Žalba na postupak u javnoj nabavi nije besplatna: Ovo su troškovi, a ovolika vjerojatnost da ćete 'dobiti'

Posljednjih tjedana bile su aktualne vijesti o odbijenim žalbama na odabir tvrtki za izradu projekata rušenja Vjesnika i Maksimira. Kolike su naknade?

Posljednjih tjedana vrlo aktualno bila su rješenja žalbi koje je vezano za odabir projektanata rušenja Vjesnika i stadiona Maksimir donijela Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Već smo pisali o tome kako su žalbe na odabir tvrtke Eurco iz Vinkovaca za izradu projekta i samo uklanjanje Vjesnika podnijele tvrtke Joning i V.D.M. Promet iz Zagreba. Na odluku o Eurco-u i Respect-ing-u za projekt uklanjanja stadiona Maksimira žalila se Smagra.

Sve tri žalbe odbijene su, kako je objavljeno na stranicama DKOM-a 13. veljače ove godine, a žaliteljima na Odabir u postupku za uklanjanje Vjesnika odbijeni su i zahtjevi za naknadu troškova žalbenog postupka.

Žalitelji tražili i naknadu troška

Žalitelj Joning izjavio je žalbu 19. siječnja 2026. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Iz tvrtke se tražilo poništenje Obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost od 9. siječnja 2026. godine te je zatražena naknada troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 25.156,25 eura.

Druga tvrtka, V.D.M. Promet, kako stoji u toj žalbi, također je zatražila poništenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave, te je potražila naknadu troškova žalbenog postupka. U njihovom slučaju radilo se o iznosu od 31.250 eura. Za Maksimir, Smagra je u žalbi tražila isključenje odabranog ponuditelja iz predmetnog postupka javne nabave, osporavajući zakonitost provedenog postupka pregleda i ocjene pponuda, ali i valjanost ponude odabranog ponuditelja, no ne spominje se zahtjev za naknadu žalbenog postupka.

Zašto su u prva dva slučaja iznosi različiti i kako se određuje iznos žalbenog postupka? Pitali smo DKOM, a evo što su nam odgovorili.

Ovo su pravila o snošenju troškova

Kako su nam napisali, pravila žalbenog postupka jasno su propisana i određena Zakonom o javnoj nabavi. Konkretno, žalbeni postupak uređen je člancima od 398. do 435. tog zakona, a konkretno, pravilo o snošenju troškova žalbanog postupka opisan je člankom 431. tog zakona.

- U žalbenom postupku svaka stranka prethodno snosi troškove uzrokovane svojim radnjama, piše u prvoj stavci predmetnog članka Zakona o javnoj nabavi, dok druga stavka navodi kako Državna komisija (DKOM) odlučuje o troškovima žalbenog postupka, odnosno, DKOM 'određuje tko snosi troškove žalbenog postupka i njihov iznos te kome se i u kojem roku moraju platiti'.

Nadalje, kako se može vidjeti u Rješenjima žalbi Joning-a i V.D.M. Promet-a, stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan, dužna je protivnoj stranki nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Odnosno, u slučaju odustajanja od žalbe, odbijanja ili odbacivanja žalbe, 'žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka', stoji u pojašnjenju pod stavkom 4 ovog članka Zakona.

Postoje i druge opcije

Još se može dogoditi da je žalba djelomično usvojena, kada DKOM može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, ili - ako je žalba usvojena, da se naručitelju naloži plaćanje troškova u roku od osam dana. A kako se određuje iznos troškova - budući da se kod dvije tvrtke koje su se žalile 'na Vjesnik', iznos razlikuje?

U prethodnom, 430. članku Zakona o javnoj nabavi, stoji da je žalitelj obvezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka. Naknada je 0,5 posto procijenjene vrijednosti nabave za vrijednost između vrijednosti od 265.550,01 eura i one od 13.272.000 eura. U tu kategoriju spadala bi nabava za Vjesnik za koji je procijenjena vrijednost izrade i realizacije projekta uklanjanja bila 5 milijuna eura. Razlika može biti u procijenjenoj vrijednosti.

Najviše prihvaćeno, najmanje obustave postupaka

Dok nam iz DKOM-a nisu znali reći koliko žalbi godišnje je podneseno za postupke u domeni graditeljstva, budući da ne postoji takav statistički podatak, za dio upita koji se odnosio na ukupni podneseni broj žalbi u jednoj godini, uputili su nas na statistiku. Ne od prošle, 2025., već od 2024. godine. Pa, evo i što smo doznali iz tih podataka.

Kako piše u Izvješću za 2024., broj zaprimljenih žalbi u 2024. bio 734, a iz 2023. godine preneseno ih je 61, što je ukupno 795 žalbi koje je DKOM 'vodio' u 2024. godini. Iz područja javne nabave, bilo je 730 žalbi, kaže Izvješće DKOM-a za tu godinu, dakle 99,46 posto od ukupnog broja žalbi. Ostatak se odnosio na koncesije - njih četiri. Što ujedno znači da je od ukupno 16.468 postupaka objavljenih u 2024., žalba izjavljena za njih 428, iliti 2,60 posto. To je nešto više u odnosu na 2023., ali i prilično manje u odnosu na, recimo, 2021., kada je zaprimljeno 1.176 žalbi.

- Iako broj žalbenih predmeta varira iz godine u godinu, složenost predmeta se kontinuirano povećava, što je posljedica sve složenije, opsežnije i brojnije EU regulative primjenjive u postupcima javne nabave, piše pak u dodatnom pojašnjenju u Izvješću koje smo prošli.

K tome, u 2024., riješeno je 677 predmeta nabave, od čega je žalba usvojena na njih 309, iliti za 50,16 posto. S sdruge strane, žalba je odbijena za 235, odnosno za 38,15 posto žalbi. Odbačeno je 60 žalbi, što je 9,74 posto. Obustava postupka je pak najrjeđa, s 12 žalbi koje su tako zaključene, što je manje od 2 posto. U sva tri slučaja koja spominjemo na početku ovog teksta, podsjećamo, žalbe su odbijene, a ne odbačene - a to je, prema dobivenim informacijama, drugi najčešći ishod.