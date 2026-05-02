Od zastarjelih kotlova do pametnog upravljanja: Evo kako izgleda kompletna modernizacija grijanja

U kompleksu obrazovnih ustanova u Splitu grijanje se trenutno osigurava putem centralnog sustava s kotlovnicom smještenom u podrumu zgrade I. i II. gimnazije u Teslinoj ulici. Sustav opslužuje više korisnika, uključujući osnovne i srednje škole te dio fakultetskih prostora, a temelji se na proizvodnji toplinske energije korištenjem ekstra lakog loživog ulja. U kotlovnici su instalirana tri toplovodna kotla različitih generacija i kapaciteta, koji zajedno pokrivaju potrebe cijelog kompleksa.

Sustav je izveden kao dvocijevni, s režimom ogrjevne vode 80/60 °C, a razvod topline provodi se kroz mrežu čeličnih cijevi. Iako je sustav funkcionalan, njegova starost i tehnička ograničenja uzrokuju gubitke energije, neujednačenu raspodjelu topline i otežano upravljanje. Dodatni problem predstavlja činjenica da su različiti objekti povezani na zajedničke grane grijanja, što onemogućuje neovisnu regulaciju i optimizaciju potrošnje za pojedine ustanove. Zato će se postojeća kotlovnica i sustav grijanja sanirati u vrijednosti od gotovo 700.000 eura za što je raspisan i natječaj.

Planirana modernizacija kotlovnice

Projekt sanacije usmjeren je na temeljitu obnovu sustava, počevši od same kotlovnice kao ključnog elementa. Predviđena je zamjena postojećih kotlova novim, energetski učinkovitijim jedinicama koje će omogućiti stabilniji i ekonomičniji rad sustava. Uz to, ugradit će se moderni plamenici koji mogu koristiti i loživo ulje i prirodni plin, čime se ostavlja mogućnost prelaska na ekološki prihvatljiviji energent u budućnosti.

Zahvat uključuje i obnovu cjevovoda unutar kotlovnice, zamjenu dotrajale armature te ugradnju frekventno reguliranih cirkulacijskih crpki koje će omogućiti prilagodbu protoka stvarnim potrebama sustava. Time će se postići bolja energetska učinkovitost i smanjenje operativnih troškova. Sustav će dodatno biti opremljen uređajima za pripremu i obradu vode, čime se štite novi kotlovi i produžuje njihov vijek trajanja.

Važan korak predstavlja i uvođenje automatizacije, odnosno suvremenog sustava upravljanja koji će omogućiti preciznu regulaciju temperature i rada kotlovnice u skladu s potrebama korisnika. stara kotlovnica, Dom za starije Peščenica | foto: dokumentacija (snimka postojećeg stanja, EOJN)

Obnova distribucije topline i instalacija

Osim same kotlovnice, projekt obuhvaća i obnovu distribucijske mreže grijanja. Postojeći magistralni cjevovodi djelomično će se zamijeniti novim, predizoliranim cijevima koje smanjuju toplinske gubitke i osiguravaju dugotrajniji rad sustava. Posebno je važna izgradnja novog podzemnog cjevovoda prema izdvojenim objektima, čime će se osigurati pouzdanija i učinkovitija opskrba toplinom.

Jedan od ključnih zahvata odnosi se na razdvajanje sustava grijanja različitih korisnika. Time će svaka ustanova dobiti mogućnost samostalne regulacije grijanja, što je do sada bilo ograničeno zajedničkim granama. Ugradnjom kalorimetara omogućit će se preciznije praćenje i raspodjela troškova energije, što predstavlja značajan napredak u odnosu na dosadašnji sustav obračuna.

Uz to, predviđeno je i hidrauličko odvajanje sustava putem izmjenjivača topline, čime se štite novi kotlovi od utjecaja starijih instalacija i osigurava stabilan rad cijelog sustava.

Unaprjeđenje grijanja u objektima

Sanacija se ne zaustavlja na centralnim dijelovima sustava, već uključuje i radove unutar samih objekata. U pojedinim dijelovima zgrada predviđena je zamjena dotrajalih cjevovoda, osobito na lokacijama gdje su zabilježena oštećenja i curenja. Novi razvod izvest će se nadžbukno, što će olakšati održavanje i smanjiti rizik od budućih kvarova.

Radijatori koji su u dobrom stanju bit će zadržani, dok će oštećeni biti zamijenjeni novima. Na sve radijatore ugradit će se termostatski ventili koji omogućuju automatsku regulaciju temperature u prostorijama. Takav sustav reagira na promjene temperature i prilagođava protok tople vode, čime se postiže veća udobnost i značajne uštede energije.

Kako bi sustav radio stabilno, ugradit će se i balansni ventili koji omogućuju ravnomjernu raspodjelu topline u svim dijelovima objekata. Time se eliminiraju problemi s pregrijavanjem ili nedovoljnim zagrijavanjem pojedinih prostorija.