Hrvatske ceste spremaju mega natječaj: Za 150 milijuna eura most, 2 tunela i 4 vijadukta

Nakon što su ovoga tjedna započeli radovi nove etape jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Dalmaciji, prvoj fazi državne ceste Omiš, dionice od čvora TTTS do čvora Dugi Rat s pristupnim cestama, Hrvatske ceste su aktivirale i proceduru finalizacije natječaja za drugu fazu ovog velikog projekta. Tako se u javnom savjetovanju do 7. travnja 2026. trenutačno nalazi projekt Izgradnja DC8, dionica TTTS - Dugi Rat sa spojnim cestama, Faza 2: od čvora TTTS uključujući čvorište Stara Podstrana s pristupnim cestama.

Nakon okončanja savjetovanja slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova. Riječ je o gradilištu procijenjene vrijednosti od čak 149.800.000 eura, stoga je za očekivati kako će ovaj posao htjeti veliki igrači.

- Projekti su u završnoj fazi, trenutno se rade elaborati, geodetski na terenu radi otkupa. Do kraja godine očekujemo imati izvođača i sve dozvole kako bi mogli započeti radovi na ovome dijelu do stare Podstrane i, skupa sa spojnom cestom, do državne ceste D8, rekao je Budimir dodavši kako se ovaj projekt sastoji od velikog mosta preko rijeke Žrnovnice dužine 500 metara i dva tunela, rekao ravnatelj Hrvatskih cesta, Ivica Budimir.

Zahtjevan teren

Dionica obuhvaća četiri vijadukta (Duge njive, Krpotin, Gračina, Podstrana), dva tunela (Perun, Rudine) i most Žrnovnica. A osim ovih velikih elemenata, na koje će biti usmjereno najviše pažnje graditelja, očekuje se da će generalno biti teško graditi u morfološki zahtjevnom terenu duž cijele trase.

Naime, velikim dijelom prometnica će biti izvedena u usjecima i nasipima, kako bi se postigla povoljna geometrija i sigurnost vožnje. Projektanti su pritom posebnu pažnju posvetili zaštiti pokosa i stabilnosti terena. Unatoč zahtjevnim uvjetima, trasa je osmišljena tako da minimalizira negativne utjecaje na okoliš i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Trasa

Trasa se proteže od čvorišta TTTS do približno 5+500 km, uključujući i čvorište Stara Podstrana s pristupnim cestama. Ovaj dio trase karakterizira Most Žrnovnica koji prometnicu diže iznad urbane sredine, minimalno devastirajući poljoprivredno i građevinsko zemljište u zoni rječice Žrnovnica.

Oko 1,2 kilometra od početka trase ona se razdvaja na dva odvojena tunela gdje se promet vodi kroz lijevu i desnu tunelsku cijev, poznate kao Perun i Rudine. Nakon otprilike tri kilometra, tunelske trase ponovno se spajaju u jedinstvenu cestu koja se dalje nastavlja voditi glavnom osi.

Trasa zatim prati prirodnu konfiguraciju terena, pružajući se uz padinu kako bi se što manje narušio okoliš. Na tom dijelu predviđena je izgradnja vijadukata Duge njive, Krpotin, Gračina i Podstrana koji omogućuju prelazak preko zahtjevnih reljefnih prepreka.

U završnom dijelu dionice planiran je denivelirani čvor Stara Podstrana, izveden u obliku 'trube', koji omogućuje sigurno i protočno uključivanje i isključivanje prometa bez zaustavljanja. Posebnost ovog čvora je što jedna od njegovih rampi prolazi ispod vijadukta Gračina, čime se dodatno štedi prostor. Cijela trasa završava na 5,5 kilometru buduće prometnice, a obilježava je izrazito složen i brdovit teren.

TTTS - Dugi Rat, 2. faza | foto: screen shot EOJN

Čvorište Stara Podstrana

Čvorište Stara Podstrana smješteno je oko 5,2 kilometra trase te je projektirano kao denivelirani priključak u obliku tzv. lijeve 'trube' s glavnim prometnim smjerom prema Splitu. Riječ je o složenom prometnom rješenju s četiri rampe koje omogućuju sve smjerove kretanja bez zaustavljanja, pri čemu se promet odvija na različitim visinama, uključujući prolaz ispod vijadukta Gračina.

Središnji element čvora je glavna spojna cesta koja prikuplja i raspoređuje promet, dok dodatne rampe služe za uključivanje i isključivanje vozila iz smjera Splita i Omiša. U zoni čvorišta formirano je i T-raskrižje koje dodatno usmjerava promet prema pojedinim rampama.

Posebna pažnja posvećena je preglednosti, uključujući izvedbu dodatnih sigurnosnih elemenata uz cestu. Prometnice unutar čvora projektirane su kao jednosmjerne i dvosmjerne, ovisno o funkciji pojedine rampe. Ukupna širina kolnika i pratećih površina prilagođena je suvremenim prometnim zahtjevima, uključujući i prolazak teretnih vozila. Cijeli sustav čvorišta osmišljen je kako bi omogućio sigurno, učinkovito i neprekinuto odvijanje prometa na ovom dijelu buduće brze ceste.

Most Žrnovnica

Osnovna funkcija mosta Žrnovnica je premošćivanje rijeke Žrnovnice i postojeće lokalne prometnice. Riječ je o velikom infrastrukturnom objektu ukupne duljine oko 556 metara, podijeljenom u 15 raspona, čime se svrstava među značajnije mostove na ovoj dionici.

Most je projektiran kao dvostruka konstrukcija s odvojenim kolnicima za svaki smjer vožnje, a njegova širina varira ovisno o dijelu trase. Trasa mosta prati složenu geometriju s nizom zavoja i promjenjivim nagibima, pri čemu se cesta cijelom duljinom blago uzdiže. Posebna pažnja posvećena je odvodnji, pa svaki kolnik ima zaseban sustav za prikupljanje i odvod oborinskih voda.

Zbog zahtjevnih geoloških uvjeta, uključujući slojeve fliša i prisutnost podzemnih voda, dio mosta temelji se na dubokim armiranobetonskim pilotima, dok se ostatak oslanja izravno na čvrstu stijenu. Konstrukcija mosta sastoji se od prednapetih betonskih nosača i kolničke ploče koji zajedno čine čvrstu i otpornu cjelinu. Stupovi mosta dosežu visinu i do 15 metara te su projektirani kako bi izdržali značajna opterećenja, uključujući i potresna djelovanja, s obzirom na to da se područje nalazi u seizmički aktivnoj zoni. TTTS - Dugi Rat, 2. faza | foto: screen shot EOJN

Tunel Perun

Dvocijevni cestovni tunel Perun omogućuje siguran i protočan promet u oba smjera, pri čemu se lijeva i desna tunelska cijev vode paralelno kroz brdovito i geološki zahtjevno područje. Lijeva cijev duga je oko 194 metra, a desna oko 201 metar, uključujući portalne građevine koje oblikuju ulaze i izlaze iz tunela. Trasa tunela prolazi kroz flišne naslage i područja s lokalnim pojavama čvršćih stijena, što je zahtijevalo prilagodbu projekta stvarnim uvjetima na terenu.

Zbog složene geološke građe, tunel se izvodi uz različite sustave podgrade koji se primjenjuju ovisno o kvaliteti stijenske mase, od lakših do izrazito ojačanih konstrukcijskih rješenja. Iskop se provodi kontroliranim miniranjem u etapama, uz stalno osiguranje svoda i bokova mlaznim betonom, čeličnim mrežama i sidrima. Posebna pažnja posvećena je stabilnosti portala i predusjeka, gdje se teren dodatno učvršćuje i oblikuje kako bi se spriječila erozija i odroni. U zoni portala primjenjuju se i kamene obloge te drenažni sustavi koji preuzimaju površinske i procjedne vode.

Tunel je projektiran i s razvijenim sustavom odvodnje koji uključuje glavne i drenažne cijevi te niz revizijskih i slivnih okana duž trase. Time se osigurava kontrolirano prikupljanje i odvođenje voda iz konstrukcije i okolnog tla, što je posebno važno zbog promjenjivih hidrogeoloških uvjeta. Portalne građevine bit će izvedene kao armiranobetonske konstrukcije velike debljine, prilagođene prijenosu opterećenja s padine i zaštiti ulaza u tunel. TTTS - Dugi Rat, 2. faza | foto: screen shot EOJN TTTS - Dugi Rat, 2. faza | foto: screen shot EOJN

Tunel Rudine

Tunel Rudine gradi se u blizini naselja Podstrana – Strožanac Gornji. Riječ je o dvocijevnom tunelu koji se sastoji od lijeve i desne tunelske cijevi, projektiranih za odvijanje dvosmjernog prometa u odvojenim prometnim tokovima. Lijeva tunelska cijev duga je oko 358 metara, dok desna iznosi oko 338 metara, uz dodatne portalne građevine koje povećavaju ukupnu duljinu zahvata. Tunel se nalazi u složenom brdovitom području gdje trasa presijeca prirodne padine i geološki promjenjive terene.

Geološku osnovu područja čine flišne naslage ispresijecane čvrstim vapnenačkim slojevima i lokalnim grebenima, što značajno utječe na način iskopa i stabilizaciju konstrukcije. Zbog takvih uvjeta primjenjuje se prilagodljivi sustav podgradnje koji varira od lakših do izrazito ojačanih konstrukcijskih rješenja, ovisno o kvaliteti stijenske mase. Iskop se izvodi kontroliranim miniranjem po etapama, uz stalno osiguranje svoda mlaznim betonom, čeličnim mrežama i sidrima.

Tunel je projektiran s obzirom na složene hidrogeološke uvjete, pri čemu se očekuje procjeđivanje oborinskih voda kroz pukotine i površinske slojeve, osobito u kišnim razdobljima. Zbog toga je predviđen sustav drenaže i barbakana koji omogućuje kontrolirano odvođenje vode iz konstrukcije i okolnog tla. Portalne zone dodatno se štite armiranim betonom i kamenim oblogama, dok se nasipi i pokosi stabiliziraju sidrenjem i zaštitnim slojevima. Završetkom tunela Rudine osigurava se sigurnije i protočnije odvijanje prometa na zahtjevnoj dionici između Splita i Omiša. TTTS - Dugi Rat, 2. faza | foto: screen shot EOJN TTTS - Dugi Rat, 2. faza | foto: screen shot EOJN

Vijadukti Duge Njive i Krpotin

Vijadukt Duge Njive i vijadukt Krpotin kao ključni objekti omogućit će sigurno i protočno vođenje trase kroz zahtjevan reljef. Vijadukt Duge Njive dug je oko 116 metara i sastoji se od tri raspona, pri čemu se promet odvija na dva odvojena kolnika za svaki smjer vožnje. Njegova trasa prolazi kroz blage zavoje i uzdužni nagib, a konstrukcija je oslonjena na stupove visine do oko 12 metara temeljene na čvrstoj stijenskoj podlozi. Posebno je važna primjena prednapetih betonskih nosača i sustava odvodnje te integracija instalacijskih koridora, što osigurava dugotrajnost i funkcionalnost objekta. Vijadukt je projektiran i s naglaskom na seizmičku otpornost te minimalan utjecaj na okoliš.

Vijadukt Krpotin, dug oko 146 metara, još je kompleksniji objekt s četiri raspona koji se nalazi u kružnoj krivini, što je dodatno utjecalo na zahtjevnost izvedbe. I on se sastoji od dva odvojena kolnika širine po 7,1 metar, a ukupna prometna širina prelazi 21 metar, uključujući razdjelni pojas i servisne staze. Konstrukciju čine prednapeti armiranobetonski nosači koji se povezuju u kontinuirani sustav, dok stupovi dosežu visine do 18 metara i temelje se na flišnoj stijenskoj podlozi.

Vijadukti Gračina i Podstrana

Vijadukt Gračina omogućuje siguran prijelaz preko suhe doline i dijela kompleksnog čvorišta. Dug je oko 233 metra i sastoji se od dva odvojena mosta, po jedan za svaki smjer vožnje, čime se osigurava stabilno i protočno odvijanje prometa. Trasa na ovom dijelu istodobno se penje i blago zakreće, pa je konstrukcija precizno prilagođena zahtjevnom terenu i prometnoj geometriji. Kolnik je projektiran s više prometnih traka u svakom smjeru, uključujući trake za uključivanje i isključivanje vozila te razdjelni zeleni pojas.

Konstrukcija vijadukta Gračina temelji se na kombinaciji montažnih betonskih nosača i betoniranja na samom gradilištu, što omogućuje učinkovitu i kvalitetnu izvedbu. Objekt je oslonjen na stupove i upornjake duboko utemeljene na armiranobetonskim pilotima, čime se osigurava stabilnost na padinskom terenu.

Vijadukt Podstrana prelazi preko suhe doline na dionici TTTS – Dugi Rat državne ceste D8. Dug je oko 152 metra i sastoji se od više raspona koji prate složenu geometriju terena i prometnih priključaka. Na tom dijelu trase izmjenjuju se pravci, krivine i promjenjivi nagibi, što je uvjetovalo vrlo precizno oblikovanje konstrukcije. Kolnik ima dva prometna traka, a širina se prilagođava zonama priključenja, uz dodatna proširenja radi sigurnosti vožnje.

Konstrukcija vijadukta Podstrana izvedena je kao prednapeta armiranobetonska roštiljna struktura od montažnih nosača povezanih u cjelinu betoniranjem kolničke ploče. Uz objekt su izvedeni hodnici za održavanje i sigurnosni elementi, a cijela konstrukcija prilagođena je složenim prometnim tokovima čvora. Završetkom vijadukta omogućit će se sigurnije i protočnije odvijanje prometa kroz Staru Podstranu.