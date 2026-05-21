Zagreb dobiva novu atletsku stazu i igrališta: Izdana građevinska dozvola za sportski kompleks na 19.000 m2

Krov koji štedi novac: Pravi odabir smanjit će troškove kroz godine i olakšati izgradnju
Odluka o tome kakav će krov biti rijetko pada za stolom. Donosi se na gradilištu i jedna kriva odluka može koštati višestruko više.
11:00 3 d 18.05.2026
21. svibanj 2026.
Sesvete bi već iduće godine mogle dobiti moderan sportski centar vrijedan tri milijuna eura, s atletskom stazom i igralištima za 40.000 stanovnika.
Stanovnici Sesveta i okolnih naselja napokon će dobiti novi sportsko-rekreacijski centar. Grad Zagreb ishodio je građevinsku dozvolu za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Luka, dok se početak radova očekuje na jesen.
Novi centar prostirat će se na gotovo 19 tisuća četvornih metara u Bistričkoj ulici, u zelenom pojasu između Osnovne škole Luka Sesvete i Gimnazije Sesvete. Građanima će ponuditi niz sadržaja za sport, rekreaciju i boravak na otvorenom.
- Nastavljamo ulagati u sportsku infrastrukturu u gradskim četvrtima kako bi građani u mjestu stanovanja imali kvalitetne sadržaje za sport i rekreaciju. Na području Luke živi gotovo 40 tisuća stanovnika koji će ovim projektom dobiti suvremeni prostor za aktivnosti na otvorenom, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Središnji dio kompleksa činit će atletska staza duljine 300 metara sa završnim slojem od prskane gume. Unutar staze nalazit će se po dva igrališta za rukomet i mali nogomet te košarku.
Projekt uključuje i dodatne sadržaje poput boćališta, stolova za stolni tenis, vanjskog vježbališta, dječjeg igrališta te zone paviljona namijenjene odmoru i boravku korisnika. Posebna pažnja posvećena je uređenju okoliša i uklapanju centra u postojeći prostor. Uz potok Vuger planiran je zaštitni zeleni pojas koji bi trebao pridonijeti očuvanju prirodnog ambijenta i kvaliteti prostora.
Zapadno od atletske staze planirana je izgradnja objekta površine 194 četvorna metra. U njemu će se nalaziti svlačionice, sanitarni čvorovi, servisne prostorije i ured upravitelja, organizirani oko središnjeg komunikacijskog hodnika. U sklopu građevine bit će uređena i istočna tribina kapaciteta 124 mjesta, uključujući mjesta prilagođena osobama s invaliditetom.
Vrijednost radova procijenjena je na tri milijuna eura, a sredstva su osigurana u gradskom proračunu. Sljedeći korak je provedba javne nabave za izvođača radova, dok je početak gradnje planiran za jesen. Izgradnja bi trebala trajati 12 mjeseci, pa bi Sesvete do kraja sljedeće godine trebale dobiti novi sportski kompleks.
Uz SRC Luka, u Zagrebu su trenutno aktivna još četiri velika sportska infrastrukturna projekta. Obnova Doma sportova započela je u srpnju 2024., no projekt je naišao na probleme nakon raskida ugovora za drugu fazu radova, dok istovremeno raste i cijena prve faze obnove. Na zapadu grada završava se novi bazen Špansko, prvi veliki gradski bazenski kompleks u tom dijelu Zagreba, vrijedan 34 milijuna eura, koji bi vrata građanima trebao otvoriti već ovog proljeća.
Intenzivno napreduje i izgradnja stadiona Kranjčevićeva, gdje su tribine već podignute, a dio krovne konstrukcije postavljen. Paralelno se priprema i projekt novog stadiona Maksimir. Raspisan je arhitektonski natječaj, dok se početak gradnje očekuje nakon završetka 'Kranjče' i rušenja postojećeg stadiona.
Krov koji štedi novac: Pravi odabir smanjit će troškove kroz godine i olakšati izgradnju
Odluka o tome kakav će krov biti rijetko pada za stolom. Donosi se na gradilištu i jedna kriva odluka može koštati višestruko više.
11:00 3 d 18.05.2026
Broj kvadrata nije kraj priče: Prije nego kupite novu klimu, morate znati ove podatke o svom prostoru
Kvadratura nije jedino što određuje koju klimu trebate za svoj dom. Krivi odabir znači visoke račune, slabije hlađenje i kraći vijek trajanja uređaja.
13:30 7 d 14.05.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 8 d 13.05.2026
Veliki prometni zahvat u Dalmaciji: Za 20 milijuna eura uzdiže se magistrala, a ispod dva rotora, imamo nacrte
Sama državna cesta D8 na tom će se dijelu izdignuti na konstrukciju i prolaziti iznad novih kružnih tokova.
16:38 6 h 21.05.2026
Korak bliže produženoj Vrapčanskoj i mostu Jarun: Zagrebački veliki projekt podijeljen je u tri cjeline
Središnji dio projekta čini most Jarun, budući prijelaz preko Save dug oko 625 metara.
12:42 10 h 21.05.2026
Rekonstrukcija ceste koja preko Hrvatske spaja dvije zemlje: Gradi se rotor od nule, izmješta plinovod
Rekonstrukcija državne ceste DC2 koja započinje na dionici Suhopolje-Sladojevci potreba je već jako dugo. Kolnike je u katastrofalnom stanju.
16:49 1 d 20.05.2026
Ovako se kontroliraju milijarde iz javne nabave: Odvjetnik o stopiranju nezakonitosti i pogodovanja
Bez tijela koje brzo i nepristrano nadzire sporne natječaje, naručitelji bi imali gotovo potpunu slobodu u određivanju uvjeta i kriterija.
16:52 2 d 19.05.2026
Staro zagrebačko naselje s godinama mijenja lice, po jednom je posebno u GUP-u: 'Ova cesta oduvijek je tu'
U zelenom naselju na krajnjem istoku Zagreba prevladavaju zelenilo i obiteljske kuće. Zaborav tradicije zabranjuje Konzervatorska podloga GUP-a.
16:45 2 d 19.05.2026