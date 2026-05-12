Rekonstrukcija radioaktivne kanalizacije u Zagrebu: Gradit će se armiranobetonski bazeni otporni na kemikalije

Na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu priprema se velika rekonstrukcija sustava radioaktivne kanalizacije, jednog od ključnih infrastrukturnih sustava za sigurno prikupljanje i obradu otpadnih voda iz laboratorija i istraživačkih pogona. Projekt obuhvaća obnovu postojećih cjevovoda, izgradnju novih armiranobetonskih bazena te niz građevinskih zahvata kojima bi se modernizirao sustav star desetljećima. Riječ je o poslu vrijednom 300 tisuća eura, za koji se trenutačno traži izvođač radova.

Prema glavnom projektu, zahvat će se provoditi unutar kompleksa Instituta u Bijeničkoj cesti u Zagrebu, a projekt izrađuje tvrtka Hidrokonzalt projektiranje. Dokumentacija predviđa rekonstrukciju unutarnje i vanjske odvodnje, sanaciju postojećih bazena za prikupljanje otpadnih voda te obnovu svih površina koje će tijekom radova biti raskopane.

Novi bazeni i potpuna vodonepropusnost

Središnji dio projekta odnosi se na rekonstrukciju bazena za predtretman otpadnih voda, poznatih kao bazeni RAK. Riječ je o objektima u kojima se prikuplja potencijalno radioaktivna otpadna voda prije ispuštanja u javni sustav odvodnje. Novi bazeni gradit će se od armiranog betona otpornog na kemijske utjecaje i smrzavanje, uz dodatne hidroizolacijske slojeve i vodonepropusne spojeve kako bi se spriječilo bilo kakvo curenje u tlo.

Projekt predviđa i izgradnju pristupnog dijela sa stubištem te sustavom za uzorkovanje vode iz svakog bazena zasebno. Time će se omogućiti preciznija kontrola kvalitete i sigurnosti otpadnih voda prije njihova eventualnog ispuštanja u gradski sustav odvodnje.

Velika pažnja posvećena je sigurnosti tijekom rušenja postojećih objekata. Sav potencijalno radioaktivni otpad morat će se uklanjati putem ovlaštenih tvrtki, uz vođenje detaljne evidencije o količinama i vrstama otpada. Dokumentacija predviđa da će svi podaci o zbrinjavanju otpada biti dostupni tijekom tehničkog pregleda objekata nakon završetka radova.

Rekonstrukcija cjevovoda i obnova prometnih površina

Projekt ne uključuje samo bazene, nego i kompletnu obnovu sustava odvodnje unutar i izvan objekata Instituta. U planu je rekonstrukcija postojećih cjevovoda te izgradnja novih dionica kanalizacije koje će povezivati laboratorije i bazene za obradu otpadnih voda. Dio stare infrastrukture bit će trajno izvan funkcije, dok će novi sustav biti prilagođen suvremenim sigurnosnim i tehničkim standardima.

Građevinski zahvati uključuju i opsežne zemljane radove, iskapanja te naknadnu sanaciju prometnih i pješačkih površina unutar kompleksa Instituta. Nakon završetka radova kolnici i korištene površine morat će se vratiti u prvobitno stanje, a projekt detaljno propisuje način obnove kolničke konstrukcije, uključujući nove slojeve kamenog materijala i asfaltne površine.

Tijekom izvođenja radova predviđene su i dodatne mjere zaštite okoliša kako bi se spriječilo moguće onečišćenje tla i podzemnih voda. Posebno je regulirano rukovanje gorivom i mazivima građevinske mehanizacije, a servisiranje strojeva neće se smjeti obavljati unutar zone zahvata. U slučaju eventualnog onečišćenja, sanaciju će morati provoditi ovlaštene tvrtke.