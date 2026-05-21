Korak bliže produženoj Vrapčanskoj i mostu Jarun: Zagrebački veliki projekt podijeljen je u tri cjeline

Grad Zagreb pokrenuo je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za jedan od najvećih prometnih zahvata u zapadnom dijelu grada - izgradnju produžene Vrapčanske ulice s mostom Jarun. Riječ je o projektu kojim bi se uspostavila nova gradska prometna os u smjeru jug-sjever, od Jadranske avenije preko rijeke Save do Horvaćanske ceste, čime bi se značajno rasteretile postojeće prometnice zapadnog Zagreba i poboljšala povezanost između Novog Zagreba i sjevernog dijela grada.

Planirani zahvat obuhvaća ukupno oko 3,8 kilometara nove prometnice, zajedno s pripadajućom komunalnom infrastrukturom i novim mostom preko Save. Projekt je predviđen Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba, a njegov osnovni cilj je stvaranje nove gradske avenije koja bi omogućila kvalitetnije i sigurnije prometno povezivanje zapadnog dijela grada između Jadranske avenije i Ilice. Time bi se promet djelomično preusmjerio s već opterećenih pravaca poput Horvaćanske ceste i Zagrebačke avenije.

Tri ključne cjeline projekta

Projekt je podijeljen u tri funkcionalne cjeline. Prva dionica odnosi se na izgradnju produžene Vrapčanske ulice od Jadranske avenije do budućeg mosta Jarun, u duljini od oko 1,86 kilometara. U tom dijelu planirana je i izgradnja komunalne infrastrukture, pješačkog pothodnika te povezivanje s produženom Vatikanskom ulicom i Priobalnom cestom.

Središnji dio projekta čini most Jarun, budući prijelaz preko Save dug oko 625 metara. Most je zamišljen kao suvremena ovješena konstrukcija s dominantnim pilonom visine približno 88 metara, koji bi postao jedan od novih vizualnih simbola grada. Konstrukcija mosta bit će smještena oko osam metara iznad vodnog lica Save, dok će visoki prilazni nasipi omogućiti siguran prolaz iznad rijeke i inundacijskog područja.

Treća cjelina obuhvaća produžetak prometnice od mosta Jarun do Horvaćanske ceste u duljini od približno 1,3 kilometra. Trasa prolazi područjem Vrbja i Jaruna te uključuje nova raskrižja s postojećim ulicama i povezivanje na Horvaćansku cestu.

Izgradnja produžene Vrapčanske s mostom Jarun | Foto: Canva, EOJN

Prometnica s tramvajem, biciklističkim stazama i zelenim pojasom

Nova avenija planirana je kao moderna gradska prometnica širokog profila, prilagođena različitim oblicima prometa. Ovisno o dionici, prometnica će imati dvije, tri ili četiri prometne trake, uz biciklističke i pješačke staze, rubne zelene pojaseve te središnji zeleni pojas. Upravo je u tom središnjem koridoru predviđen prostor za budući tramvajski promet između Horvaćanske ceste i produžene Vatikanske ulice. Do realizacije tramvajske infrastrukture koridor bi koristio javni autobusni prijevoz.

Projektom se želi omogućiti sigurnije i učinkovitije odvijanje svih vrsta prometa, posebno javnog prijevoza, biciklističkog i pješačkog prometa. Uz prometnicu će se graditi i kompletna komunalna infrastruktura, uključujući sustave odvodnje, vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroenergetske mreže i elektroničkih komunikacija.

Most Jarun, stari dizajn iz 2006. | Foto: Canva, EOJN

Zahvat mijenja prostor zapadnog Zagreba

Planirana trasa prolazi područjima koja su danas djelomično neuređena ili infrastrukturno nepovezana, ali i dijelovima u kojima već postoje stambeni i gospodarski objekti. Prema dokumentaciji, dio postojećih bespravno izgrađenih objekata morat će se ukloniti prije realizacije projekta, a zahvat će obuhvatiti i određene zelene površine, urbane vrtove te dio prostora konjičkog kluba Jarun.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije trenutno provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, u sklopu kojeg će se analizirati mogući utjecaji projekta na promet, prirodu, vodne sustave, kvalitetu zraka, buku i život stanovnika okolnih naselja. Nakon prikupljanja mišljenja nadležnih tijela i javnosti donijet će se odluka o tome treba li za projekt provesti punu studiju utjecaja na okoliš.