Zaboravite stari projekt Jarunskog mosta: Priča kreće ispočetka, a ovo su novi rokovi

Računajući od izgradnje Jadranskog, novi (zapadni) Jarunski most bio bi prvi novoizgrađeni savski most na zapadu Zagreba nakon 40 godina. Računajući od Jankomirskog, prvi u 70 godina. Kad se izgradi, postao bi i treći po redu zagrebački most kojim vozi tramvaj, a izgradnja je planirana u 2028. godini. No, tek treba odabrati kako će uopće izgledati, jer 'staru' se ideju ne smije koristiti zbog pravnih razloga, rekao je danas gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

'Promijenila se zakonska regulativa'

Skoro dva desetljeća prošla su od odabira idejnog rješenja za novi Jarunski most, koji su izradili Jure Radić i suradnici s Građevinskog fakulteta. No, kako je danas obznanio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, ova ideja, koju se koristilo za ishođenje lokacijskih dozvola i rješavanje imvoinsko-pravnih odnosa, više se ne može koristiti za novi most. Cijela priča o izgledu mosta stoga kreće ispočetka.

- Promijenila se zakonska regulativa, a zbog pravnih razloga stari projekt ne možemo koristiti. Iz tog razloga pokrećemo projektni natječaj koji je iznimno važan jer će ovaj most uvelike utjecati na vizuru grada, poručio je gradonačelnik otkrivši da bi gradnja trebala krenuti 2028. godine, kao i da se već sada zna da će se prema procjeni, novi most graditi za okvirno 140 milijuna eura.

Most važan i za budućnost grada

Osim očitih razloga, most bi u budućnosti trebao biti vrlo važan zbog izgradnje nove Nacionalne dječje bolnice u Blatu, ali i zbog potencijalnog uređenja postojeće Sveučilišne bolnice. Više o tome projektu, i novim tramvajskim stanicama koje određuje pročitajte ovdje.

Ocjenjivački sud, kako je rekao Tomašević već je sastavljen, a od 10 članova, u njemu je pet inženjera građevine, tri arhitekta i dva prometna stručnjaka. Na temelju prijava i idejnog rješenja odlučit će hoće li most biti viseći, gredni ili lučni, odnosno dat će konačni sud oko toga koja ideja se najbolje uklapa u postojeću vizuru Zagreba. Ocjenjivačkim sudom predsjedat će inženjer Zlatko Šavor, inače stručnjak za mostogradnju i doktor znanosti.

- Znamo i točne podatke, odnosno da će most biti 625 metara dug i 38 metara širok, kao i da će imati dvije kolničke trake u svakom smjeru. Naravno, imat će i tramvajsku prugu u dva smjera, kao i pješačku i biciklističku infrastrukturu, opet s obje strane. Treba još reći da su imovinsko pravni odnosi za preko 600 metara mosta gotovo u potpunosti riješeni, ali još treba riješiti odnose za pristupne ceste, istaknuo je gradonačelnik Tomašević ističući da će se most odabirati po modelu po kojemu je izrađen natječaj za Kaštelanski most. O problemima na tom natječaju pročitajte ovdje.