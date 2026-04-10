Novi trg u starom mjestu u Istri: Nije na moru, nekada je bilo rimska utvrda, i sve je u kamenu

Poznato mjesto u Istri skoro je svo u kamenu, a sada će dobiti popločenje i na starom trgu unutar gradske jezgre. Projekt je radio Studio Emil Jurcan.

Uredit će se trg u Balama | foto: Glavni projekt (EOJN)

Emil Jurcan ime je koje se često viđa u projektima obnova i rekonstrukcija, ponajviše u Istri. Njegov istoimeni studio dobio je i posao novog projekta za Općinu Bale.

Riječ je o kompletnom uređenju starog i trenutno neuređenog trga u jezgri Bala u Istri. Budući da je popločenje već izvedeno u ulicama koje vode do trga, predlaže se nastavak istog tipa popločenja i na česticama na kojima je sam trg, stoji na početku Glavnog projekta.

'Kanfanar' za parterno uređenje

Glavnim projektom uređenja trga predviđeno je opsežno parterno uređenje uz jasno definirane postupke tijekom izvođenja radova te zadržavanje postojećeg prometnog rješenja. Najveći dio obuhvata bit će obložen kamenim popločenjem od kamena tipa Kanfanar, a postavljat će se u linearnom slogu s pasicama, na pripremljenu podlogu od stabiliziranog sloja i cementnog morta.

Tijekom izvođenja radova propisano je korištenje pomno odabranih materijala i tehnika, uključujući vapnenački pijesak odgovarajuće granulacije i cement otporan na kloride i sumpor. Fuge širine 1 centimetar popunit će se mješavinom pijeska i bijelog cementa.

Nadalje, za vrijeme radova obvezno je osigurati kontinuirani arheološki nadzor, a po potrebi i organizirati arheološka istraživanja. Uz to, šrije same izvedbe trebat će izraditi uzorke svih završnih slojeva, uključujući popločenje i vapnenu podnicu, koje će odobriti nadležni konzervator.

Trg zamijenio stanovanje

Na dijelovima trga gdje su se nekada nalazili stambeni objekti predviđa se izvedba nabijene vapnene podnice u dva sloja - tamponskom i završnom, uz očuvanje postojećih stabala. Tijekom radova bit će potrebno uskladiti toniranje materijala s prirodnim pigmentima vapna te prethodno odobriti konačnu boju.

Granice između različitih površina izvest će se kamenim pasicama, uz ugradnju kamenih klupa na armiranobetonskim temeljima. Također će se izvoditi rubnjaci koji razdvajaju vapnenu podnicu od zemljane površine oko stabala.

Projekt uključuje i polaganje temeljne infrastrukture pri čemu će se sustav oborinske odvodnje povezati s postojećom mrežom, zadržat će se postojeći hidrant, a planira se i nova kamena česma te podizni elektro priključci povezani na razvodni ormar. Radovi se izvode u skladu s načelima zaštite okoliša, uključujući selektivno rušenje, pravilno gospodarenje otpadom te mogućnost ponovne uporabe materijala.

Način priključenja na prometnu mrežu kao što je već spomenuto, ostat će nepromijenjen. Naime, projektom nije predviđeno uvođenje novih kolnih ni pješačkih pristupa, već se zadržava postojeće stanje prometnih površina.