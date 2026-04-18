Dalmacija dobiva dva nova tunela, znamo lokacije, duljinu i zašto će to biti 'krvav' posao

Probijen tunel Kozjak! Kinezi ugledali svjetlo na jednom od najzahtjevnijih gradilišta u Hrvatskoj
Mega projekt povrh Splita ulazi u završnu fazu, prolaz kroz tvrdi dalmatinski kamen spasit će priobalje od prometnih gužvi.
12:46 2 d 16.04.2026
18. travanj 2026.
Tuneli Perun i Rudine dio su zahtjevne trase najskuplje dalmatinske brze ceste na relaciji Dugi Rat – Omiš. Pročešljali smo projektnu dokumentaciju.
Hrvatske ceste provode natječaj za drugu fazu izgradnje najskuplje brze ceste u Dalmaciji, između Dugog Rata i Omiša. Cesta se gradi u fazama, a trebala bi biti završena 2030. godine. Na njenoj trasi probijat će se dva tunela – Perun i Rudine.
Trasa se proteže od čvorišta TTTS do približno 5+500 kilometra. Na točku od oko 1,2 kilometra od početka trase ona se razdvaja na dva odvojena tunela gdje se promet vodi kroz lijevu i desnu tunelsku cijev. Nakon otprilike tri kilometra, tunelske trase ponovno se spajaju u jedinstvenu cestu koja se dalje nastavlja voditi glavnom osi.
Dvocijevni cestovni tunel Perun omogućuje siguran i protočan promet u oba smjera, pri čemu se lijeva i desna tunelska cijev vode paralelno kroz brdovito i geološki zahtjevno područje. Lijeva cijev duga je oko 194 metra, a desna oko 201 metar, uključujući portalne građevine koje oblikuju ulaze i izlaze iz tunela. Trasa tunela prolazi kroz flišne naslage i područja s lokalnim pojavama čvršćih stijena, što zahtijeva prilagodbu projekta stvarnim uvjetima na terenu.
Zbog složene geološke građe, tunel se izvodi uz različite sustave podgrade koji se primjenjuju ovisno o kvaliteti stijenske mase, od lakših do izrazito ojačanih konstrukcijskih rješenja. Iskop se provodi kontroliranim miniranjem u etapama, uz stalno osiguranje svoda i bokova mlaznim betonom, čeličnim mrežama i sidrima.
Posebna pažnja posvećena je stabilnosti portala i predusjeka, gdje se teren dodatno učvršćuje i oblikuje kako bi se spriječila erozija i odroni. U zoni portala primjenjuju se i kamene obloge te drenažni sustavi koji preuzimaju površinske i procjedne vode.
Tunel je projektiran i s razvijenim sustavom odvodnje koji uključuje glavne i drenažne cijevi te niz revizijskih i slivnih okana duž trase. Time se osigurava kontrolirano prikupljanje i odvođenje voda iz konstrukcije i okolnog tla, što je posebno važno zbog promjenjivih hidrogeoloških uvjeta. Portalne građevine bit će izvedene kao armiranobetonske konstrukcije velike debljine, prilagođene prijenosu opterećenja s padine i zaštiti ulaza u tunel.
Tunel Rudine gradi se u blizini naselja Podstrana – Strožanac Gornji. Riječ je o dvocijevnom tunelu koji se sastoji od lijeve i desne tunelske cijevi, projektiranih za odvijanje dvosmjernog prometa u odvojenim prometnim tokovima.
Lijeva tunelska cijev duga je oko 358 metara, dok desna iznosi oko 338 metara, uz dodatne portalne građevine koje povećavaju ukupnu duljinu zahvata. Tunel se nalazi u složenom brdovitom području gdje trasa presijeca prirodne padine i geološki promjenjive terene.
Geološku osnovu područja čine flišne naslage ispresijecane čvrstim vapnenačkim slojevima i lokalnim grebenima, što značajno utječe na način iskopa i stabilizaciju konstrukcije. Zbog takvih uvjeta primjenjuje se prilagodljivi sustav podgradnje koji varira od lakših do izrazito ojačanih konstrukcijskih rješenja, ovisno o kvaliteti stijenske mase. Iskop se izvodi kontroliranim miniranjem po etapama, uz stalno osiguranje svoda mlaznim betonom, čeličnim mrežama i sidrima.
Tunel je projektiran s obzirom na složene hidrogeološke uvjete, pri čemu se očekuje procjeđivanje oborinskih voda kroz pukotine i površinske slojeve, osobito u kišnim razdobljima. Zbog toga je predviđen sustav drenaže i barbakana koji omogućuje kontrolirano odvođenje vode iz konstrukcije i okolnog tla.
Portalne zone dodatno se štite armiranim betonom i kamenim oblogama, dok se nasipi i pokosi stabiliziraju sidrenjem i zaštitnim slojevima. Završetkom tunela Rudine osigurava se sigurnije i protočnije odvijanje prometa na zahtjevnoj dionici između Splita i Omiša.
Tunel Babja gora: Otkrivamo sve o mega zahvatu nove spojne ceste na A3 u Slavoniji
10:38 330 d 23.05.2025
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se registrirati i prijaviti.
Već ste registrirani? Prijavite se
Dok još možemo otvoriti prozor, dobro je razmisliti kako ćemo se hladiti ovo ljeto: Ovo su ključne inovacije
O hlađenju treba razmišljati prije prvog toplinskog vala. Danas su dostupne inovacije koje troše manje, filtriraju zrak i prilagođavaju se prostoru.
10:30 5 d 13.04.2026
Jedna odluka može vam prepoloviti račune za grijanje i hlađenje: Trik je u kombinaciji pravih materijala
Stare zgrade troše i do 3 puta više energije od novih, a dobra izolacija fasade može prepoloviti račune i za grijanje zimi i za klimu ljeti.
10:30 7 d 11.04.2026
Velik iskorak domaće tvrtke: Postali zastupnici jedne od najnaprednijih tehnologija za rad na visini
Tvrtka Telescopic Peršić postala ekskluzivni zastupnik Magni strojeva za manipulaciju teretom i rad na visini za tržišta Hrvatske i Slovenije.
10:20 9 d 09.04.2026
Ne trebate iskustvo: Za ove radove u kući nije potreban majstor, a dovoljan vam je samo jedan alat
Brtvilo i ljepilo u jednom, elastičan i otporan na temperaturu, a koristiti ga mogu i amateri. Zato se treba naći u kutriji s alatom svakog majstora.
15:00 11 d 07.04.2026
Hrvatske ceste spremaju mega natječaj: Za 150 milijuna eura most, 2 tunela i 4 vijadukta
Nova prometnica zauvijek će promijeniti prometnu sliku Dalmacije. Imamo sve detalje izgradnje cijele trase.
12:55 17 d 01.04.2026
Plava magistrala na Krku izranja iz zaborava: Zna se trasa, Hrvatske ceste imaju idejno rješenje
Nova prometnica bila bi duga 23,5 kilometara, a povezala bi sjever i jug otoka, od naselja Omišalj do područja iznad Punta.
11:57 6 h 18.04.2026
Dva tjedna nakon zagrebačkog nevremena: Tko snosi odgovornost za urušene fasade i opasne krovove?
Zakonom o gradnji propisana je i obveza redovitog održavanja građevine tijekom cijelog njezina trajanja.
11:47 6 h 18.04.2026
Zeleno svjetlo za nastavak našeg najvećeg projekta obrane od poplava, 'težak' je skoro 200 milijuna eura
Druga faza projekta obuhvaća 51,8 km novih zaštitnih sustava, uključujući nasipe, regulacijske objekte i retencijske prostore. Znamo lokacije radova.
15:57 1 d 17.04.2026
Makarani protiv kamiona u park-šumi: Strahuju od betonizacije poluotoka i ne žele novu rasvjetu u prirodi
Iako je obećao zaštititi okoliš i spriječiti betonizaciju, novi gradonačelnik pokreće proces radova u park-šumi. Udruga poziva na 'Marš za Osejavu'.
14:08 1 d 17.04.2026