U priuštive stanove želi 1.315 Hrvata: Najmlađem 19, najstarijem 83 godine, a prva useljenja krajem ljeta

Čak 745 prijava stiglo je za Grad Zagreb kao prvi izbor. Slijede gradovi Split sa 173 prijave, Rijeka sa 77 prijava, te Osijek i Sisak.
Prema podacima Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), na prvi javni poziv za zainteresirane najmoprimce pristiglo je 1.315 prijava. Prva useljenja očekuju se krajem ljeta nakon obrade svih zahtjeva, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branko Bačić u sklopu predstavljanja podataka o provedenom javnom pozivu za Program priuštivog najma.
Uz ministra Bačića, podstavljanju su nazočili i državni tajnici Sanja Bošnjak i Dario Tišov, ravnatelji Uprava Ivana Pintar, Tomislav Jukić i Tatjana Vukobratović-Spasojević, direktorica Državnih nekretnina Mirela Habijanec te ravnatelj APN-a Dragan Hristov i njegova zamjenica Josipa Tokić.
Ponuđeno 960 nekretnina
Podsjetimo, Program priuštivog najma donesen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske u studenom 2025. godine, s ciljem aktivacije postojećih praznih stambenih jedinica u sklopu provedbe mjera Nacionalnog plana stambene politike.
- Cilj je da se prazni stanovi na području Republike Hrvatske podignu na tržište dugoročnog najma mjerama Vlade i subvencijama iz državnog proračuna, poručio je ministar Bačić.
Program priuštivog najma provodi APN, a javni poziv za vlasnike praznih stanova zatvoren je 15. veljače 2026. godine.
- Na taj javni poziv pristiglo je 958 prijava, odnosno 960 nekretnina iz svih dijelova Hrvatske, a njih 435 trenutačno je dostupno. Prosječna površina nekretnina iznosi 64,49 četvornih metara za stanove i 112,95 četvornih metara za kuće, izvijestio je Bačić.
Za priuštivo stanovanje 1.315 prijava
Javni poziv za zainteresirane najmoprimce objavljen je u srijedu 15. travnja, a zatvoren je 15. svibnja 2026. godine. Prema podacima APN-a, zaprimljeno je 1.315 prijava. Čak 56 % prijava stiglo je za Grad Zagreb kao prvi izbor, odnosno njih 745. Slijede gradovi Split sa 173 prijave, Rijeka sa 77 prijava, Osijek i Sisak s 47 prijava, Zadar s 22, Pula s 19, Dubrovnik s 15, Velika Gorica i Karlovac s 14 te Varaždin i Zaprešić s 12 prijava.
Prosječna dob podnositelja jest 38,5 godina - najmlađi prijavitelj ima 19, najstariji 83 godine, a 61,9 % podnositelja starosti je između 20 i 40 godina. Od ukupnog broja zahtjeva, njih 523 (39,8 %) bili su samci; 323 zahtjeva pristigla su od dvočlanih, 235 od tročlanih, a 148 od četveročlanih obitelji. Jedan je zahtjev obitelji s devet članova i jedan s 11 članova. Ukupno 238 kućanstava odnose se na samohrane roditelje, 429 na obitelji s djecom predškolske i školske dobi, a 81 na obitelji s djecom s teškoćama u razvoju.
Prosječni mjesečni neto prihodi kućanstva iznose 1.570 eura. Od ukupnog broja prijava, 226 odnose se na osobe s invaliditetom, 147 je kućanstava s članovima obitelji s invaliditetom, 17 je osoba bez odgovarajuće skrbi, a šest je osoba do navršenih 30 godina koje izlaze iz sustava socijalne i alternativne skrbi.
Kada je riječ o stručnoj spremi, 646 prijavitelja (49,20 %) ima srednju stručnu spremu, 358 ima završen diplomski studij, 174 preddiplomski studij, 34 je nekvalificiranih, 33 ima završen stručni studij, 24 je niže stručne spreme, 20 je prijavitelja s postdiplomskim specijalističkim studijem, a osam ima završen postdiplomski znanstveni studij.
Podnositelji zahtjeva mogli su birati najviše tri jedinice lokalne samouprave u kojima bi tražili priuštivi najam. Listu reda prvenstva, objasnio je ravnatelj APN-a Hristov, utvrđuje APN na osnovi prihoda najmoprimca i članova uže obitelji najmoprimca, broja članova uže obitelji, broja djece predškolske dobi i djece na redovitom školovanju, životne dobi i stručne spreme najmoprimca, invaliditeta ili oštećenja organizma najmoprimca i/ili člana njegove uže obitelji, prebivališta najmoprimca i potrebe za deficitarnim zanimanjima na području jedinice lokalne samouprave.
Priuštiva najamnina koja će se plaćati APN-u ne smije prelaziti 30 % mjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove, a razliku do tržišne cijene pokriva država. Režijski troškovi obračunavaju se prema formuli od 2,50 eura po četvornom metru.
Ako se radi o obitelji čiji su ukupni mjesečni prihodi 2.000 eura, a nekretnina je površine 60 četvornih metara, po formuli prihodi × 0,30 − 2,50 €/m², ta obitelj ukupno će plaćati najam 450 eura mjesečno, a vlasniku stana isplaćivat će se razlika do medijalne najamnine u toj jedinici lokalne samouprave. Samac koji ima plaću 1500 eura, najam stana od 35 četvornih metara bi plaćao 350 eura.
Državni stanovi
Državne nekretnine trenutačno obnavljaju 329 državnih stanova koji su namijenjeni za smještaj zaštićenih najmoprimaca i priuštivo stanovanje. Nalaze se u oko 50 gradova diljem Hrvatske. Uređena su 73 stana - 40 u Zagrebu, 16 u Rijeci, 10 u Zadru, pet u Puli i dva u Varaždinu.
Radovi se izvode na 40 nekretnina, za 77 je u tijeku postupak nabave izvođača radova, a 139 je u postupcima ili nabavi projektiranja. U priuštivi najam uključit će se i 157 državnih stanova namijenjenih za privremeni smještaj stradalnika potresa kad prestane potreba za njihovim smještajem.