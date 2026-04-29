Dvjesto godina stara Napoleonova stražarnica u Zagrebu postat će bistro: U prizemlju će biti šank, 'gore' sobe

Nekadašnja Pogranična stražarnica na zagrebačkoj Kajzerici, pored Savskog mosta, već dugo čeka na obnovu. Sad se konačno planira projekt uređenja.

U ožujku 2024. godine naveliko se pričalo o obnovi Napoleonove stražarnice pored Savskog mosta u zagrebačkom naselju Kajzerica. Ploča o obnovi ispred građevine otkriva da je zahvat bio tema i ranije, no radovi nikad nisu krenuli.

Tek kada je u oluji na ljeto 2023. godine uništeno krovište, priča se ponovno aktualizirala. A tek sada u javnoj nabavi je osvanuo postupak za izradu projekta rekonstrukcije. Po novome, bivša pogranična stražarnica trebala bi postati ugostiteljski objekt. Povijesno, ta građevina označava gdje se davnih dana u svojim osvajanjima zaustavio Napoleon.

Nekada 'vojna zona'

Zna se da su pored Hipodroma nekada bila vojna vježbališta i kasarne. Bliže Savi, pored današnjeg (pješačkog) Savskog mosta bila i stražarnica. Na sada oronuloj, 'Napoleonovoj stražarnici', u velikom nevremenu u srpnju 2023. godine uništen je krov. Kako se u isto vrijeme počelo ozbiljnije pričati o obnovi koja je objektu bila potrebna i puno prije, otkrilo se i da je u njoj netko stanovao. Gospođa koja je napušteni bivši vojni objekt učinila svojim domom, čak je imala i dozvolu boravka - kako se ustanovilo.

Radovi nisu mogli krenuti prije nego je stražarnica konačno postala vlasništvo grada, a iako je Grad postao vlasnik u 2024., tek sad se prave konkretni koraci. U javnoj nabavi upravo je osvanuo natječaj za izradu projektne dokumentacije za izradu projekta rekonsrukcije. Još u 2024. godini razmatralo se nekoliko opcija za buduću namjenu. Bila je nastanjena, ali dobiva novu namjenu | foto: Bauštela.hr (svibanj, 2025.) odavno je trebala u obnovu | foto: Bauštela.hr (svibanj, 2025.)

Prenamjena za ugostiteljstvo

Prema konzervatorskim smjernicama i prema GUP-u, građevina se prenamjenjuje u bistro.

Interijer uključuje organizaciju prostora, tlocrte, opremu, ali i procjenu ulaganja. U prizemlju je planiran prostor za goste, šank, priprema hrane, spremišta i sanitarije, dok će tavan i podrum imati i smještajne i tehničke funkcije.

No, u cijenu će se pribrojati izrada projekata konstrukcije, ključni detalji, restauracija i stolarija, ali i rješenja za elektrotehničke i strojarske sustave, pristupačnost, instalacije i sigurnosni sustavi. Prikladno će se urediti podovi, stolarija, zidovi i rasvjeta do razine uporabe te uz poštivanje minimalnih tehničkih uvjeta.

Projektiranje sanacije i uređenja

Procjena kaže da bi se projekti nužni za prenamjenu mogli izraditi za 40 tisuća eura. Inače, građevina ima svojstvo kulturnog dobra te je upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-1058, a GUP-om je i evidentirana u kategoriji zaštićenih civilnih građevina. Površine je 1.522 četvorna metra i vlasništvo je Grada Zagreba, a prije opremanja treba osigurati da bude konstruktivno sigurna, što je zasad upitno.

- Građevina ima značajna konstrukcijska i mehanička oštećenja uslijed neodržavanja, atmosferskih utjecaja i potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu. Zgrada je jako devastirana, s urušenim krovištem i prilično velikim oštećenjima stropova, do stupnja da se ne može na siguran način izvršiti detaljan pregled, navedeno je o razlogu rekonstrukcije u Projektnom zadatku.

Zaštita od daljnjeg propadanja

Privremene mjere zaštite provedene su u lipnju 2024. godine, krovište kuće je zaštićeno i osigurano za prolaznike, no isto ne predstavlja dugoročno rješenje, navedeno je u opisu. Na objektu je potrebna hitna stabilizacija i zaštita od daljnjeg propadanja.

Stražarnicu prvo treba po potrebi hitno sanirati te stabilizirati građevinu, bez oštećivanja konstrukcije. Potrebno je izraditi i konzervatorski elaborat te Elaborat o stanju zgrade, a obnovu provesti po pravilima konzervatorske struke. Te očuvati i obnoviti svodne konstrukcije suterena. Unutrašnjost kuće treba se prilagoditi novoj, spomenutoj namjeni. Nekadašnja pogranična stražarnica | foto: Bauštela.hr (svibanj, 2025.)

Na granici Napoleonovih Ilirskih provincija

Ističemo, građevina je pravokutnog tlocrta, maksimalnih tlocrtnih dimenzija od okvirno 10x16 metara, katnosti podrum, prizemlje, i potkrovlje. Krovište je poluskošeno i dvostrešno, a zabarnim pročeljima stražarnica je orijentirana na rijeku i cestu. Zidana je od opeke s dijelom ukopanim svođenim podrumom, pri čemu je zapadno pročelje bilo rastvoreno trijemom koji je naknadno zazidan.

- Nekadašnju pograničnu stražarnicu, smještenu na desnoj obali Save uz stari Savski most, podigli su Francuzi početkom 19. stoljeća na tadašnjoj granici Napoleonovih Ilirskih provincija s Habsburškom monarhijom. Zgrada predstavlja važan dio kulturne baštine grada kao dokument političkih prilika u Hrvatskoj početkom 19. stoljeća, pored zgrade nalazi se i spomenik granici Ilirskih pokrajina, pojašnjeno je u dokumentaciji.

Inače, potrebne projekte treba završiti u deset mjeseci, a rok za prijavu na natječaj je 18. svibnja ove godine.