Zagrebački kvart uskoro mijenja lice: Gradit će se park za lude vožnje, imat će vrhunske atrakcije

Grad Zagreb priprema zanimljiv natječaj, a koji se odnosi na izgradnju skejt parka u ulici Sigetje. Početna procijenjena vrijednost radova iznosi 230 tisuća eura. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 5. lipnja nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Budući skejt park u Ulici Sigetje zamišljen je kao suvremen i funkcionalan prostor namijenjen sportu, rekreaciji i druženju mladih i svih ljubitelja urbanih sportova. Prostor će biti oblikovan tako da se prirodno uklopi u postojeće okruženje te korisnicima pruži sigurno i atraktivno mjesto za svakodnevno korištenje. Cijeli skate park karakterizirat će otvoren i pregledan raspored s jasno definiranim zonama za vožnju, odmor i kretanje pješaka.

Obuhvat radova

Središnji dio prostora činit će velika betonska vozna površina glatke završne obrade, prilagođena vožnji skateboarda, BMX bicikala i romobila. Površina će biti izvedena u svijetlim tonovima betona, s precizno oblikovanim prijelazima i zaobljenjima koji omogućuju kontinuirano i sigurno kretanje korisnika. Skejt elementi bit će raspoređeni tako da omogućuju različite stilove vožnje i korištenje prostora korisnicima različitih razina iskustva, od početnika do naprednih vozača.

Unutar skejt parka nalazit će se više karakterističnih elemenata poput rampi, zakrivljenih prijelaza, skokova i metalnih šina za izvođenje trikova. Pojedini elementi bit će naglašeni tamnijim ili obojenim detaljima koji će dodatno istaknuti njihove oblike i doprinijeti suvremenom vizualnom identitetu prostora. Betonske površine bit će potpuno zaglađene kako bi vožnja bila brza, tiha i ugodna, dok će metalni dijelovi biti izvedeni od kvalitetnih i otpornih materijala predviđenih za intenzivno korištenje.

Rubni dijelovi bit će uređeni jednostavno i funkcionalno, s novim zaštitnim ogradama koje će jasno definirati prostor i povećati sigurnost korisnika. Uz park vodit će uređena pješačka staza koja će omogućiti nesmetano kretanje posjetitelja i povezivanje s okolnim sadržajima. U neposrednoj blizini nalazit će se prostor za parkiranje bicikala sa suvremenim inox stalcima, čime će se dodatno poticati dolazak biciklom i održivi način kretanja. skejt park Sigetje | foto: screen shot EOJN

Uklanjanje postojećih sadržaja

Prije izgradnje uklonit će se postojeće drveće, grmlje, ograde i drugi elementi koji se nalaze na prostoru budućeg skate parka. Demontirat će se dječja igrala i komunalna oprema, a sav uklonjeni materijal odvest će se na odgovarajuće mjesto za zbrinjavanje ili skladištenje. Uklonit će se i postojeće asfaltne i kamene površine.

Nakon toga započet će zemljani radovi koji uključuju iskop tla i pripremu podloge za gradnju. Višak zemlje odvest će se na odlagalište, a teren će se izravnati i pripremiti za daljnje radove. Po završetku grubih radova urediti će se zelene površine i posijati trava. Time će prostor biti pripremljen za izgradnju skejt parka i okolnih sadržaja.

Atrakcije

U sklopu parka izgradit će se više različitih elemenata prilagođenih različitim stilovima vožnje i korištenja. Izvest će se element Bank s pripadajućim tamponskim slojem, armiranobetonskom konstrukcijom, armaturnim mrežama i završnom obradom betona te bojanjem dijela površina crvenom bojom za beton.

Izgradit će se elementi Quarter 1 i Quarter 2 s pripadajućim armiranobetonskim površinama, čeličnim cijevima promjera 60 milimetara i višefaznom završnom obradom betona. Izvest će se Street Cut Rail Section koji će sadržavati kombinaciju armiranobetonskih površina, voznih ploha, čeličnih cijevi i pravokutnih čeličnih profila dimenzija 40x80 milimetara.

Bit će tu i element China Wall s armiranobetonskom konstrukcijom i završnom obradom visoke kvalitete, te Quarter Jump Box Section s većim armiranobetonskim volumenima, čeličnim elementima i posebno obrađenim voznim površinama. Izvest će se i Big Quarter te zasebni Rail element izrađen od pocinčanih čeličnih cijevi predviđenih projektom. skejt park Sigetje | foto: screen shot EOJN

Dodatne konstrukcije i zaštitna oprema

Uz skejt park izvest će se i dodatne armiranobetonske konstrukcije poput zidova i zaštitnih slojeva. Radovi će uključivati izradu temelja, betoniranje i postavljanje potrebne armature. Površine zidova dodatno će se obrađivati kako bi bile otpornije i estetski urednije.

Oko skate parka postavit će se nova zaštitna ograda izrađena od pocinčanog čelika s inox spojnim elementima. Ograda će biti sigurno pričvršćena na betonsku konstrukciju. Njezina svrha bit će povećanje sigurnosti korisnika i zaštita prostora skate parka. Time će cijeli prostor biti funkcionalan i prilagođen svakodnevnom korištenju.

Uređenje pješačkih površina

Projekt uključuje i uređenje okolnog prostora kako bi skate park bio pristupačan i ugodan za korisnike. Izgradit će se nova pješačka staza te parkiralište za bicikle. Izvest će se priprema podloge, postavljanje rubnjaka i ugradnja betonskih opločnika.

Na prostoru će se postaviti stalci za bicikle, prometni stupovi i prometni znakovi. Nakon završetka svih građevinskih radova urediti će se zelene površine i završno očistiti gradilište. Svi radovi izvodit će se prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim pravilima. Završeni skate park omogućit će siguran i kvalitetan prostor za sport, rekreaciju i druženje građana.