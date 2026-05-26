Radnik dobio posao od 14 milijuna eura: U srcu Hrvatske gradit će nogometnu arenu za 5.000 gledatelja

Tvrtka iz Križevaca već gradi jedan veliki projekt u Bjelovaru. Riječ je o bjelovarskim termama, čija se izgradnja privodi kraju.

Arena Bjelovar trebala bi postati jedna od najvećih nogometnih atrakcija u srcu Hrvatske. Riječ je o rekonstrukciji nogometnog stadiona i dogradnji tribine sa streljanom.

Sada je poznato i tko će izvoditi radove. Najpovoljniju ponudu na natječaju predala je zajednica ponuditelja Hidroregulacija i Radnik, tvrtke koje već sudjeluju i u izgradnji bjelovarskih termi. Njihova ponuda, kako stoji u zapisniku, dobila je maksimalnih 100 bodova.

Sedam ponuda, velika razlika u cijenama

Na natječaj za rekonstrukciju nogometnog stadiona i dogradnju nove tribine sa streljanom pristiglo je sedam ponuda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 13.057.856,38 eura bez PDV-a, a ponude su se znatno razlikovale.

Najpovoljniju ponudu predali su Hidroregulacija i Radnik, u iznosu od 11.392.868,97 eura bez PDV-a. Njihova ponuda bila je oko 1,66 milijuna eura niža od procijenjene vrijednosti nabave. Druga najniža ponuda stigla je od Tehnike, koja je ponudila 11.437.605,77 eura, a slijedi Magnum Supra s ponudom od 11.896.272,05 eura.

Međimurje Graditeljstvo ponudilo je 12.368.702,71 euro, dok je ponuda Tekton Constructiona iznosila 12.603.578,64 eura. Iznad procijenjene vrijednosti bile su ponude Kamgrada i Texo Moliora. Kamgrad je ponudio 13.422.316,79 eura, a najvišu ponudu dao je Texo Molior, u iznosu od 14.663.968,46 eura bez PDV-a. Arena Bjelovar | Foto: Dario Hrebak

Više od nogometnog stadiona

Arena Bjelovar neće biti samo nogometni stadion. Uz postojeći stadion dogradit će se moderna streljana, namijenjena među ostalima i sportašima u toj disciplini, uključujući brončanog olimpijca Mirana Maričića.

Projekt predviđa oko 5.000 sjedećih mjesta, suvremene tribine, prateće sadržaje, pješačke površine i trg. Kompleks bi obuhvaćao parcelu od oko 38.000 četvornih metara, vanjsko malonogometno igralište, rasvjetu glavnog terena, strojarnicu sa sustavom za navodnjavanje te krov gotovo potpuno pokriven solarnom elektranom. Stadion | Foto: Dario Hrebak/Facebook

Tribine, VAR, VIP salon i nova rasvjeta

Glavna tribina trebala bi doživjeti veliku transformaciju. U prizemlju se planiraju prostori za VAR tehnologiju, kratke intervjue i medije, a na sjevernom i južnom dijelu nova sjedeća mjesta, uključujući mjesta za osobe s invaliditetom.

Na katu tribine predviđeni su radni prostor za medije, prostor za prvu pomoć, šank za sektor A i platforme za komentatore. Na krovu bi se nalazio VIP salon kapaciteta 140 mjesta, sa šankom, sanitarnim čvorovima i uredima, a iznad VIP gledališta bila bi platforma za glavnu kameru.

Bočna krila imala bi po 12 redova sjedalica, s pratećim sadržajima ispod tribina. Južno krilo uključivalo bi medijske prostore, TV studije i sanitarije, dok bi se u sjevernom krilu nalazile svlačionice, sanitarije i prostori za interventne službe. Istočna pomoćna tribina obuhvatila bi streljanu, restoran, fan shop te poslovne i tehničke prostore.

Projekt predviđa i veliku nadstrešnicu koja bi povezivala postojeći i novi dio stadiona, ozelenjivanje, novu fasadu, četiri rasvjetna stupa s LED reflektorima, četiri parkirališta i navijački trg za okupljanje prije utakmica. Arena Bjelovar | Foto: Dario Hrebak

Streljana za mali kalibar i zračno oružje

Streljana bi se gradila u istočnom dijelu tribine. Bila bi namijenjena za mali kalibar i zračno oružje, dimenzija 54,6 puta 13,5 metara i neto površine 740 četvornih metara.

Imala bi osam staza za gađanje na 50 i 25 metara te 20 staza za zračno oružje na 10 metara. Predviđena je za redovne treninge sportskih klubova i udruga, ali ne i za međunarodna natjecanja.

Realizacijom ovog projekta Bjelovar bi dobio moderno sportsko zdanje koje nadilazi klasični nogometni stadion. Uz tribine, streljanu, prateće sadržaje, solarnu elektranu i novu javnu infrastrukturu, Arena Bjelovar mogla bi postati jedan od važnijih sportskih kompleksa u regiji.