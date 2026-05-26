Radnik dobio posao od 14 milijuna eura: U srcu Hrvatske gradit će nogometnu arenu za 5.000 gledatelja

Tvrtka iz Križevaca već gradi jedan veliki projekt u Bjelovaru. Riječ je o bjelovarskim termama, čija se izgradnja privodi kraju.
Arena Bjelovar trebala bi postati jedna od najvećih nogometnih atrakcija u srcu Hrvatske. Riječ je o rekonstrukciji nogometnog stadiona i dogradnji tribine sa streljanom.
Sada je poznato i tko će izvoditi radove. Najpovoljniju ponudu na natječaju predala je zajednica ponuditelja Hidroregulacija i Radnik, tvrtke koje već sudjeluju i u izgradnji bjelovarskih termi. Njihova ponuda, kako stoji u zapisniku, dobila je maksimalnih 100 bodova.
Sedam ponuda, velika razlika u cijenama
Na natječaj za rekonstrukciju nogometnog stadiona i dogradnju nove tribine sa streljanom pristiglo je sedam ponuda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 13.057.856,38 eura bez PDV-a, a ponude su se znatno razlikovale.
Najpovoljniju ponudu predali su Hidroregulacija i Radnik, u iznosu od 11.392.868,97 eura bez PDV-a. Njihova ponuda bila je oko 1,66 milijuna eura niža od procijenjene vrijednosti nabave. Druga najniža ponuda stigla je od Tehnike, koja je ponudila 11.437.605,77 eura, a slijedi Magnum Supra s ponudom od 11.896.272,05 eura.
Međimurje Graditeljstvo ponudilo je 12.368.702,71 euro, dok je ponuda Tekton Constructiona iznosila 12.603.578,64 eura. Iznad procijenjene vrijednosti bile su ponude Kamgrada i Texo Moliora. Kamgrad je ponudio 13.422.316,79 eura, a najvišu ponudu dao je Texo Molior, u iznosu od 14.663.968,46 eura bez PDV-a.
Više od nogometnog stadiona
Arena Bjelovar neće biti samo nogometni stadion. Uz postojeći stadion dogradit će se moderna streljana, namijenjena među ostalima i sportašima u toj disciplini, uključujući brončanog olimpijca Mirana Maričića.
Projekt predviđa oko 5.000 sjedećih mjesta, suvremene tribine, prateće sadržaje, pješačke površine i trg. Kompleks bi obuhvaćao parcelu od oko 38.000 četvornih metara, vanjsko malonogometno igralište, rasvjetu glavnog terena, strojarnicu sa sustavom za navodnjavanje te krov gotovo potpuno pokriven solarnom elektranom.
Tribine, VAR, VIP salon i nova rasvjeta
Glavna tribina trebala bi doživjeti veliku transformaciju. U prizemlju se planiraju prostori za VAR tehnologiju, kratke intervjue i medije, a na sjevernom i južnom dijelu nova sjedeća mjesta, uključujući mjesta za osobe s invaliditetom.
Na katu tribine predviđeni su radni prostor za medije, prostor za prvu pomoć, šank za sektor A i platforme za komentatore. Na krovu bi se nalazio VIP salon kapaciteta 140 mjesta, sa šankom, sanitarnim čvorovima i uredima, a iznad VIP gledališta bila bi platforma za glavnu kameru.
Bočna krila imala bi po 12 redova sjedalica, s pratećim sadržajima ispod tribina. Južno krilo uključivalo bi medijske prostore, TV studije i sanitarije, dok bi se u sjevernom krilu nalazile svlačionice, sanitarije i prostori za interventne službe. Istočna pomoćna tribina obuhvatila bi streljanu, restoran, fan shop te poslovne i tehničke prostore.
Projekt predviđa i veliku nadstrešnicu koja bi povezivala postojeći i novi dio stadiona, ozelenjivanje, novu fasadu, četiri rasvjetna stupa s LED reflektorima, četiri parkirališta i navijački trg za okupljanje prije utakmica.
Streljana za mali kalibar i zračno oružje
Streljana bi se gradila u istočnom dijelu tribine. Bila bi namijenjena za mali kalibar i zračno oružje, dimenzija 54,6 puta 13,5 metara i neto površine 740 četvornih metara.
Imala bi osam staza za gađanje na 50 i 25 metara te 20 staza za zračno oružje na 10 metara. Predviđena je za redovne treninge sportskih klubova i udruga, ali ne i za međunarodna natjecanja.
Realizacijom ovog projekta Bjelovar bi dobio moderno sportsko zdanje koje nadilazi klasični nogometni stadion. Uz tribine, streljanu, prateće sadržaje, solarnu elektranu i novu javnu infrastrukturu, Arena Bjelovar mogla bi postati jedan od važnijih sportskih kompleksa u regiji.