Još jedna dionica najiščekivanije brze ceste u Hrvatskoj: Za 61,5 milijuna eura, novih 12 km

Novih 11 kilometara brze ceste od središta Hrvatske do granice moglo bi se graditi za 61 milijun eura. Rok za izvedbu je 30 mjeseci.

Brza cesta D12 gradi se više od desetljeća i jedan je od najiščekivanijih infrastrukturnih projekata u kontinentalnoj Hrvatskoj. Krajem siječnja, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković najavili su da je za novi dio izgradnje te ceste vrijedan 134 milijuna eura osigurano bespovratnih 82 milijuna eura.

Za ukupnu cifru trebala bi se izgraditi dionica od čvora Bjelovar do Velike Pisanice. U javnoj nabavi sada je osvanula još jedna važna nabava za D12, a odnosi se na etape 1C i 2A na ukupno 60 kilometara od Bjelovara do mađarske granice. Procijenjena vrijednost izgradnje ovih podetapa je 61,54 milijuna eura.

Nova dionica od 12 kilometara

Ovo su svi čekali. U javnoj nabavi osvanuo je predmet nabave za izgradnju dviju novih podfaza na planiranoj brzoj cesti od 60 kilometara između Bjelovara i Terezinog Polja, točnije, do granice s Mađarskom. Svaki dio gradi se 'mic po mic', a Bjelovac samo što nije dobio svoj brzi spoj do Zagreba. Podsjećamo, od Vrbovca do Farkaševca gradilo se otpilike 10 godina.

Prema projektnoj dokumentaciji Hrvatskih cesta (HC), nova dionica koja uključuje podetape 1C i 2A duljine je 11,39 kilometara, a ovo su dvije od ukupno četiri etape cijelog projekta. Kako piše u tehničkom opisu, podetapa 1C odnosi se na dionicu od km 9+360,00 do km 14+250,00 unutar etape 1 brze ceste DC 12 Bjelovar-čvor Terezino Polje koja je završni segment etape 1 između deniveliranog raskrižja, odnosno od čvora Bulinac gdje ta etapa završava.

Etapa 1 započinje u km 0+000,00, nastavno na dionicu brze ceste DC12 Farkaševac-Bjelovar u km 27+530,00, te se u kontinuitetu nastavlja prema čvoru Bulinac. Nakon nje slijedi etapa 2 iste dionice prema Virovitici i čvoru Terezino Polje. Radi lakše realizacije, etapa 1 podijeljena je na tri podetape (1A, 1B i 1C), pri čemu podetape 1A i 1B, uz privremene spojeve na postojeću prometnu mrežu, mogu funkcionirati kao zasebne cjeline, pojašnjeno je u dokumentaciji.

Građevina od državnog interesa

Podsjećamo, cijeli koridor brze ceste definiran je prostornim planovima Bjelovarsko-bilogorske županije te pripadajućih općina i gradova. Brza cesta DC 12, na pravcu od čvorišta Vrbovec 2, preko Bjelovara i Virovitice do graničnog prijelaza Terezino Polje, dio je prometnog smjera koji povezuje Podravinu sa Zagrebom te je kao takva utvrđena strategijama prostornog i prometnog razvoja Republike Hrvatske kao građevina od državnog interesa.

Izgradnjom ove dionice unaprijedit će se prometna povezanost između Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, povećati sigurnost i razina prometne usluge te rasteretiti postojeće državne ceste D43, D2 i D28, uz bržu vezu prema Zagrebu i poboljšanje životnih uvjeta stanovništva uz postojeće prometnice.