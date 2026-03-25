Hrvatske ceste raskinule ugovor s izvođačem mega dalmatinskog projekta! Kasnili su preko svake mjere

Projekt je uključivao sanaciju kolnika, te izgradnju novog mosta i sanaciju dva stara. No, na gradilištu nije sve kako bi trebalo biti.
Hrvatske ceste (HC) objavile su da je izvođaču radova, društvu Div Grupa, upućena obavijest o raskidu ugovora za projekt izvođenja radova na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu. Posao je ‘težak’ 18,2 milijuna eura bez PDV-a.
- U proteklom razdoblju, nakon što su investitor i stručni nadzor kontinuirano i intenzivno pratili realizaciju predmetnog zahvata te održali niz sastanaka na temu otklanjanja prepreka za dovršetak projekta, utvrđena su značajna odstupanja izvođača od planirane dinamike izvođenja radova, kao i nedostatan angažman potrebnih resursa nužnih za pravodobni završetak projekta, obrazložili su svoju odluku iz HC-a.
U daljnjem objašnjenju stoji koji je izvođač, sukladno odredbama ugovora, u više navrata pisanim putem upozoren na obvezu poduzimanja dodatnih radnji s ciljem nadoknade zaostataka i otklanjanja uočenih nedostataka. Međutim navedene obveze nisu izvršene u traženim rokovima.
- U ovakvim slučajevima, naručitelj je dužan slijediti ugovorom propisanu proceduru koja podrazumijeva upućivanje pisanih upozorenja izvođaču o uočenim nedostacima uz ostavljanje primjerenih rokova za njihovo uklanjanje. Budući da izvođač u ostavljenim rokovima nije otklonio utvrđene nedostatke niti uspostavio dinamiku radova sukladno ugovoru, stekli su se uvjeti za raskid ugovora od strane naručitelja. Slijedom navedenog, Hrvatske ceste, kao odgovoran naručitelj, bile su primorane donijeti odluku o raskidu ugovora te je izvođaču s današnjim datumom upućena obavijest o raskidu, stoji u objavi HC-a.
Iz Hrvatskih cesta kažu kako će se, po provedbi ugovorom propisanog obračuna s izvođačem i nakon točnog utvrđivanja opsega preostalih radova, u okvirnom roku od 30 dana pokrenuti postupak javne nabave za odabir novog izvođača kako bi se osigurao nastavak i dovršetak projekta.
- Postupak javne nabave nije moguće pokrenuti odmah po dostavi obavijesti o raskidu ugovora, budući da raskid, sukladno ugovornim odredbama, stupa na snagu istekom roka od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti, nakon čega je moguće provesti primopredaju gradilišta i utvrditi stvarno stanje projektnih stavki, objašnjavaju iz HC-a.
Preostali radovi koje je potrebno izvesti nakon raskida ugovora odnose se na dovršetak radova na donjem ustroju. To su preostali dio temelja stupova, stupovi i naglavne grede, radovi gornjeg ustroja (čelična konstrukcija i kolnička ploča), izgradnja i dovršetak novog mosta, sanacija mostova Novi Jadro i Stari Jadro, te rekonstrukcija postojećeg raskrižja te radove prometnog opremanja i signalizacije.
- Dovršetak projekta planiran je u dvije faze. U prvoj fazi predviđen je dovršetak izgradnje novog mosta, a planirani rok za završetak te faze je 12 mjeseci od sklapanja ugovora s novim izvođačem. U drugoj fazi, nakon puštanja prometa preko novog mosta, pristupit će se sanaciji postojećih mostova i rekonstrukciji raskrižja „Širina“, za što je predviđen rok od 6 mjeseci, kažu iz HC-a.
Rekonstrukcija ‘Širine’ sastoji se od dodavanja nove prometnice, odnosno mosta između postojećih razmaknutih kolnika te deniveliranog prijelaza preko postojećeg raskrižja i rijeke Jadro. Prijelaz će se ostvariti mostom dugim oko 506 metara.
Novi most s svojim uklopima na postojeće stanje državne ceste D8 sastojat će se od dva odvojena kolnika sa po dvije prometne trake. Most je ukupne duljine sa svim svojim sastavnicama po središnjoj osi cca 506 m, a sastoji se od nekoliko dilatiranih rasponskih cjelina: dvije spregnute i jedne integralne armiranobetonske konstrukcije te potpornim zidovima, pisao je odabrani izvođač DIV grupa u vezi projekta rekonstrukcije važnog raskrižja u Solinu pred uvođenje u radove u 2022. godine.
