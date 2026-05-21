Najposjećeniji muzej na svijetu ide u veliku rekonstrukciju: Na novu lokaciju seli se i Mona Lisa

Najposjećeniji muzej na svijetu uskoro ulazi u novo veliko poglavlje svoje povijesti. Pariški Louvre, simbol umjetnosti, kulture i svjetske baštine, pokrenuo je ambiciozan projekt transformacije pod nazivom Grande Colonnade, kojim želi modernizirati jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu i prilagoditi ga suvremenim potrebama milijuna posjetitelja.

Projekt donosi potpuno novu viziju istočnog dijela Louvrea. Cilj nije samo arhitektonska obnova, već stvaranje ugodnijeg, pristupačnijeg i funkcionalnijeg muzeja koji će se bolje povezati s gradom i ljudima koji ga svakodnevno posjećuju. Posebna pažnja pritom je posvećena i iskustvu razgledavanja Mona Lise, najpoznatijeg umjetničkog djela na svijetu, koja bi trebala dobiti poseban izložbeni prostor.

Pobjedu odnijeli arhitekti iza velikih svjetskih projekata

Na međunarodnom natječaju sudjelovalo je pet arhitektonskih konzorcija, a pobjedu su odnijeli STUDIOS Architecture Paris i Selldorf Architects. Njihov projekt odabran je zbog suvremenog pristupa koji poštuje povijesni karakter Louvrea, ali ga istovremeno pažljivo uklapa u današnji urbani prostor Pariza.

Žiri je posebno pohvalio jasnu organizaciju prostora, jednostavnije kretanje posjetitelja kroz muzej te sklad između arhitekture, zelenila i povijesne baštine.

STUDIOS Architecture Paris dio je međunarodnog arhitektonskog kolektiva poznatog po radu na velikim kulturnim projektima poput Zaklade Louis Vuitton i Zaklade LUMA. Njihov partner Selldorf Architects, studio arhitektice Annabelle Selldorf, iza sebe ima niz prestižnih projekata i obnova muzeja, među kojima su Frick Collection u New Yorku i Nacionalna galerija u Londonu. rekonstrukcija muzeja Louvre u Parizu | Foto: Selldorf Architects

Novi ulaz i povratak povijesne osi Pariza

Središnji dio projekta odnosi se na obnovu istočnog ulaza u Louvre i aktivaciju povijesne osi Pariza koja povezuje Grande Arche de la Défense, Slavoluk pobjede, Piramidu Louvrea i Cour Carrée. Novi koncept predviđa uređenje mirnog i zelenog javnog prostora ispred slavne Louvreove kolonade, jednog od najvažnijih djela francuske klasične arhitekture. Posjetitelji će prema muzeju dolaziti kroz uređene šetnice i nove pješačke pravce koji bi trebali omogućiti jednostavnije i ugodnije kretanje.

Uz sve to, i povijesni opkopi Louvrea će se pretvoriti u svojevrsnu zelenu oazu u centru Pariza. Ondje će biti uređene šetnice, prostori za odmor, restorani i knjižare dostupni svim posjetiteljima.

Spuštanje prema opkopima omogućit će dvije velike simetrične rampe s blagim nagibom koje će prirodno povezivati grad i muzej. Projektom se nastoji postići ravnoteža između kamena, zelenila i otvorenog javnog prostora kako bi boravak u muzeju bio ugodniji tijekom cijele godine.

Mona Lisa dobiva poseban prostor

Jedna od najvećih novosti odnosi se upravo na Mona Lisu, remek-djelo Leonarda da Vincija koje svakodnevno privlači ogromne gužve. Projekt predviđa stvaranje posebnog prostora posvećenog najpoznatijoj slici na svijetu kako bi je posjetitelji mogli razgledati u mirnijim i kvalitetnijim uvjetima.

Novi podzemni ulazi s obje strane muzeja vodit će prema modernijim recepcijskim prostorima i novim izložbenim zonama povezanim s ostatkom muzeja. Osim novih prostora za izložbe, Louvre će dobiti i dodatne sadržaje poput restorana, trgovina, prostora za odmor te modularnih dvorana za privremene izložbe visokog tehničkog standarda.

Louvre želi postati otvoreniji i pristupačniji

Projekt Grande Colonnade zamišljen je kao dugoročna transformacija jednog od najvažnijih muzeja na svijetu. Cilj nije samo modernizirati prostor, već i ponovno povezati Louvre s gradom i svakodnevnim životom Pariza.

Predsjednica Louvrea Catherine Pégard istaknula je kako je odabir pobjedničkog konzorcija tek prvi korak te da sada slijedi razdoblje konzultacija s djelatnicima muzeja, gradom Parizom, stručnjacima za baštinu i javnošću kako bi se projekt dodatno usavršio.