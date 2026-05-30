Planovi za 'područje katastrofe': Država sprema radove na 750 kuća, a broj bi se mogao povećati

Na područjima katastrofe i dalje traju postupci vezani za poslijepotresnu obnovu. Upravo je zaključen natječaj za radove na 750 kuća.

Ni više od pet godina nakon petrinjskog, odnosno šest godina nakon zagrebačkog potresa, nisu završene svi nužni konstrukcijski i nekonstrukcijski zahvati na područjima za koja je proglašena katastrofa.

Početkom 2021. godine Sisačko-moslavačka te dijelovi Zagrebačke i Karlovačke županije proglašeni su područjima katastrofa. U tim trima županijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sada planira nekonstrukcijsku obnovu na 750 kuća. Nabave će se rascjepkati na manje, prema sadašnjim projekcijama, posao će koštati skoro 9 milijuna eura bez uključenog PDV-a, a broj kuća po potrebi bi mogao i porasti - ili se smanjiti.

Okvirni sporazum od skoro 9 milijuna eura

U javnoj nabavi osvanula je vijest o zaključenom natječaju za izvođenje radova popravka nekonstrukcijskih elemenata na 750 obiteljskih kuća na područjima katastrofe, u već navedenim županijama. Nakon pokretanja predmeta procijenjenog na iznos od 7,5 milijuna eura u rujnu 2025. godine, u svibnju 2026. s ugovarateljima Marčinković, For Adapting, Građevinar i Bau KS sklopljen je okvirni sporazum vrijedan 8,9 milijuna eura.

- Sukladno uvjetima natječaja planirano je sklapanje ugovora sa više gospodarskih subjekata, navode iz Ministarstva (koje naručuje projekt), uz napomenu da će se posao izvesti u razdoblju od dvije godine.

Broj obnova mogao bi se povećati ili smanjiti

Općenito, o nabavi je navedeno da je predmet izvođenje radova popravka nekonstrukcijskih elemenata prema generičkom troškovniku predviđeni broj kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o obnovi. Iako su radovi planirani na 750 kuća, opis otkriva da je količina tek okvirna, odnosno da naručitelj može smanjiti, ili povećati broj kuća na kojima trebaizvesti radove popravka nekonstrukcijskih elemenata, ovisno o stvarnim potrebama.

- Sukladno ugovoru, Ministarstvo će provoditi postupke takozvanih mini nadmetanja koja će se provoditi sukcesivno tijekom trajanja ugovora prema potrebi te će voditi računa o podjeli na geografska područja. Izvođenju radova prethodit će utvrđeno pravo na obnovu i izrađena projektna dokumentacija, pojasnili su iz Ministarstva.

Vlasnik, dakle, mora imati pravo na obnovu, dok izvođač može pristupiti izvođenju radova na temelju Elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata. Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za svaku pojedinu lokaciju bit će dio dokumentacije u sklopu postupka ponovljene provedbe nadmetanja, stoji u opisu posla u sustavu javne nabave.