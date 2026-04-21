Fakultet se grozi novog Kaštelanskog mosta: 'Štrkljaste strukture bezuspješno pokušavaju poniziti Marjan'

U ponedjeljak, 20. travnja 2026. godine, oko 40 dana nakon podnošenja, DKOM je objavio Rješenje za žalbeni postupak na Odluku o rezultatima projektnog natječaja za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva. Žalba koju je podnio Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG) je odbijena kao neosnovana. Iako je rješenje tek sad objavljeno na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), u rješenju se vidi da je doneseno 25. ožujka ove godine.

Sukladno odluci Komisije, Fakultetu je odbijen i zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka - kao neosnovan. Napominjemo, splitski FGAG žalbu je podnio 4. ožujka, a u njoj osporava rezultate predmetnog natječaja, odnosno odluku ocjenjivačkog suda te rangiranje natječajnih radova.

Osporili odluku Ocjenjivačkog suda

Kako smo pisali u više navrata, 23. veljače objavljena je Odluka Ocjenjivačkog suda o najboljem tehničko-oblikovnom rješenju za novi most preko Kaštelanskog zaljeva. Žiri od 11 članova odlučio se za 3LHD i Pipenbaher Inženirji, a rangirali su i ostalih 11 rješenja, pozicionirajući FGAG na nisko, deveto mjesto. S Odlukom se nije složio Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije.

- Žalitelj u bitnom osporava rezultate predmetnog natječaja odnosno ocjenu ocjenjivačkog suda i rangiranje natječajnih radova. Žalbenim zahtjevom predlaže da se ponište rezultati predmetnog natječaja te zahtijeva naknadu troškova žalbenog postupka, stoji u rješenju žalbe kojom se ona odbija - kao i zahtjev za naknadu žalbenog postupka.

Kako dalje piše, naručitelj u odgovoru na žalbu osporava njenu osnovanost.

- Žalba je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Žalba je neosnovana, stoji u rješenju. Rješenje koje je ponudio splitski FGAG | foto: EOJN/DKOM

'Most treba uklopiti u ambijent'

U žalbi, Fakultet upozorava da je teško riječima adekvatno opisati u kakvom će iznimnom prirodnom i urbanom ambijentu most biti lociran. Ističe da su u radijusu do 500 metara od njegove sredine rubovi Splita, Kaštela i Solina. Dodaju da je most gradski, smješten u jezgri te aglomeracije.

Napominju i da su nedaleko od zamišljene trase mosta i 'drevna Dioklecijanova palača, ali i 178 metara visoki vječni Marjan'. Kako su naglasili iz FGAG-a, budući da bi most trebao trajati najmanje 100 godina dugotrajno će utjecati na vizure prema Splitu, Solinu i Kaštelima - kako s kopna, tako i s mora.

- Stoga se most mora skladno uklopiti u postojeću ljepotu i harmoniju svoje urbane i prirodne okoline, bez da je naruši i devalvira, naveli su u žalbi s Fakulteta.

Većina nije ispunila važan kriterij?

Smatraju da se, kako bi izvedba bila uspješna, most volumenom i oblikovanjem treba prilagoditi okolnom ambijentu. Prema žalbi, kod većine mostova u natječaju to nije bilo ispunjeno.

- Žalitelj zatim navodi da su prva tri rangirana rada ovješeni mostovi s vrhom pilona približno u razini ili malo iznad razine vrha Marjana, što je po žalitelju nedopustivo. U odnosu na šesti i sedmi rangirani rad navodi kako ti radovi imaju pilone visine približno 220 m, odnosno 300 metara, što graniči s ekocidom i urbocidom. Ističe da je sarkastičan odnos svih tih prolaznih štrkljastih struktura prema vječnom Marjanu, koje ga bezuspješno pokušavaju nadmašiti i poniziti, može se pročitati u rješenju žalbe.

Uz to, za prva dva rada navode da imaju nepotrebno velike glavne raspone - od približno 400 u prvom te 520 metara u drugom slučaju - s obzirom na to da se na Kaštelanskom zaljevu očekuju relativno povoljni uvjeti temeljenja. Ističu da takav odabir vodi do potrebe visokih pilona i dugih vješaljki, dugim 'vizualnim zavjesama' vješaljki iznad razine nivelete, a time i povećanju cijene mosta. Kaštelanski most prema viziji 3LHD-a, prvonagrađeno rješenje | foto: EOJN/DKOM

'Ocjenjivač ne poznaje tematiku'

Važno je istaknuti i da je, prema žalitelju, odabrano rješenje za preširok i zbog toga skuplji most, pri čemu smatra procjene troškova gradnje od strane ponuditelja smatra subjektivnima i nerealno niskima. Fakultet u žalbi tvrdi da je cijene trebalo stručno provjeriti na temelju tehničkih i ekonomskih parametara kako bi rangiranje bilo realnije. Isto tako za vlastito rješenje koji se našao na prilično niskom devetom mjestu, od ukupno 12, osporava ocjenu tog natječajnog rada.

- Navodi da nije točno sve što je navedeno u Obrascu ocjene natječajnog rada pod šifrom NR 05 u točki 2. Kao da ocjenjivač nije detaljno proučio rad ili dovoljno ne poznaje predmetnu problematiku, a možda je u pitanju i nešto treće, pita se žalitelj. Žalitelj smatra da je neosnovano dana neadekvatna ocjena konstrukcije pilona mosta i njegove oblikovne vrijednosti, te rad neopravdano diskreditiran, stoji u rješenju žalbe.

Prema žalbi Fakulteta, rad im nije pravilno analiziran ni stručno vrednovan, a sumnjali su i u moguću pristranost žirija. prema rješenju žalbe navode da im je pilon pogrešno opisan i nepravedno ocijenjen, pri čemu ističu stvarne dimenzije i originalnost svog rješenja.

HC: 'Žalitelj bio nezadovoljan plasmanom'

Na sve nabrojane kritike odgovorio je naručitelj, Hrvatske ceste (HC). U suštini, žalitelju osporavaju iznošenje dokaza i činjenica na kojima se temelji zahtjev, zbog čega naglašava da žalba nije u skladu s člankom 403. ZJN 2016. Smatraju i da je Fakultet bio više nezadovoljan vlastitim plasmanom nego što je dokazao zašto prvorangirani to nisu trebali biti.

- Nadalje se poziva na odredbu članka 420. ZJN 2016 te navodi da iz žalbe proizlazi da je žalitelj nezadovoljan da je njegov rad tek deveto rangirani, te ne osporava prvo rangirani rad na način da navodi da je rad suprotan uvjetima natječaja, niti ističe da je žaliteljev rad trebao pobijediti, već isključivo izražava nezadovoljstvo svojim devetim mjestom u rangiranju, odgovara naručitelj.

Smatraju i da žalba ne sadrži relevantne pravne osnove ni dokaze - na primjer, povredu postupka, uvjeta i zakona, već se, ponavljaju, žalba svodi na nezadovoljstvo rangiranjem. Zbog toga smatraju da je neosnovana i da ju treba odbiti. Naručitelj zaključno dodaje i da dokumentacija pokazuje da su radovi detaljno i pravilno ocijenjeni prema uvjetima natječaja. Cijelo Rješenje možete pronaći ispod.