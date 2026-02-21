Izgradnja 400 metara nove plaže: Na top lokaciji nakon trogodišnje 'pauze' aktivni stari planovi

Plaža Bristak u Tribunju blizu Vodica jedno je od glavnih kupališta za sve posjetitelje općine i mjesta Tribunj, no mogla bi biti bolje opremljena nego što jest. U trenutnom stanju joj nedostaje sadržaja i hladovine, ali to bi se trebalo promijeniti. U planu je izgradnja betonskih pera, šljunčane plaže, nove šetnice, kao i uređenje okoliša, a nova plaža bila bi duga oko 415 metara. Ipak treba napomenuti kako ovo nije prvi put da se sprema obnova plaže. Planove od ranije otkriva tri godine star Elaborat zaštite okoliša u kojemu ima sitnih razlika u usporedbi s onim iz 2025. godine.

Plaža Bristak u Tribunju blizu Vodica poznato je mjesto za sve kupače koji ljetne dane ili mjesece provode u tom mjestu u Dalmaciji. Još od 2022. godine priča se o zahvatu, u obuhvatu katastarskih čestica 3233/18, 3319, 723 i dijelu 3233/30 u općini Tribunj, u Šibensko-kninskoj županiji. Već u dva navrata izrađeni su Elaborati zaštite okoliša, a za razliku od mnogih drugih zahvata, za ove radove provest će se procjena utjecaja na okoliš jer nositelj zahvata planira uređenje plaže, što uključuje nasipavanje obale, zahvate u moru, ali i izgradnju građevina većih od 50 metara.

Zahvat će zaroniti u more

Naručitelj i nositelj zahvata, Općina Tribunj, predlaže uređenje popularne plaže u mjestu Tribunju, u obuhvatu tri katastarske čestice. Kako bi zahvat uključivao nasipavanje morske obale, zahvate u moru i izgradnju građevina duljine veće od 50 metara, što prema propisima spada u zahvate urbanog razvoja, a koji mogu imati značajan utjecaj na okoliš, prije radova je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Postupak se vodi temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, a nadležno tijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranizicije (MZOZT).

Lokacija zahvata nalazi se istočno od tribunjske marine, odnosno lukobrana sv. Nikole. Sama plaža je šljunčana, i duga oko 400 metara, a široka 30-ak metara. Smještena je na istočnom dijelu općine, i može primiti okvirno 1.100 kupača.

Iako je iskoristiva, u trenutnom stanju manjka joj zabavnih i sportskih sadržaja, a posjetiteljima baš ne nudi ni hladovinu. Uz to je neprilagođena osobama s posebnim potrebama.

Uređenje skoro 40 tisuća kvadrata

U zapadnom dijelu su šljunak i nekoliko manjih kamenih zaštitnih pera, dok istočni dio nema odgovarajuću zaštitu šljunčanog nasipa, a stjenovita obala na tom potezu nepovoljna je za ulazak u more, piše u elaboratima utjecaja na okoliš izrađenih u svrhu uređenja plaže. K tome, ovaj obalni pojas nema ni pomorske objekte koji bi ponudili zaštitu od vanjskih utjecaja, a koje treba dodati.

Zbog navedenih nedostataka planira se uređenje u tri faze, na ukupno 36.815 četvornih metara, od čega će se urediti 10.804 kvadrata kopna, te 26.010 kvadrata ‘morskog’ dijela. U okviru zahvata planirano je uređenje plaže u dužini od oko 415 metara, što će prema procjeni uključivati iskope od oko 7.136,60 kubika i nasipe od 13.536,40 kubika, kažu procjene. Određeno je i da će se dio kvalitetnog šljunka s postojeće plaže koristit će se za nasipavanje nove plaže ili kao podloga, dok će se nekvalitetan materijal zbrinuti sukladno propisima.

Šest novih pera za zaštitu

Od ukupno tri faze, prva uključuje izgradnju obalne šetnice, betonskih pera i šljunčane plaže te uređenje okoliša, pri čemu je komunalna infrastruktura planirana unutar šetnice. Šetnica bi trebala biti 235 metara duga, a hodna površina bila bi armiranobetonska ploča debljine 12 centimetra na tamponskom sloju, sa završnom betonskom obradom.

U toj fazi je predviđena i izgradnja šest različitih pera za zaštitu plaže, širine 3,5 metra i promjenjive duljine od 9 do 71 metar, izvedenih od armiranobetonskih montažnih elemenata s kamenom ispunom i završnom betonskom oblogom. Između pera planiraju se nasute plaže od materijala unaprijed određene granulacije, i sa slojem šljunka debljine 50 centimetara iznad kamenog nasipa. Širina nove plaže kretat će se od približno 14 do 30 metara.

Druga faza uključuje izgradnju ugostiteljskog objekta bruto površine do 200 četvornih metara, a treća postavljanje pontona uz vaterpolo igralište. Zahvat uključuje i izgradnju vodovodne mreže duljine oko 580 metara, sanitarne odvodnje duljine oko 80 metara, povezivanje na postojeće komunalne sustave, ali i uređenje zelenih površina. Površina morskih površina zahvaćenih uređenjem plaže i postavljanjem pera iznosi oko 0,72 hektara, a od obuhvaćenih čestica i dijela mora formirat će se nove katastarske čestice. Kako je već navedeno, zahvat bi trebao poboljšati funkcionalnost plaže, ali i podići razinu održivosti prostora koji je trenutačno infrastrukturno nedovoljno uređen.

Dva projekta, ima razlika

Inače, Elaborat iz 2022. godine otkriva da se zahvat razmatrao i prije koju godinu, budući da se radi o istim katastarskim česticama kao i u onom koji opisuje novi zahvat. Općina je tada, može se pročitati u tom dokumentu, planirala izgradnju prometnice i uređenje plaže ‘Bristak’ na površini obuhvata od 37.900 kvadrata, s kopnenim dijelom od 19.026 četvorna metra i morskim dijelom od 18.873, na istim k.č. 3233/18, 3319, 723 i dijelu 3233/30 k.o. Tribunj.

Projekt je i tada bio podijeljen u tri etape: izgradnju obalne šetnice, betonskih pera i šljunčane plaže, pa izgradnju ceste s biciklističkim trakama, parkirališnim mjestima i zelenim površinama, i na kraju – postavljanje pontona uz vaterpolo igralište, a radovi su i tada svrstani u kategoriju zahvata urbanog razvoja koji podliježu postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Razlike između zahvata vidljive su prvenstveno u obuhvatu i sadržaju planiranih radova. Iako se zahvati odnose na iste katastarske čestice i istu lokaciju plaže Bristak, noviji zahvat usmjeren je isključivo na uređenje obalnog pojasa i plaže s pratećom infrastrukturom i ugostiteljskim objektom, dok je raniji plan uključivao i izgradnju prometnice s pripadajućim prometnim i parkirališnim sadržajima.