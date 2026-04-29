Dvjesto godina stara Napoleonova stražarnica u Zagrebu postat će bistro: U prizemlju će biti šank, 'gore' sobe

29. travanj 2026.
Nekadašnja Pogranična stražarnica na zagrebačkoj Kajzerici, pored Savskog mosta, već dugo čeka na obnovu. Sad se konačno planira projekt uređenja.
U ožujku 2024. godine naveliko se pričalo o obnovi Napoleonove stražarnice pored Savskog mosta u zagrebačkom naselju Kajzerica. Ploča o obnovi ispred građevine otkriva da je zahvat bio tema i ranije, no radovi nikad nisu krenuli.
Tek kada je u oluji na ljeto 2023. godine uništeno krovište, priča se ponovno aktualizirala. A tek sada u javnoj nabavi je osvanuo postupak za izradu projekta rekonstrukcije. Po novome, bivša pogranična stražarnica trebala bi postati ugostiteljski objekt. Povijesno, ta građevina označava gdje se davnih dana u svojim osvajanjima zaustavio Napoleon.
Zna se da su pored Hipodroma nekada bila vojna vježbališta i kasarne. Bliže Savi, pored današnjeg (pješačkog) Savskog mosta bila i stražarnica. Na sada oronuloj, 'Napoleonovoj stražarnici', u velikom nevremenu u srpnju 2023. godine uništen je krov. Kako se u isto vrijeme počelo ozbiljnije pričati o obnovi koja je objektu bila potrebna i puno prije, otkrilo se i da je u njoj netko stanovao. Gospođa koja je napušteni bivši vojni objekt učinila svojim domom, čak je imala i dozvolu boravka - kako se ustanovilo.
Radovi nisu mogli krenuti prije nego je stražarnica konačno postala vlasništvo grada, a iako je Grad postao vlasnik u 2024., tek sad se prave konkretni koraci. U javnoj nabavi upravo je osvanuo natječaj za izradu projektne dokumentacije za izradu projekta rekonsrukcije. Još u 2024. godini razmatralo se nekoliko opcija za buduću namjenu.
Prema konzervatorskim smjernicama i prema GUP-u, građevina se prenamjenjuje u bistro.
Interijer uključuje organizaciju prostora, tlocrte, opremu, ali i procjenu ulaganja. U prizemlju je planiran prostor za goste, šank, priprema hrane, spremišta i sanitarije, dok će tavan i podrum imati i smještajne i tehničke funkcije.
No, u cijenu će se pribrojati izrada projekata konstrukcije, ključni detalji, restauracija i stolarija, ali i rješenja za elektrotehničke i strojarske sustave, pristupačnost, instalacije i sigurnosni sustavi. Prikladno će se urediti podovi, stolarija, zidovi i rasvjeta do razine uporabe te uz poštivanje minimalnih tehničkih uvjeta.
Procjena kaže da bi se projekti nužni za prenamjenu mogli izraditi za 40 tisuća eura. Inače, građevina ima svojstvo kulturnog dobra te je upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-1058, a GUP-om je i evidentirana u kategoriji zaštićenih civilnih građevina. Površine je 1.522 četvorna metra i vlasništvo je Grada Zagreba, a prije opremanja treba osigurati da bude konstruktivno sigurna, što je zasad upitno.
- Građevina ima značajna konstrukcijska i mehanička oštećenja uslijed neodržavanja, atmosferskih utjecaja i potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu. Zgrada je jako devastirana, s urušenim krovištem i prilično velikim oštećenjima stropova, do stupnja da se ne može na siguran način izvršiti detaljan pregled, navedeno je o razlogu rekonstrukcije u Projektnom zadatku.
Privremene mjere zaštite provedene su u lipnju 2024. godine, krovište kuće je zaštićeno i osigurano za prolaznike, no isto ne predstavlja dugoročno rješenje, navedeno je u opisu. Na objektu je potrebna hitna stabilizacija i zaštita od daljnjeg propadanja.
Stražarnicu prvo treba po potrebi hitno sanirati te stabilizirati građevinu, bez oštećivanja konstrukcije. Potrebno je izraditi i konzervatorski elaborat te Elaborat o stanju zgrade, a obnovu provesti po pravilima konzervatorske struke. Te očuvati i obnoviti svodne konstrukcije suterena. Unutrašnjost kuće treba se prilagoditi novoj, spomenutoj namjeni.
Ističemo, građevina je pravokutnog tlocrta, maksimalnih tlocrtnih dimenzija od okvirno 10x16 metara, katnosti podrum, prizemlje, i potkrovlje. Krovište je poluskošeno i dvostrešno, a zabarnim pročeljima stražarnica je orijentirana na rijeku i cestu. Zidana je od opeke s dijelom ukopanim svođenim podrumom, pri čemu je zapadno pročelje bilo rastvoreno trijemom koji je naknadno zazidan.
- Nekadašnju pograničnu stražarnicu, smještenu na desnoj obali Save uz stari Savski most, podigli su Francuzi početkom 19. stoljeća na tadašnjoj granici Napoleonovih Ilirskih provincija s Habsburškom monarhijom. Zgrada predstavlja važan dio kulturne baštine grada kao dokument političkih prilika u Hrvatskoj početkom 19. stoljeća, pored zgrade nalazi se i spomenik granici Ilirskih pokrajina, pojašnjeno je u dokumentaciji.
Inače, potrebne projekte treba završiti u deset mjeseci, a rok za prijavu na natječaj je 18. svibnja ove godine.
