Gradit će se nova plaža u Bakarskom zaljevu: Za 1,2 milijuna eura uživancija na skoro 3 tisuće kvadrata

Obalni prostor pretvara se u moderno kupalište sa šljunčanom plažom, terasama uz more, zelenilom i sadržajima za sve generacije.

Grad Bakar priprema natječaj vezan uz projekt izgradnje nove plaže, odnosno gradskog kupališta. Projekt ima procijenjenu vrijednost od 1,2 milijuna eura, a trenutno se nalazi u javnom savjetovanju do 15. lipnja ove godine, nakon čega se očekuje raspisivanje javnog natječaja.

Projekt uređenja gradskog kupališta i plaže u Bakru obuhvaća površinu od približno 2.819 četvornih metara na više katastarskih čestica te dijelu obalnog mora ispred područja zahvata. Nova plaža planirana je u akvatoriju neposredno uz nedavno uređeni park Banj, čime će se proširiti i unaprijediti postojeća obalna zona za rekreaciju i boravak građana. S južne strane područje zahvata graniči s nekadašnjim podmorskim tunelom koksare, dok se na sjeveru nastavlja na obalnu šetnicu koja vodi prema središtu Bakra.

Niz sadržaja

Planirano uređenje gradske plaže u Bakru obuhvaća izgradnju više betonskih sunčališta, dijelom izvedenih na terasama, kao i formiranje šljunčanog žala u pojedinim zonama kupališta. Projekt uključuje i rampu za pristup moru prilagođenu osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, koja će biti smještena u južnom dijelu zahvata.

Na sjevernom dijelu plaže predviđeno je uređenje dječjeg igrališta, dok će se prema parku Banj formirati nove zelene površine. Cjelokupni prostor bit će opremljen urbanom i plažnom opremom te oblikovno i materijalno usklađen s nedavno uređenim parkom u zaleđu. Kako bi se omogućila realizacija novog obalnog zida, sunčališta i dječjeg igrališta, uklonit će se dio postojećeg obalnog platoa te postojeća rampa i stepenice.

Idejno rješenje

U skladu s prethodno izrađenim Idejnim rješenjem koje je 2022. godine izradila tvrtka Marecon, projekt uređenja gradske plaže Banj u Bakru predviđa se uređenje prostora smještenog na južnoj obali grada, odnosno u sjeverozapadnom dijelu Bakarskog zaljeva.

Projektom se planira uređenje prostora ispred postojeće, nedavno rekonstruirane obale uz park Banj, a zatim obalnog platoa na krajnjem sjevernom dijelu zahvata na kojemu se trenutno nalaze izvučene barke, te krajnjeg južnog uz ulaznu cijev podmorskog tunela. Dio plaže predviđa se opremiti elementima pristupačnosti namijenjenima osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predviđa se opremanje urbanom i plažnom opremom.

Iako je park većim dijelom dovršen, južni dio uz ulaz u nekadašnji podmorski tunel koksare tek se planira rekonstruirati. Na sjevernom dijelu obuhvata nalazi se postojeći plato koji lokalno stanovništvo koristi za smještaj plovila tijekom zime, uz betonsko stepenište i rampu za pristup moru koja ne zadovoljava suvremene standarde pristupačnosti.

Prostorom prolazi i Bakarska bujica sa svojim glavnim tokom i preljevnim kanalom, koje je potrebno zadržati i uklopiti u buduće uređenje plaže. Uz obalni zid evidentiran je i veći broj manjih oborinskih i kanalizacijskih ispusta, čije će se točne karakteristike dodatno provjeriti tijekom izvedbe radova. gradsko kupalište Bakar | foto: screen shot EOJN / Marecon

Arhitektonske komponente

Novo gradsko kupalište u Bakru bit će uređeno kao kombinacija šljunčane plaže i betonskih sunčališta koja će se prostirati uz njezine rubove. U južnom dijelu kompleksa planirana je izvedba rampe za pristup moru prilagođene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, dok će postojeći kanali Bakarske bujice biti integrirani u novo uređenje prostora.

Uz sunčališta i plažu predviđen je zeleni pojas prema parku Banj te postavljanje prateće opreme poput tuševa, kabina za presvlačenje, klupa i mornarskih ljestvi za ulazak u more. Cjelokupno oblikovanje usklađeno je s nedavno uređenim parkom u zaleđu, čime se nastavlja stvaranje jedinstvene obalne cjeline.

Betonska sunčališta

Središnji dio zahvata činit će gotovo 600 četvornih metara betonskih sunčališta izvedenih na više terasa različitih visina, koje će omogućiti neposredan kontakt s morem uz smanjeni rizik od plavljenja i stvaranja algi. Plaža će obuhvatiti i oko 230 četvornih metara žala omeđenog novim obalnim zidom i zaštitnim perom dugim oko 18 metara.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti pa će se osobe s invaliditetom moći izravno iz parka spustiti na posebno uređeno sunčalište i rampu koja se kroz šest blagih krakova spušta sve do mora. Uz rampu će biti postavljeni rukohvati, prilagođena kabina za presvlačenje, tuš te betonske ležaljke. gradsko kupalište Bakar | foto: screen shot EOJN / Marecon

Dječje igralište

Na sjevernom dijelu buduće plaže predviđeno je dječje igralište površine oko 150 četvornih metara, čiji će središnji element biti velika multifunkcionalna sprava u obliku broda s toboganima, mrežama za penjanje, mostovima i tunelima. Igralište će biti opremljeno klupama, zaštitnom ogradom od nehrđajućeg čelika i velikim jedrima za zasjenu.

U stražnjem dijelu kupališta formirat će se dodatne zelene površine s ukrasnim drvećem, grmljem i mediteranskim biljem, uključujući indijski jorgovan, brnistru, konopljiku i puzajući ružmarin. Time će nova plaža, osim kupališne funkcije, dobiti i značajnu rekreacijsku i krajobraznu vrijednost. gradsko kupalište Bakar | foto: screen shot EOJN / Marecon

Ispusti u more

Tijekom izrade projekta uređenja plaže Banj u Bakru evidentirano je ukupno pet postojećih ispusta u more, zbog čega je projekt usklađen s infrastrukturnim zahvatima koji se već provode u sklopu modernizacije kanalizacijskog sustava grada Bakra. Za potrebe projektiranja pribavljeni su podaci od investitora i riječkog komunalnog društva o postojećoj infrastrukturi na području plaže i njezina zaleđa.

Projekt predviđa zadržavanje i produljenje glavnog toka te preljevnog kanala bujice Bakar do novog obalnog ruba, uz njihovo uklapanje u buduće uređenje kupališta. Sigurnosni preljev crpne stanice Bakar 1 ostaje nepromijenjen jer je već ukopan u morsko dno i nije obuhvaćen planiranim radovima.