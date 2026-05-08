Ovo milijunsko gradilište uz granicu htjeli su svi, dva građevinska giganta za dlaku izgubila posao

Gradilište koje se uskoro otvara obuhvaća izvanredne radove na kolniku pod nadležnosti Hrvatskih cesta ključne prometnice do granice sa Slovenijom.

Hrvatske ceste zaključile su javni natječaj za izvanredno održavanje istočnog kolnika i oborinske odvodnje na državnoj cesti oznake DC1, kod West Gate-a u Zaprešiću. Posao će obaviti tvrtka Colas Hrvatska za 2.451.374,02 eura bez PDV-a. Svakako treba reći kako je početna procijenjena vrijednost izvođenja projekta iznosila tri milijuna eura, te da je prilikom odabira veliku ulogu igrala ekonomska isplativost ponude. Kao i da su ovaj posao htjeli mnogi.

Naime, na natječaj je pristiglo šest ponuda. Uz pobjedničku, tu se našla i ponuda Strabaga koji je posao predložio obaviti za 2.723.356,18 eura bez PDV. Ponudu je na natječaj uputila i tvrtka Pedom Asfalti, u iznosu od 2.757.455,68 eura bez PDV-a. Zajednice ponuditelja BK Montaža, Mežnar, Montaža d.o.o. i Mežnar građevinske usluge ponudila je posao obaviti za 2.783.935,90 eura bez PDV-a, dok je tvrtka GIP Pionir konkurirala s ponudom od 2.913.822,33 eura bez PDV-a.

Zajednica ponuditelja Kostak i KOP Brežice uputila je pak ponudu u iznosu od 3.372.029,07 eura bez PDV-a koja je jedina obijena jer je vrijednošću prelazila planirana sredstava za realizaciju.

Ključna poveznica

Državna cesta DC1 na dionici u Zaprešiću povezuje početak autoceste Zagreb – Macelj s cestom D1 te predstavlja važan prometni pravac u zoni Westgate Shopping Cityja. Dionica je izvedena s dva odvojena kolnika, svaki širine 7,10 metara, pri čemu svaki kolnik ima po dvije prometne trake za svaki smjer vožnje. Prometno rješenje dodatno je organizirano kroz tri kružna toka koji omogućuju priključke na interne prometnice trgovačkog centra.

Uz rubove kolnika, osobito na istočnom kolniku, izvedeni su rubnjaci i zatvoreni sustav oborinske odvodnje. Između dvaju kolnika nalazi se razdjelni zeleni pojas, odvojen rubnjacima, unutar kojeg je smještena javna rasvjeta sa stupovima i niskonaponskim kabelom.

Zapadni kolnik, koji se proteže uz rijeku Krapinu, ima izvedenu bankinu na koju se, ovisno o poprečnom nagibu kolnika, odvodi oborinska voda i dalje razlijeva u okolni teren. S istočne strane kolnika nalazi se dodatni zeleni pojas širine 3,0 metra te pješačko-biciklistička staza širine 4,0 metra.

Sustav oborinske odvodnje na istočnom kolniku riješen je oborinskom kanalizacijom koja se većinom nalazi u osi dviju prometnih traka, dok su slivnici smješteni uz rubnjake.

zamjena kolnika | foto: screen shot EOJN

Oštećenja

Zbog uočenih brojnih ulegnuća na oba kolnika, provedeni su istražni radovi s ciljem utvrđivanja stanja i definiranja potrebnih mjera sanacije kolničke konstrukcije. Provedenim istražnim radovima utvrđeni su značajni nedostaci u sastavu i stanju kolničke konstrukcije. Sloj tampona ne zadovoljava propisanu zbijenost, pri čemu postoji mogućnost da su tijekom ispitivanja zabilježeni nepovoljni rezultati zbog povećane vlage u materijalu, ali i zbog prevelikog udjela sitnih čestica.

Analizom je utvrđeno da udio sitnih čestica u tamponu premašuje maksimalno dopuštene vrijednosti, što uzrokuje kapilarnu elevaciju i zadržavanje povećane količine vode unutar kolničke konstrukcije. Dodatno, granulometrijska krivulja tamponskog sloja nije zadovoljavajuća, što potvrđuje neadekvatnu strukturu materijala.

Vizualnim pregledom istočnog kolnika uočeni su kolotrazi i mrežaste pukotine, dok su na oba kolnika evidentirana brojna ulegnuća cijele kolničke konstrukcije. Ova oštećenja posljedica su slijeganja nasipa i temeljnog tla, ali i lokalnih deformacija u zonama oko slivnika i revizijskih okana sustava oborinske odvodnje.

S obzirom na utvrđeno stanje, projektnim rješenjem predviđa se potpuna zamjena kolničke konstrukcije sve do temeljnog tla. Također, zbog pojave visokih razina podzemnih voda i mogućnosti njihovog zadržavanja, planirana je ugradnja drenažnog sustava na dionicama sa zatvorenim sustavom odvodnje. zamjena kolnika | foto: screen shot EOJN

Oborinska odvodnja

Projektom oborinske odvodnje na dionici državne ceste DC1 predviđena je sveobuhvatna rekonstrukcija postojećeg sustava. Postojeći odvodni kanal u središnjem pojasu kolnika ukida se u duljini od oko 2,5 kilometra i premješta u istočni zeleni pojas uz biciklističku stazu.

Novi sustav uključuje 112 revizijskih okana, čime se zadržava kapacitet postojećeg rješenja, ali uz moderniziranu izvedbu. Oborinske vode s kolnika prikupljat će se putem novih slivnika s taložnicom i usmjeravati u novoizgrađeni kanal. Cjevovodi će se izvoditi od suvremenih materijala visoke otpornosti i polagati na pripremljenu šljunčanu podlogu uz stroge uvjete zbijanja i vodonepropusnosti.

Sustav je projektiran u više dionica ukupne duljine veće od 2,4 kilometra, s cijevima različitih promjera prilagođenih opterećenju. Revizijska okna bit će izvedena kao modularna, s poklopcima različite nosivosti ovisno o položaju, čime se osigurava sigurnost u prometu i na pješačkim površinama.

Predviđena je i potpuna obnova cestovnih slivnika, uključujući nove rešetke visoke nosivosti za prometna opterećenja. Na dijelu trase sanirat će se i potporni zid uz pješačko-biciklističku stazu zbog narušene stabilnosti. Cijeli zahvat ima za cilj dugoročno poboljšati odvodnju, povećati sigurnost prometovanja i osigurati trajnost infrastrukture.