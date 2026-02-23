Odabrano idejno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva! Vizija postaje stvarnost

Kaštelanski most od utopije postaje stvarnost. Hrvatske ceste su zaključile javnu nabavu za tehničko-oblikovno rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva na prometnici novi ulaz u Split-čvor Vučevica-Tunel Kozjak-čvor na DC8-Trajektna luka Split. Iza pobjedničkog rada stoje domaći Studio 3LHD i Peipenbaher inženirji iz Slovenije.

Hrvatske ceste imaju u rukama idejno rješenje Kaštelanskog mosta koji bi trebao značajno promijeniti vizuru splitskog priobalnog područja, ali i prometovanje u drugom po veličini gradu u Hrvatskoj. Kao i u njegovu neposrednom okruženju.

Rok za dostavu natječajnih radova je bio 27. listopad 2025. godine, a odbiri najboljeg rada čekao se puno dulje nego li se očekivalo. Na natječaj je pristiglo ukupno 12 radova, a najbolji je birao ocjenjivački sud od 11 članova na čelu s arhitektom, Antom Kuzmanićem. Odluka je pala na projekt Studia 3LHD i Peipenbaher inženirjija iz Slovenije.

Kako će izgledati most bit će otkriveno na javnom predstavljanju projekta koje je najavljeno nakon što prođe rok za žalbu na odabir.

Dio velikog projekta

Most preko Kaštelanskog zaljeva dio je novog cestovnog pravca, državne spojne ceste od čvora Vučevica do trajektne luke Split i predstavlja jedan od tri ulaza u splitsku aglomeraciju s autoceste A1 (uz brzu cestu Dugopolje – Solin i županijsku cestu Prgomet – Plano). Projekt se razvija više od dva desetljeća, s ciljem bolje povezanosti i mobilnosti ljudi, smanjenja prometnog opterećenja zapadnog ulaza u grad te povezivanja Dalmatinske zagore sa središtem aglomeracije.

Trasa buduće prometnice utvrđena je kroz Studiju izvedivosti Novi ulaz u Split – čvor Vučevica (A1) – čvor na DC8 – Trajektna luka Split, koju je za Hrvatske ceste u srpnju 2020. dovršila zajednica ponuditelja Trafficon i Pro Urbe Ltd. Položaj budućeg mosta utvrđen je idejnim rješenjem koje je razrađeno u sklopu studije.

Za samu lokaciju mosta načinjena je Maritimna studija Izgradnja mosta preko Kaštelanskog zaljeva, (prosinac 2023., Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet), prema kojoj tehničko rješenje mosta preko Kaštelanskog zaljeva mora zadovoljavati uvjet slobodnog plovnog puta širine 200 i visine 55 metara, kako bi se osigurali uvjeti za daljnji razvitak Sjeverne luke.

Moderna četverotračna prometnica

Predmet oblikovno – tehničkog natječaja je most preko Kaštelanskog zaljeva, od upornjaka na strani Kaštela do upornjaka na poluotoku. Na području Grada Splita most se uklapa u postojeću četverotračnu cestu Stinice, a sa strane Kaštela uklapa se na DC 8 novim čvorom (planirana pristupna cesta od mosta do spoja na DC8 nije predmet natječaja). Oblikovanje prometnice na prijelazu Kaštelanskog zaljeva zadano je prema idejnom rješenju iz travnja 2025., koje je načinjeno u birou Geoprojekt iz Splita.

Poprečni presjek prometnice na mostu sadržavat će dva kolnika sa po dvije prometne trake široke po 3,5 metara, s rubnim trakama širine 0,5 metara i razdjelnim pojasom širine 3 metra. Budući da most spaja dva grada, na njemu je predviđen i pješačko-biciklistički promet u zasebnim, odvojenim trakama. Zadatak oblikovno – tehničkog natječaja sadrži tlocrtni i visinski položaj prometnice, u duljini mosta koja iznosi 1.594 metara. Točne lokacije početka i kraja građevine moći će se odrediti nakon što se na oblikovnom natječaju odabere rješenje.

Na mostu su predviđene pješačko-biciklističke trake koje omogućuju prijelaz jednog pješaka i jednog biciklista u svakom smjeru. Projektant nije ograničen u smještanju biciklističko-pješačkih staza na mostu. One se mogu nalaziti uz kolnike (obostrano), ali i van razine predviđene za motorni promet vozila (npr. ispod kolnika). To znači da će okvirno širina mosta biti oko 22 metara, s tim da su zbog mogućnosti izmicanja pješačkih i biciklističkih staza moguća odstupanja.

Prostorni planovi

Trasa mosta preko Kaštelanskog zaljeva ucrtana je u grafičkim prilozima Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije čime je ostvaren osnovni preduvjet za daljnje aktivnosti na zahvatu. Prema Zakonu o prostornom uređenju županijski prostorni planovi su provedbeni za zahvate državnog značaja te će se temeljem istog zakona planovi nižeg reda uskladiti sa županijskim planom.

U skladu s navedenim, lani su pokrenute izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita kojima se most uvodi u plan. Dodatno će se ovim projektnim natječajem ići u daljnju razradu studijsko-projektne dokumentacije i preciznije definiranje zahvata u prostornim planovima svih razina.

Dio europske prometne mreže

Projekt je zasnovan kao nacionalni, u vrijeme prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a naknadno je dobio službenu potvrdu europske značajnosti, budući da će nova cestovna spojnica postati dijelom TEN-t mreže europskih prometnica.

Koncept razvitka transeuropske mreže prometnica (Trans-European Network – Transport, TEN-T) definiran je uredbama Europskog parlamenta iz 2013. godine, a 2023. godine usvojeno je proširenje mreže kojim je potvrđena vrijednost geoprometnog položaja Hrvatske i otvorena mogućnost daljnjih ulaganja i razvoja prometnog sustava.

Naime, ova će cesta postati dijelom cestovne sastavnice europskog koridora Baltičko more – Jadransko more, koji je revizijom TEN-T uredbe proširen sve do Splita. Time je potvrđeno da su Split i Dalmacija čvrsto pozicionirani u europsku prometnu mrežu cesta, željeznica, zračnih i morskih luka.