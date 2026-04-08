HC ide u sanaciju kontroverznog vijadukta za koji se ne zna kako je građen, svi papiri nestali

Intrigantni vijadukt izgrađen je prije približno 35 godina, a u niti jednom arhivu u Hrvatskoj nema izvorne projektne dokumentacije.

Hrvatske ceste zaključile su natječaj za izvođača sanacije vijadukta na obilaznici Iloka, odnosno državnoj cesti oznake DC2. Posao je dobila građevinska tvrtka Mar iz Samobora, a obavit će ga za 467.925,35 eura bez PDV.

Početna vrijednost natječaja iznosila je pak 555.000 eura bez PDV-a, a uz Mar na natječaju je konkurirala i tvrtka Sitolor iz Slavonskog Broda koja je za izvođenje radova ponudila 475.586,50 eura bez PDV-a. Obje tvrtke ispunile su uvjete natječaja, a Mar je završio ispred Sitolora na račun ekonomski najisplativije ponude.

Jednom kada se gradilište otvori radovi bi trebali biti izvršeno u roku od 90 dana. Odluka o odabiru objavljena je 2. travnja 2026., a obzirom da žalbeni rok traje 10 dana, početak radova očekuje se u drugoj polovici mjeseca. vijadukt Ilok | foto: screen shot EOJN

Postojeće stanje

Vijadukt se proteže iznad Ulice Matije Gupca u Iloku, a dug je oko 168 metara i predstavlja važnu prometnu poveznicu. Izgrađen je prije otprilike 35 godina. Zanimljivo je da za ovaj objekt ne postoji izvorna projektna dokumentacija. Pretraga arhiva, uključujući i državni arhiv u Zagrebu, potvrdila je da podaci o njegovoj izgradnji nisu sačuvani, pa se tehničke karakteristike danas procjenjuju na temelju terenskih uvida.

Prema tim procjenama, vijadukt se sastoji od šest jednakih raspona, svaki dug oko 28 metara, što ukupno daje njegovu današnju dužinu. Nosivu konstrukciju podupiru betonski stupovi visoki između 12 i 16 metara. Oni su oblikovani tako da na vrhu nose konstrukciju s obje strane, čime stabilno prihvaćaju opterećenje mosta.

Gornji dio vijadukta, odnosno kolnička konstrukcija, sastoji se od četiri glavna nosača povezana betonskom pločom. Ta ploča je izlivena na licu mjesta, preko prethodno postavljenih montažnih elemenata, što je uobičajena tehnika gradnje za ovakve objekte. Cijela konstrukcija oslanja se na posebne gumeno-čelične podloške koji omogućuju blaga pomicanja uslijed temperature i opterećenja, čime se smanjuje rizik od oštećenja.

Most nije potpuno ravan već je blago nagnut kako bi se omogućilo otjecanje vode i prilagodba terenu. Poprečni nagib iznosi gotovo 5 posto, dok je uzdužni nagib nešto više od 1 posto. U tlocrtu, odnosno gledano odozgo, vijadukt prati blagu zakrivljenost, što dodatno utječe na njegovu konstrukciju i izgled. vijadukt Ilok | foto: screen shot EOJN

Oštećenja

Ukupna širina mosta je oko 10,6 metara. Od toga kolnik zauzima nešto više od 7 metara, dok se s obje strane nalaze servisne staze širine oko 1,75 metara, namijenjene za održavanje i kretanje pješaka. Zaštitna ograda za pješake izrađena je od čelika i visoka je 90 centimetara, uz dodatne odbojne ograde koje povećavaju sigurnost prometa.

Pregledom stanja utvrđena su uobičajena oštećenja koja dolaze s godinama korištenja. Na pojedinim dijelovima ograde vidljiva je korozija, osobito na spojevima i zavarenim dijelovima. Također su zabilježena oštećenja stupova ograde uzrokovana smrzavanjem vode koja se zadržala unutar konstrukcije, što je dovelo do pucanja materijala duž rubova.

Uz rub mosta postavljen je i zaštitni betonski vijenac visine oko pola metra, dok su rubnjaci i servisne staze izvedeni kao jedinstvena betonska cjelina, izlivena izravno na gradilištu. Sve to čini ovu konstrukciju tipičnim primjerom mostogradnje iz razdoblja u kojem je nastala. vijadukt Ilok | foto: screen shot EOJN

Pogrešno asfaltiranje

Postojeći habajući sloj na objektu je u lošem stanju na kojemu su vidljive pojave pukotina i zamjetne zakrpe koje su rađene u više navrata u sklopu redovnog održavanja ceste. Naročita oštećenja vidljiva su u području prijelaznih ploča gdje je došlo do vidljivog sloma asfaltne konstrukcije po cijeloj dužini prijelazne naprave.

Pregledom vijadukta, uočeno je da je u proteklom razdoblju došlo do sanacije habajućeg sloja asfaltne površine vijadukta na pogrešan način, pri čemu je novi asfaltni habajući sloj očigledno postavljen na već postojeće slojeve asfalta. Nanošenjem novog habajućeg sloja došlo je do indirektnog djelomičnog popunjavanja bočno postavljenih slivnika oborinske odvodnje mosta što je rezultiralo akumuliranjem oborinske vode po cijeloj površini vijadukta i nekontroliranog tečenje vode uz niži rub kolnika i nekontrolirano ispuštanje iza nižeg krila zapadnog upornjaka preko postojeće bankine. novi asfalt | foto: Freepik

Pješačka ograda

Projektnom dokumentacijom predviđeno je i uklanjanje kompletne postojeće čelične zaštitne pješačke ograde koja je u jako lošem stanju. Dodatno, trenutno postavljena čelična zaštitna pješačka ograda s horizontalnom ispunom visine 90 centimetara nije primjerena na mjestu vijadukta.

Postojeća pješačka ograda se u potpunosti uklanja, a eventualne otvore u ploči na mjestu postojećih stupova je potrebno zaliti blagobubrećim mortom. Sve kako bi se spriječilo nakupljanje vode i moguće razaranje betona uslijed smrzavanja. vijadukt Ilok | foto: screen shot EOJN

Privremena regulacija prometa

S obzirom na položaj zahvata u prostor i namjenu očekuje se problemi u regulaciji prometa za vrijeme izvođenja radova. Projekt nalaže obaveznu izradu Prometnog elaborata za vrijeme izvođenja radova koju je dužan osigurati izvođač radova, sukladno Pravilniku o sadržaju, namjeni i razini izrade prometnog elaborata za ceste.

Elaborat treba izraditi tvrtka koja je registrirana za obavljanje takove vrste posla, te je na isti potrebno ishoditi pisanu suglasnost nadležnih tijela, odnosno upravitelja prometnice.