Galerija iz zraka: Gradilište kao iz filma, kranovi od 800 tona ispod oblaka 'slažu' vjetroturbinu

Tri snažna Liebherr krana nosivosti 800 tona korištena su za izgradnju jednih od najviših kopnenih vjetroturbina na svijetu. Kranovi LG 1800-1.0 i LR 1800-1.0 omogućili su sigurnu i brzu montažu deset turbina N175/6.X zahvaljujući naprednim sustavima za podizanje i lakši transport. Dobra organizacija, kratko vrijeme pripreme i pouzdana servisna podrška bili su ključni za uspješnu realizaciju projekta.

Današnji građevinski projekti sve su složeniji i zahtijevaju snažne strojeve i naprednu tehnologiju. Upravo to pokazuje primjer poznate njemačke tvrtke Liebherr, čiji su kranovi odigrali ključnu ulogu u izgradnji nove generacije vjetroelektrana. Na jednom gradilištu jasno se vidjelo da su kranovi nosivosti 800 tona presudni za brzu i sigurnu montažu velikih vjetroturbina, posebno kada su rokovi kratki, a vremenski uvjeti nepovoljni.

Veće turbine, više energije

Moderne vjetroturbine imaju sve veće rotore jer to omogućuje proizvodnju više električne energije, osobito u područjima gdje vjetar nije jako snažan. Također, što je turbina viša, to bolje iskorištava jače vjetrove na većim visinama.

Tvrtka Nordex Group razvila je novu turbinu iz serije Delta4000, model N175/6.X, s rotorom promjera čak 175 metara. Prva vjetroelektrana s deset takvih turbina izgrađena je u Mahlsdorfu u Njemačkoj, a svaka turbina ima snagu 6,8 MW. Zbog visine glavčine od 179 metara, ove turbine spadaju među najviše kopnene na svijetu.

Snažni kranovi za velike zadatke

Zbog veličine i težine turbina bila je potrebna iznimno snažna dizalična oprema. Na gradilištu su radila tri Liebherr krana nosivosti 800 tona – jedan mobilni model LG 1800-1.0 te dva gusjeničara LR 1800-1.0. Uz njih je korišteno još nekoliko pomoćnih kranova, pa je ukupno devet strojeva radilo usklađeno.

Najveći izazov bio je podizanje pojedinih dijelova turbine, poput mjenjača koji sam teži više od 80 tona. Kranovi su bili opremljeni dugim krakovima i velikim protutezima kako bi mogli sigurno podizati dijelove na velike visine.

Pametna rješenja štede vrijeme

Kako bi se posao odvijao što brže, korišteni su posebni sustavi koji omogućuju lakše rukovanje protutezima krana. To je omogućilo brzo prilagođavanje krana i maksimalno iskorištavanje kratkih razdoblja povoljnog vremena.

Veliku prednost donijela je i dobra organizacija transporta. Kranovi su se mogli brzo rastaviti, prevesti i ponovno sastaviti, čak i kada su se premještali s gradilišta udaljenih više stotina kilometara. Time su znatno smanjeni troškovi i vrijeme zastoja.

Pouzdana servisna podrška

Kod ovako zahtjevnih radova kvarovi su mogući, no presudno je da se brzo otklone. U ovom projektu servisna ekipa reagirala je odmah nakon pojave problema, što je omogućilo nastavak radova bez većih kašnjenja. Operateri ističu da je upravo brza i pouzdana servisna podrška jedan od glavnih razloga zašto se odlučuju za Liebherr opremu.

Iskustvo s gradilišta pokazalo je da su ovi kranovi spremni za buduće projekte s još većim i težim vjetroturbinama. Zahvaljujući dodatnim sustavima za stabilizaciju, radovi su mogući i pri jačem vjetru, što smanjuje zastoje i povećava učinkovitost. To potvrđuje da moderna tehnologija igra ključnu ulogu u razvoju obnovljivih izvora energije