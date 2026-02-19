Rušenje Vjesnika: Potpisan ugovor od 4,2 milijuna eura, metoda nepoznanica, miniranje i dalje u igri

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
19. veljača 2026.
Već tri mjeseca Vjesnikov neboder izgleda u isto vrijeme strašno i tužno – izgorjelih prozora i unutrašnjosti nakon požara koji je progutao zgradu u noći sa 17. na 18. studenog 2025. godine. Uz njega, južna kolnička traka Slavonske avenije je zatvorena, pa brojni automobili onuda voze premosnicom koja je privremeno rješenje, dok se čeka početak uklanjanja.
Nakon današnjeg potpisivanja ugovora od 4,2 milijuna eura s odabranom tvrtkom Eurco obznanjeno je da bi se južnom kolničkom trakom ispod podvožnjaka trebalo prometovati za 30 dana, a neboder bi mogao biti srušen tri mjeseca od danas. No, metoda rušenja o kojoj se najviše raspravljalo ‘ostaje nepoznanica dok se ne izradi projekt’, kako nam je danas rečeno iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Što je suprotno ranijim, jasnim navodima da će se Vjesnik rušiti strojno.
Kao i kad je iznenada, prije najavljenog roka objavljena odluka o odabiru tvrtke koja će rušiti Vjesnikov neboder, Eurca iz Vinkovaca, pomalo neočekivano zatekla nas je i vijest o potpisivanju ugovora s tim izvođačem. Svega nekoliko dana nakon 13. veljače 2026., kad je na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) osvanula odluka o odbijanju ne jedne, već dvije žalbe podnesene 20. siječnja ove godine na odabir tvrtke Eurco za projektiranje uklanjanja pa i samo rušenje nebodera Vjesnika, s izvođačem je već potpisan ugovor, kako je objavilo Ministarstvo graditeljstva.
Podsjećamo da je 9. siječnja ove godine, nakon objave o konačnom odabiru izvođača, ministar Branko Bačić javnosti obznanio kako će uklanjanje početi kad projekt bude gotov i usklađen sa stručnim normama. Isto tako, dodao je da način uklanjanja nije bio definiran prije odabira izvođača, ali i da su iz tvrtke Eurco najavili da će to biti strojno uklanjanje.
Međutim, kako je u javnoj nabavi osvanula tek Obavijest za dobrovoljnu ex transparentnost, u kojoj nisu bili navedeni detalji ili planovi informativne ponude koju je odabrana tvrtka poslala Ministarstvu, ništa više o tome nismo mogli otkriti sami – iz javno dostupnih izvora.
Danas, nakon što se poslije izjave ministra Bačića posljednjih mjesec dana govorilo da je strojno rušenje konačna metoda kojom će se uklanjati neboder Vjesnika, doznajemo da u stvari ni nakon ugovaranja tog posla metoda nije sigurna. Iz ministarstva nam govore da je metodu u trenutnoj fazi nemoguće utvrditi, odnosno da će se o njoj sa sigurnošću znati kad se izradi projekt.
– Ono što je sad pred nama je izvođenje prve faze radova u narednih 30 dana. Potom slijede projekt i uklanjanje, odnosno postavljanje završnih barijera, da bi se Slavonska avenija mogla pustiti u promet u dijelu podvožnjaka. Tri mjeseca rok je za završetak svih radova, uključujući uklanjanje građevinskog otpada, a što se tiče samog uklanjanja, još uvijek ništa ne znamo, rečeno nam je iz Ministarstva.
Pojašnjeno je da bez izrađenog projekta u kojemu će izvođač definirati metodu uklanjanja. Projekt mora proći reviziju, nadzor, a onda ide u izvođenje, tako da prema trenutnoj situaciji metoda može biti i strojno i kombinirano strojno uklanjanje, ali i miniranje, objasnili su nam iz Ministarstva. Rokovi za uklanjanje, dodali su, kreće teći danas.
Ono što se sa sigurnošću zna jest da će se za tri mjeseca radovi izvesti za ugovoreni iznos od 4,22 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Iz ministarstva u priopćenju stoji podsjetnik da je Vjesnik Odlukom Vlade RH proglašen strateškom nekretninom od državnog značaja.
Republika Hrvatska u cijelom je kompleksu većinski vlasnik pa je plan države i prije požara bio otkupiti preostale suvlasničke dijelove te taj prostor urediti za smještaj državnih tijela koja su trenutno u zakupu poslovnih prostora, kako su napisali. Za kraj su napomenuli da se u tu svrhu nakon uklanjanja nebodera već planira provedba arhitektonsko-urbanističkog natječaja kojim će se odrediti izgled samog kompleksa.
Podsjećamo da smo u posljednjoj epizodi našeg Bauštela podcasta s profesorom Mariom Dobrilovićem dosta razgovarali upravo o uklanjanju Vjesnika. Profesor Dobrilović ispričao nam je da je i njegov, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, nakon požara kontaktiralo Ministarstvo graditeljstva, kako bi zatražili savjet vezano za rušenje Vjesnikovog nebodera. Dobrilović na fakultetu podučava ponajviše o miniranju, no ‘zna’ i o drugoj metodi – strojnom rušenju. U našem podcastu je naveo razloge zašto ne bi trebalo biti straha od miniranja. Čak štoviše.
– Prednost miniranja je u tome što razbijamo statičke nosive elemente, nakon čega se zgrada počinje kretati i ruši djelovanjem sile teže. Destrukcija i drobljenje materijala u velikoj su mjeri posljedica kinetičkog udara o tlo, koji može biti jači ili slabiji. Do pucanja konstrukcije djelomično dolazi i tijekom samog kretanja, prije udara. Zbog toga je rušenje miniranjem, s aspekta utroška energije, iznimno učinkovito, bez dodatnog rada strojeva materijal se već unaprijed usitnjava djelovanjem sile teže. To je velika prednost u odnosu na strojno rušenje, pojasnio je, a ovdje i ispod pronađite cijelu epizodu podcasta.
