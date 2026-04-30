Zanimljiv oglas u Dalmaciji: Uz gradilište brze ceste u Splitu prodaje se zemljište na 10.000 kvadrata

Zemljište se može koristiti za niz različitih poslovnih namjena, od parkirališta za teretna i osobna vozila, preko skladišta do logističkih zona.

U bespućima interneta može se pronaći velik broj zanimljivih oglasa, no jedan 'na Njuškalu' je posebno privukao pozornost. U industrijsko-komercijalnoj zoni, na samoj granici Split, u Solin, iznajmljuje se zemljište površine čak 10.000 kvadrata.

Riječ je o građevinskoj parceli pravilnog oblika i ravnog terena, koja se nudi u najam uz vrlo fleksibilne uvjete: moguće je zakupiti cijelu površinu ili samo njezin dio, ovisno o potrebama budućeg korisnika.

Parcela je dostupna od svibnja 2026. godine, a dodatna pogodnost jest to što najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju. No postoji i jedna 'caka' - cijena nije navedena; kako piše u oglasu, sve je stvar dogovora.

Namjena za 'sve i svašta'

Ono što ovu lokaciju čini posebno zanimljivom jest njezina prilagodljivost. Zemljište se može koristiti za niz različitih poslovnih namjena, od parkirališta za teretna i osobna vozila, preko skladišnog prostora i logističkih zona, pa sve do servisnih baza za građevinske tvrtke ili privremenih poslovnih aktivnosti. Uz to, postoji i mogućnost postavljanja montažnih objekata.

Pristup parceli je osiguran, a asfaltiranje pristupnog puta planirano je do kraja godine.Također, zakupoprimcu je omogućena prilagodba terena prema vlastitim potrebama, što znači da se prostor može urediti ovisno o specifičnim zahtjevima poslovanja.

Lokacija uz buduću prometnu žilu kucavicu

Velika prednost ove parcele je njezina pozicija uz trasu nove brze ceste Mravince - TTTS, odnosno iznad tunela koji je dio tog infrastrukturnog zahvata. Riječ je o projektu koji će u potpunosti promijeniti prometnu sliku istočnog ulaza u Split i značajno rasteretiti postojeće prometnice.

Zemljište se nalazi i u blizini saniranog odlagališta Karepovac, čije se zatvaranje bliži kraju, što praktički mijenja karakter cijelog područja i otvara prostor za nove gospodarske aktivnosti. Smještaj unutar budućeg prometnog čvorišta znači bolju povezanost, lakši pristup i potencijalno veću vrijednost prostora u budućnosti.

Čvor Mravince - TTTS u završnoj fazi radova

Izgradnja dionice brze ceste između čvora Mravince i čvora TTTS trenutačno je u visokoj fazi realizacije. Riječ je o dionici dugoj oko 2,5 kilometra, na kojoj se intenzivno radi tijekom 2026. godine. Radove izvodi STRABAG, a projekt obuhvaća izgradnju glavne trase, mosta preko Žrnovnice, nadvožnjaka i samih čvorišta.

Posebno se ističe dvocijevni tunel Gladnjici, dug oko 330 metara, čije su obje cijevi probijene još krajem 2025. godine. Trenutno se izvode završni radovi na njegovom opremanju, dok su istovremeno u tijeku armiranobetonski radovi na nadvožnjacima i izgradnja velikog rotora na TTTS-u. Završetak ove dionice planiran je za proljeće 2027. godine.

Dio velikog projekta do Omiša

Dionica Mravince - TTTS samo je jedan segment znatno većeg infrastrukturnog projekta koji će povezati Solin, Stobreč, Dugi Rat i Omiš. Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnih investicija u Hrvatskoj, ukupne duljine oko 22,5 kilometara i procijenjene vrijednosti između 315 i 420 milijuna eura.

Projekt ima strateški značaj jer bi trebao riješiti dugogodišnje prometne probleme na Jadranskoj magistrali, osobito tijekom ljetne sezone. Gradnja se odvija u fazama, pri čemu su pojedine dionice već u izgradnji, dok su druge u fazi pripreme ili početka radova.