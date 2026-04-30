Česi od dvorca iz 16. stoljeća prvi red do mora prave luksuzni hotel, zadržat će stari šarm

Dvorac uz more izgrađen je oko 1508. godine kao dio obrambenog sustava, a sada bi trebao postati intiman, ali moderan heritage hotel.

Odien Grupa proširila je svoje poslovanje na hrvatskoj obali kupnjom dvorca Štafileo, poznatog i pod nazivom Rotondo, smještenog u Kaštel Štafiliću. Riječ je o renesansnoj utvrdi izgrađenoj početkom 16. stoljeća, koja predstavlja vrijedan primjer fortifikacijske i stambene arhitekture toga razdoblja. Investitor je najavio da će objekt biti obnovljen i prenamijenjen u luksuzni heritage hotel, uz strogo očuvanje njegove povijesne strukture i arhitektonske autentičnosti.

Projekt se uklapa u trend adaptivne prenamjene kulturne baštine u visoko vrijedne turističke objekte. Naglasak je stavljen na dugoročnu održivost i očuvanje identiteta lokaliteta. Ova investicija dodatno potvrđuje rast interesa za razvoj luksuznog turizma kroz revitalizaciju povijesnih građevina na jadranskoj obali.

Naglasak na očuvanje baštine

Plan obnove dvorca Štafileo temelji se na pristupu koji kombinira konzervatorsku zaštitu i suvremene turističke standarde. Investitor je naglasio da će se svi zahvati provoditi u suradnji s nadležnim konzervatorskim službama kako bi se očuvala izvorna arhitektura i povijesna vrijednost objekta.

Projekt predviđa zadržavanje dvorca kao jedinstvene cjeline, bez fragmentacije na zasebne stambene jedinice, što je čest izazov kod prenamjene sličnih povijesnih objekata. U tom kontekstu istaknuta je i vizija budućeg korištenja prostora kroz luksuzni, ali intimni smještajni koncept.

- Donijeli smo promišljenu odluku da dvorac sačuvamo kao jedinstvenu cjelinu i pretvorimo ga u intimni heritage hotel na samoj obali mora, kako bismo osigurali njegovu dugoročnu budućnost za lokalnu zajednicu, posjetitelje i buduće generacije te istodobno odali počast više od pet stoljeća dugoj povijesti Kaštela, poručio je vlasnik Odien Grupe, Michael Saran.

Povijesni kontekst i arhitektonske značajke

Dvorac Štafileo, poznat i kao Rotondo, izgrađen je oko 1508. godine, u razdoblju kada je obalni prostor Kaštela bio intenzivno utvrđivan zbog ugroze osmanskih prodora. Kao i ostale kaštelanske utvrde, nastao je u sklopu obrambenog sustava koji su podizale plemićke obitelji i crkvene institucije iz Splita kako bi zaštitile stanovništvo i imovinu.

Objekt je koncipiran kao kombinacija obrambene kule i stambeno-utvrđenog kompleksa, što je bila česta tipologija fortifikacijske gradnje na istočnojadranskoj obali u tom razdoblju. Karakterizira ga masivna kamena konstrukcija s debelim zidovima, namijenjena otpornosti na napade i dugotrajnu obranu. Naziv Rotondo upućuje na kružni ili polukružni oblik jedne od dominantnih struktura, što ga razlikuje od većine pravokutnih fortifikacija u okolici.

Tijekom stoljeća objekt je više puta prilagođavan različitim funkcijama, pri čemu je postupno gubio isključivo vojni karakter. Unatoč preinakama, sačuvao je ključne arhitektonske elemente renesansne fortifikacijske gradnje, zbog čega i danas predstavlja vrijedan primjer obrambene arhitekture Kaštela.

dvorac Štafileo | foto: Registar kulturnih dobara RH

Razvojni potencijal

Smještaj dvorca u Kaštel Štafiliću daje projektu dodatnu stratešku vrijednost u kontekstu razvoja turizma u širem splitskom području. Kaštela posljednjih godina bilježe rast interesa investitora, posebno u segmentu visoke hotelske kategorije i luksuznog smještaja. Prenamjena povijesnog objekta u heritage hotel mogla bi doprinijeti jačanju prepoznatljivosti destinacije izvan glavne turističke sezone.

Takvi projekti u pravilu imaju i širi gospodarski učinak, uključujući otvaranje radnih mjesta i povećanje potražnje za lokalnim uslugama. Istoče se kako Odien Grupa ovim ulaganjem nastavlja širenje svog portfelja na jadranskoj obali i fokus na projekte koji kombiniraju arhitektonsku baštinu i suvremeni hotelijerski koncept.

Međunarodna platforma

Odien Grupa je međunarodna investicijska i razvojna platforma koja djeluje u sektoru nekretnina i hotelskih projekata, s posebnim fokusom na luksuzni i high-end segment. Sjedište grupe nalazi se u Pragu, a poslovanje je usmjereno na razvoj, obnovu i upravljanje hotelskim i rezidencijalnim projektima u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

U portfelju imaju projekte koji kombiniraju povijesnu arhitekturu i suvremeni dizajn, pri čemu često ulažu u revitalizaciju postojećih građevina umjesto u potpuno novu gradnju. Strategija im se temelji na stvaranju manjih, ekskluzivnih hotela visoke dodane vrijednosti, koji naglašavaju lokalni identitet i autentičnost lokacije.

Grupa je u javnosti poznata po investicijama u luksuzni turizam, uključujući projekte na jadranskoj obali, gdje posljednjih godina šire prisutnost kroz selektivne akvizicije. Ovakav pristup pozicionira ih kao investitora koji kombinira očuvanje kulturne baštine s komercijalnim turističkim razvojem.