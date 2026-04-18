Dalmacija dobiva dva nova tunela, znamo lokacije, duljinu i zašto će to biti 'krvav' posao

Tuneli Perun i Rudine dio su zahtjevne trase najskuplje dalmatinske brze ceste na relaciji Dugi Rat – Omiš. Pročešljali smo projektnu dokumentaciju.

Hrvatske ceste provode natječaj za drugu fazu izgradnje najskuplje brze ceste u Dalmaciji, između Dugog Rata i Omiša. Cesta se gradi u fazama, a trebala bi biti završena 2030. godine. Na njenoj trasi probijat će se dva tunela – Perun i Rudine.

Trasa se proteže od čvorišta TTTS do približno 5+500 kilometra. Na točku od oko 1,2 kilometra od početka trase ona se razdvaja na dva odvojena tunela gdje se promet vodi kroz lijevu i desnu tunelsku cijev. Nakon otprilike tri kilometra, tunelske trase ponovno se spajaju u jedinstvenu cestu koja se dalje nastavlja voditi glavnom osi.

Tunel Perun

Dvocijevni cestovni tunel Perun omogućuje siguran i protočan promet u oba smjera, pri čemu se lijeva i desna tunelska cijev vode paralelno kroz brdovito i geološki zahtjevno područje. Lijeva cijev duga je oko 194 metra, a desna oko 201 metar, uključujući portalne građevine koje oblikuju ulaze i izlaze iz tunela. Trasa tunela prolazi kroz flišne naslage i područja s lokalnim pojavama čvršćih stijena, što zahtijeva prilagodbu projekta stvarnim uvjetima na terenu.

Zbog složene geološke građe, tunel se izvodi uz različite sustave podgrade koji se primjenjuju ovisno o kvaliteti stijenske mase, od lakših do izrazito ojačanih konstrukcijskih rješenja. Iskop se provodi kontroliranim miniranjem u etapama, uz stalno osiguranje svoda i bokova mlaznim betonom, čeličnim mrežama i sidrima.

Stabilnost portala

Posebna pažnja posvećena je stabilnosti portala i predusjeka, gdje se teren dodatno učvršćuje i oblikuje kako bi se spriječila erozija i odroni. U zoni portala primjenjuju se i kamene obloge te drenažni sustavi koji preuzimaju površinske i procjedne vode.

Tunel je projektiran i s razvijenim sustavom odvodnje koji uključuje glavne i drenažne cijevi te niz revizijskih i slivnih okana duž trase. Time se osigurava kontrolirano prikupljanje i odvođenje voda iz konstrukcije i okolnog tla, što je posebno važno zbog promjenjivih hidrogeoloških uvjeta. Portalne građevine bit će izvedene kao armiranobetonske konstrukcije velike debljine, prilagođene prijenosu opterećenja s padine i zaštiti ulaza u tunel.

Tunel Rudine

Tunel Rudine gradi se u blizini naselja Podstrana – Strožanac Gornji. Riječ je o dvocijevnom tunelu koji se sastoji od lijeve i desne tunelske cijevi, projektiranih za odvijanje dvosmjernog prometa u odvojenim prometnim tokovima.

Lijeva tunelska cijev duga je oko 358 metara, dok desna iznosi oko 338 metara, uz dodatne portalne građevine koje povećavaju ukupnu duljinu zahvata. Tunel se nalazi u složenom brdovitom području gdje trasa presijeca prirodne padine i geološki promjenjive terene.

Geološku osnovu područja čine flišne naslage ispresijecane čvrstim vapnenačkim slojevima i lokalnim grebenima, što značajno utječe na način iskopa i stabilizaciju konstrukcije. Zbog takvih uvjeta primjenjuje se prilagodljivi sustav podgradnje koji varira od lakših do izrazito ojačanih konstrukcijskih rješenja, ovisno o kvaliteti stijenske mase. Iskop se izvodi kontroliranim miniranjem po etapama, uz stalno osiguranje svoda mlaznim betonom, čeličnim mrežama i sidrima.

Složeni uvjeti

Tunel je projektiran s obzirom na složene hidrogeološke uvjete, pri čemu se očekuje procjeđivanje oborinskih voda kroz pukotine i površinske slojeve, osobito u kišnim razdobljima. Zbog toga je predviđen sustav drenaže i barbakana koji omogućuje kontrolirano odvođenje vode iz konstrukcije i okolnog tla.