Nakon više od 80 godina rješenje za spornu lokaciju u Zagrebu, nekada je tu bila sinagoga, srušila ju NDH

Prazna parcela u Praškoj 7 na kojoj se nekad nalazila sinagoga bit će tema na idućoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba. Treba odrediti namjenu.

Prazan 'plac' u Praškoj 7 podsjeća na sinagogu i one koji ju nikada nisu vidjeli. Poznata je priča o toj građevini podignutoj 1867. godine u historicističkom stilu, a srušenoj od strane vlasti Nezavisne Države Hrvatske u razdoblju između 1941. i 1942. godine.

Već otprilike četiri desetljeća, od 1980-tih godina svako toliko u javnosti se iznova javlja priča o mogućnosti izgradnje nove sinagoge na istoj lokaciji, ali uvijek bez konkretnih zaključaka. Kako će se na novoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba govoriti o donošenju UPU-a za zonu na kojoj je i sporna Praška 7 očekuje se da bi se konačno trebala razriješiti namjena tog desetljećima neizgrađenog zemljišta uz glavni zagrebački trg.

Konačno odluka o donošenju UPU-a

Pod Točkom 2. nove, 11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba koja će se održati 28. svibnja 2026. godine je 'Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Trg bana Jelačića-Petrinjska-Amruševa-Trg Nikole Šubića Zrinskoga-Praška'. U obuhvat tog prostora ulazi i adresa Praška 7 gdje se u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća nalazila zagrebačka sinagoga, prije nego ju je srušila vlast NDH.

U Prijedlogu ove odluke koji podnosi Grad Zagreb navodi se kako plan za ovo područje izraditi Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. Prema Prijedlogu, plan mora obuhvatiti namjenu, građevinska područja, provedbu prostornog plana, prometni, komunikacijski i energetski, vodnogospodarski sustav, ali i posebne vrijednosti te eventualna ograničenja pa i posebne načine korištenja.

Odluka donesena prije 2 godine

U Obrazloženju je pak navedeno da je odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Gradska skupština donijela još na 32. sjednici održanoj 21. ožujka 2024. - znači, prije više od dvije godine. Kao razlog za izradu plana navodi se Odluka o donošenju GUP-a grada Zagreba kojom je utvrđena obveza izrade pripadajućeg UPU-a.

- Razlozi za donošenje Plana su usklađivanje sa zakonskim i podzakonskim okvirom te dređivanje novih prostorno planskih rješenja, stoji u Obrazloženju.

Nadalje, istaknuto je kako je Židovska općina Zagreb, iskazala je interes za pokretanje projekta Sinagoga u Praškoj ulici. U svrhu realizacije pokrenuta je izrada Plana.

Lokacija u Praškoj 7 | foto: Ramona Šćurić

Revitalizacija i očuvanje identitetskih vrijednosti

Ciljevi Plana usmjereni su na revitalizaciju i unapređenje prostora bloka kroz očuvanje njegovih povijesnih, prostornih i identitetskih vrijednosti, piše u Obrazloženju. Plan predviđa razvoj novih javnih i društvenih sadržaja, obnovu postojećih građevina te mogućnost rekonstrukcije, rušenja i nove gradnje u skladu s konzervatorskim smjernicama.

Poseban naglasak stavljen je na usklađivanje s EU zelenim politikama, povećanje otpornosti na klimatske promjene, uređenje dvorišta i javnih prostora te poboljšanje prometnih rješenja, kako dalje piše. Uz to, prijedlog je zadržavanje mješovite, pretežito poslovne namjene bloka uz povezivanje dvorišta i okolnih ulica, kao i definiranje prostornih i visinskih uvjeta gradnje.

Izgrađeno sve osim Praške 7

Zna se i da su sredstva plana osigurana su za ovu godinu, s projekcijama za naredne dvije godine.

Prostor obuhvata Plana inače je u potpunosti izgrađen osim parcele u Praškoj ulici 7, a omeđen je koridorima javnoprometnih površina. Praška ulica, Trg bana Josipa Jelačića i Jurišićeva ulica koje s tri strane omeđuju blok, pješačke su površine kojima prolazi tramvajska pruga. Kolni promet odvija se s južne strane (Trg Nikole Šubića Zrinskoga i Ulica Milana Amruša), dok je sa zapadne strane iz Praške ulice omogućen pristup javnom parkiralištu u Praškoj ulici 7, podsjeća se u Obrazloženju.

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja zadanog obuhvata donio je gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević, dana 15. svibnja 2026. godine, a Odluku će na sjednici izglasavati Gradska skupština. Namjenu prazne parcele pokazat će tek novi UPU.