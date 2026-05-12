Rekonstrukcija radioaktivne kanalizacije u Zagrebu: Gradit će se armiranobetonski bazeni otporni na kemikalije

Bauštelska reportaža: Obišli smo najveći infrastrukturni projekt u znanosti na 14 hektara
10:25 289 d 27.07.2025
12. svibanj 2026.
Projekt obuhvaća obnovu postojećih cjevovoda te izgradnju novih armiranobetonskih bazena.
Na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu priprema se velika rekonstrukcija sustava radioaktivne kanalizacije, jednog od ključnih infrastrukturnih sustava za sigurno prikupljanje i obradu otpadnih voda iz laboratorija i istraživačkih pogona. Projekt obuhvaća obnovu postojećih cjevovoda, izgradnju novih armiranobetonskih bazena te niz građevinskih zahvata kojima bi se modernizirao sustav star desetljećima. Riječ je o poslu vrijednom 300 tisuća eura, za koji se trenutačno traži izvođač radova.
Prema glavnom projektu, zahvat će se provoditi unutar kompleksa Instituta u Bijeničkoj cesti u Zagrebu, a projekt izrađuje tvrtka Hidrokonzalt projektiranje. Dokumentacija predviđa rekonstrukciju unutarnje i vanjske odvodnje, sanaciju postojećih bazena za prikupljanje otpadnih voda te obnovu svih površina koje će tijekom radova biti raskopane.
Središnji dio projekta odnosi se na rekonstrukciju bazena za predtretman otpadnih voda, poznatih kao bazeni RAK. Riječ je o objektima u kojima se prikuplja potencijalno radioaktivna otpadna voda prije ispuštanja u javni sustav odvodnje. Novi bazeni gradit će se od armiranog betona otpornog na kemijske utjecaje i smrzavanje, uz dodatne hidroizolacijske slojeve i vodonepropusne spojeve kako bi se spriječilo bilo kakvo curenje u tlo.
Projekt predviđa i izgradnju pristupnog dijela sa stubištem te sustavom za uzorkovanje vode iz svakog bazena zasebno. Time će se omogućiti preciznija kontrola kvalitete i sigurnosti otpadnih voda prije njihova eventualnog ispuštanja u gradski sustav odvodnje.
Velika pažnja posvećena je sigurnosti tijekom rušenja postojećih objekata. Sav potencijalno radioaktivni otpad morat će se uklanjati putem ovlaštenih tvrtki, uz vođenje detaljne evidencije o količinama i vrstama otpada. Dokumentacija predviđa da će svi podaci o zbrinjavanju otpada biti dostupni tijekom tehničkog pregleda objekata nakon završetka radova.
Projekt ne uključuje samo bazene, nego i kompletnu obnovu sustava odvodnje unutar i izvan objekata Instituta. U planu je rekonstrukcija postojećih cjevovoda te izgradnja novih dionica kanalizacije koje će povezivati laboratorije i bazene za obradu otpadnih voda. Dio stare infrastrukture bit će trajno izvan funkcije, dok će novi sustav biti prilagođen suvremenim sigurnosnim i tehničkim standardima.
Građevinski zahvati uključuju i opsežne zemljane radove, iskapanja te naknadnu sanaciju prometnih i pješačkih površina unutar kompleksa Instituta. Nakon završetka radova kolnici i korištene površine morat će se vratiti u prvobitno stanje, a projekt detaljno propisuje način obnove kolničke konstrukcije, uključujući nove slojeve kamenog materijala i asfaltne površine.
Tijekom izvođenja radova predviđene su i dodatne mjere zaštite okoliša kako bi se spriječilo moguće onečišćenje tla i podzemnih voda. Posebno je regulirano rukovanje gorivom i mazivima građevinske mehanizacije, a servisiranje strojeva neće se smjeti obavljati unutar zone zahvata. U slučaju eventualnog onečišćenja, sanaciju će morati provoditi ovlaštene tvrtke.
Projektanti navode kako Institut trenutačno proizvodi vrlo male količine potencijalno radioaktivnog otpada, oko stotinu litara godišnje, koji se privremeno skladišti i kontrolira prije ispuštanja. Tijekom rekonstrukcije bazena otpadne vode privremeno će se prikupljati u posebnim spremnicima unutar skladišta radioaktivnih materijala, dok novi sustav ne bude u potpunosti završen i pušten u rad.
