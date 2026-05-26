Maksimir već probija računicu? Grad traži savjetnika koji bi projekt trebao zadržati na 205 milijuna eura

Grad Zagreb ponovno priprema angažman savjetnika za projekt novog Maksimira, a njegov ključni zadatak bit će kontrola troškova, rokova i kvalitete

Nakon izgradnje novog stadiona u Kranjčevićevoj trebao bi početi i projekt novog stadiona Maksimir. Postojeći stadion planira se srušiti, a na njegovu mjestu izgraditi novi stadion te širi sportski kompleks na Sveticama, koji bi uključivao i dodatne sadržaje poput pomoćnih terena, garaže te dvorana za rukomet i futsal.

Kako će novi Maksimir izgledati, još nije poznato jer je urbanističko-arhitektonski natječaj i dalje u tijeku. No Grad Zagreb ponovno priprema angažman savjetnika za taj projekt, odnosno uslugu savjetodavne i operativne podrške u provedbi i upravljanju projektom stadiona Maksimir. Vrijednost te usluge procjenjuje se na 1,2 milijuna eura, a postupak je trenutačno objavljen u prethodnom savjetovanju.

Savjetnik neće biti samo promatrač

Prema dokumentaciji, savjetnik neće imati samo formalnu savjetodavnu ulogu, nego bi trebao biti stručna i operativna podrška naručitelju u svim ključnim fazama projekta. Njegov posao obuhvaća savjetovanje tijekom projektiranja i izgradnje, podršku u provedbi postupaka javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor te pomoć pri odabiru modela upravljanja stadionom tijekom i nakon izgradnje.

Drugim riječima, savjetnik bi trebao koordinirati ključne sudionike projekta, pratiti provedbu odluka, upozoravati na rizike i predlagati rješenja u slučaju odstupanja od planiranih rokova, troškova ili kvalitete. Projekt mora biti usklađen s investicijskim okvirom, važećim propisima, tehničkim standardima te zahtjevima relevantnih nogometnih organizacija, uključujući UEFA-u i FIFA-u.

Tijekom projektiranja savjetnik bi trebao pratiti razvija li se projektna dokumentacija na način koji omogućuje ekonomičnu, izvedivu i financijski održivu gradnju. U fazi izgradnje njegova bi uloga bila još izraženija: morao bi pratiti napredak radova, kontrolirati troškove i rokove, analizirati dodatne radove i promjene te naručitelju davati stručne preporuke prije donošenja važnih odluka. Stadion Maksimir | foto: Grad Zagreb

Zadržati projekt unutar 205 milijuna eura

Jedan od najvažnijih zadataka savjetnika bit će kontrola troškova, rokova i kvalitete, s posebnim naglaskom na ograničenje ukupne vrijednosti investicije na 205 milijuna eura bez PDV-a. Savjetnik bi trebao biti angažiran 44 mjeseca od obostranog potpisa ugovora, što znači da bi projekt pratio praktički od pripremne faze do prijelaza u operativno upravljanje stadionom.

Njegova je zadaća osigurati da naručitelj u svakom trenutku ima jasnu sliku o financijskom, tehničkom i vremenskom statusu projekta. To uključuje praćenje planiranih i stvarnih troškova, provjeru opravdanosti situacija izvođača, analizu promjena i dodatnih radova te predlaganje mjera kojima bi se spriječilo probijanje budžeta. Foto: Ramona Ščuric | srednja.hr

No već sada postoje nejasnoće oko cijene

Ipak, oko projekta već sada postoje određene nelogičnosti. Vrijednost samog stadiona dosad se navodila na 175 milijuna eura bez PDV-a, dok bi ukupna vrijednost cijelog projekta trebala iznositi 205 milijuna eura bez PDV-a. S druge strane, na službenoj stranici projekta navodi se iznos od 224 milijuna eura, pa nije jasno kako bi savjetnik trebao ograničiti investiciju na 205 milijuna eura ako se istodobno spominje znatno veći iznos.

Podsjetimo, procijenjena vrijednost aktualnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja iznosi gotovo 14 milijuna eura, dok se trošak rušenja postojećeg stadiona još ne zna. Ranije su pojedini stručnjaci procjenjivali da bi rušenje svake tribine moglo stajati najmanje četiri milijuna eura, odnosno ukupno oko 20 milijuna eura. Te procjene ipak treba uzeti s rezervom dok se ne izrade projektna dokumentacija i službene kalkulacije.

Bilo kako bilo, pred budućim savjetnikom bit će zahtjevan zadatak: pratiti jedan od najskupljih gradskih projekata, upozoravati na rizike i pokušati ga zadržati unutar zadanog financijskog okvira. Hoće li potraga za savjetnikom ovaj put biti uspješna, nakon što ona s početka godine nije bila, trebalo bi biti poznato uskoro.