tako da novi posao može početi.