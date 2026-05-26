Sprema se natječaj za novi pješački most samo 18 km od Trga bana Jelačića, stari je u nepovratnom raspadu

Grad Zaprešić priprema zanimljiv natječaj koji se odnosi na sanaciju pješačkog mosta u Ulici Pavla Lončara. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 31. svibnja nakon čega se očekuje otvaranje javnog poziva za izvođača radova.

Početna vrijednost posla iznosi 105 tisuća eura. Pregledali smo izvedbeno projekt koji je sastavni dio tehničke dokumentacije objavljene u javnom savjetovanju. Izradila ga tvrtka AKING 2019. godine, a prema njihovom bi se rješenju projekt trebao izvoditi. Doznali smo kako radovi zapravo obuhvaćaju izgradnju novog pločastog pješačkog mosta preko potoka Lužnica i sanacija nogostupa u zoni mosta s priključcima na postojeće stanje. Evo kako će to izgledati.

most preko potoka Lužnica | foto: screen shot EOJN

Postojeće stanje

Na sjevernoj strani Ulice Pavla Lončara u Zaprešiću, uz državnu cestu D225, planirana je izgradnja novog pješačkog mosta preko potoka Lužnica, i to neposredno uz postojeći cestovni most. Na toj lokaciji danas se nalazi stari kameni lučni most raspona sedam metara i visine 3,67 metara u tjemenu, koji je smješten uz betonski pločasti most na državnoj cesti.

Na starom mostu još uvijek je sačuvan dio nekadašnje cestovne konstrukcije, dok je djelomično izgrađen i novi nogostup. Međutim, detaljnim pregledom utvrđena su ozbiljna oštećenja kamenog svoda, a dio konstrukcije već se urušio, zbog čega je odlučeno da se most u potpunosti ukloni.

Umjesto njega bit će izgrađen novi pješački most koji će osigurati sigurnije prometovanje pješaka na tom području. Dodatni izazov pri izvođenju radova predstavljaju brojne postojeće podzemne instalacije, među kojima su vodovod, kanalizacija, plinovod, elektroinstalacije, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura. most preko potoka Lužnica | foto: screen shot EOJN

Obuhvat radova

Projektom je predviđena potpuna prenamjena prostora starog mosta preko potoka Lužnica u pješačku zonu namijenjenu isključivo kretanju pješaka. Novi položaj nogostupa i pješačkog mosta usklađen je s postojećom trasom državne ceste D225 kako bi se osigurali sigurniji i učinkovitiji uvjeti za odvijanje pješačkog prometa.

U sklopu sanacije planirana je izgradnja novog armiranobetonskog mosta s jednim otvorom svijetlog raspona osam metara, ukupne duljine 16,65 metara i širine 5,73 metra. Most će biti izveden u pravcu, dok će niveleta imati blagi nagib od 0,30 posto prema zapadu. Središnji nogostup bit će širok 4,5 metra, a s obje strane predviđene su konzole širine do 63 centimetra.

Projektirani poprečni nagib mosta iznosit će dva posto i bit će jednostrešan. Prije izrade projekta provedeno je detaljno geodetsko snimanje postojećeg betonskog cestovnog mosta i starog kamenog lučnog mosta koji će biti uklonjen. Novi pješački most projektiran je prema elementima postojećeg cestovnog mosta kako bi se zadržao postojeći hidraulički profil potoka i osigurala stabilnost vodotoka.

most preko potoka Lužnica | foto: screen shot EOJN

Kolnik i oprema mosta

Projekt novog pješačkog mosta preko potoka Lužnica predviđa i suvremeno uređenje kolnika te postavljanje nove zaštitne opreme. Kolnička konstrukcija sastojat će se od hidroizolacijskih traka postavljenih na očišćenu betonsku podlogu, preko kojih će biti izvedeni nosivi i habajući slojevi asfaltbetona ukupne debljine sedam centimetara.

Reške uz rubnjake bit će ispunjene posebnom bitumeniziranom masom kako bi se osigurala trajnost i zaštita konstrukcije. Most će biti opremljen čeličnom ogradom visine 110 centimetara, izrađenom od čelika kvalitete S235, pri čemu će se posebna pažnja posvetiti preciznosti montaže i pravilnom vođenju linije ograde. Predviđeno je i dilatiranje horizontalnih elemenata ograde na spoju rasponske konstrukcije i upornjaka radi sigurnosti i dugotrajnosti objekta.

U betonske konzole mosta bit će ugrađene plastične cijevi promjera 110 milimetara za provođenje instalacija poput elektrike i telekomunikacijskih vodova. Zbog relativno male duljine mosta nije planiran poseban sustav odvodnje, već će se oborinske vode odvoditi prirodnim uzdužnim i poprečnim nagibima prema postojećoj odvodnoj infrastrukturi. most preko potoka Lužnica | foto: screen shot EOJN

Potok i nogostup

Uz izgradnju novog pješačkog mosta planirano je i uređenje korita potoka Lužnica kako bi se dodatno zaštitila obala i spriječila oštećenja uslijed protoka vode. Korito potoka bit će obloženo krupnim lomljenim kamenom postavljenim u betonsku podlogu, i to nekoliko metara prije i poslije mosta.

Takva zaštita trebala bi povećati stabilnost korita i smanjiti mogućnost erozije. U sklopu radova obnovit će se i dio nogostupa uz državnu cestu, a novi betonski rubnjaci odvajat će pješake od prometa vozila radi veće sigurnosti.

Na mjestima kolnih ulaza rubnjaci će biti spušteni kako bi vozila mogla nesmetano ulaziti na privatne parcele. Predviđena je i kompletna obnova kolničke konstrukcije nogostupa i dijela prometnice, pri čemu će se ugraditi novi slojevi asfalta i kamene podloge kako bi površine bile dugotrajnije i sigurnije za korištenje.