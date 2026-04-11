HC raspisao mega natječaj koji se dugo čekao: Gradi se brza cesta s novim mostom, 2 tunela i 4 vijadukta

Još jedna dionica najiščekivanije brze ceste u Hrvatskoj: Za 61,5 milijuna eura, novih 12 km
Novih 11 kilometara brze ceste od središta Hrvatske do granice moglo bi se graditi za 61 milijun eura. Rok za izvedbu je 30 mjeseci.
17:01 1 d 09.04.2026
11. travanj 2026.
Hrvatske ceste raspisale su natječaj za drugu fazu izgradnje najskuplje brze ceste u Dalmaciji. Projekt predviđa novi most, tunele i vijadukte.
Izgradnja brze ceste između Dugog Rata i Omiša jedan je od najvećih projekata Hrvatskih cesta (HC) u primorju. Cesta se gradi 'pomalo' u dionicama, a trebala bi biti završena 2030. godine, dok će ukupni troškovi vjerojatno prijeći iznos od 300 milijuna eura. HC netom su raspisale natječaj od 150 milijuna eura za dio od čvora TTTS do Dugog Rata.
Nakon javnog savjetovanja koje je trajalo do 7. travnja 2026., za projekt izgradnje druge faze državne ceste DC8 na dionici TTTS-Dugi Rat raspisan je natječaj za izvođača radova. Procijenjena vrijednost zahvata je 149,8 milijuna eura, što ga svrstava među najveće infrastrukturne projekte u Dalmaciji.
Riječ je o nastavku započete prve faze projekta, a odnosi se na izvedbu izuzetno zahtjevne trase duljine od oko 5,5 kilometara, od čvorišta TTTS do čvorišta Stara Podstrana s pristupnim cestama. Trasa prolazi kroz morfološki složen teren, zbog čega se velikim dijelom izvodi u usjecima i nasipima, uz posebnu pažnju stabilnosti pokosa i zaštiti okoliša. A zbog toga je i cijena toliko visoka.
Iz istog razloga, u projekt ulaze i novi infrastrukturni objekti na predmetnoj trasi. U planu su most Žrnovnica, dva tunela - Perun i Rudine, te četiri vijadukta, naziva Duge njive, Krpotin, Gračina i Podstrana. Most Žrnovnica, predviđene duljine od oko 556 metara, sastoji se od 15 raspona i projektiran je kao dvostruka konstrukcija s odvojenim kolnicima. Temelji se djelomično na pilotima zbog složenih geoloških uvjeta, a stupovi dosežu visinu do 15 metara.
Tuneli Perun i Rudine izvodit će se kao dvocijevni, s odvojenim prometom po smjerovima. Tunel Perun bit će dug oko 194 i 201 metar po cijevima, a tunel Rudine oko 358 i 338 metara. Oba tunela će prolaziti kroz geološki zahtjevne slojeve fliša i vapnenca, zbog čega će se primijeniti prilagodljivi sustavi podgrade, kontrolirano miniranje i složeni sustavi odvodnje.
I vijadukti Duge njive (116 metara) i Krpotin (146 metara) omogućuju savladavanje reljefnih prepreka, pri čemu je Krpotin posebno zahtjevan zbog izvedbe u krivini. Vijadukt Gračina, dug oko 233 metra, integriran je u složeni prometni čvor, dok vijadukt Podstrana (duljine od oko 152 metra) prati zahtjevnu geometriju trase i prometnih priključaka.
Na završetku trase predviđeno je denivelirano čvorište Stara Podstrana u obliku 'trube', s četiri rampe i prometom u više razina, uključujući prolaz ispod vijadukta Gračina. Sustav omogućuje neprekinuto odvijanje prometa između Splita i Omiša, uz prilagodbu suvremenim prometnim zahtjevima i teretnom prometu. Izvođači će imati puno posla, a rok za prijavu na natječaj je 15. lipnja 2026. godine.
