Teška mehanizacija izlazi na plaže Splita i predgrađa: Moraju provesti ovaj postupak

S trajanjem ugovora do posljednjeg dana 2026. godine, traže se radovi mehanizacije na uređenju plaža u Splitu i predgrađu. Na plažama Splita, Stobreča i Slatina mehanizacija bi trebala odraditi svoje za 137.000 eura bez uključenog PDV-a, a radi se o nasipavanju kamenom. Riječ je o uobičajenom postupku koji se provodi svake do svake dvije godine.

Nasipavanje je uobičajeni proces

Društvo s ograničenom odgovornošću Žnjan d.o.o., osnovano 2014. godine brine o organizaciji ključnih kulturno-turističkih aktivnosti u Splitu. No, u djelatnosti društva ubraja se i čišćenje i održavanje gradskih plaža koje nisu pod koncesijom. To uključuje redovno održavanje opreme, poput tuševa, klupa, svlačionica, koševa, ali i stepenica za ulazak u more - ali i organizaciju redovnog nasipavanja plaža kamenom.

Dohranjivanje, iliti nasipavanje plaža radi se kako bi se materijal zadržao na obali, ali i kako bi se ublažile posljedice erozije te olujnih udara, piše na adriaadapt.eu. Izvori kažu da se postupak u pravilu provodi jednom do dva puta godišnje, a uoči još jednog proljeća, Žnjan d.o.o. naručuje mehanizaciju za nasipanje plaža u gradu Splitu, te u Stobreču i Slatini. U javnoj nabavi može se vidjeti da će zadatak prema procjeni koštati do 137 tisuća eura, a uključuje radove mehanizacije do kraja 2026. godine.

Prema troškovniku radova, za ove radove na javnim gradskim plažama traže se bager gusjeničar od 32 tone, bageri između 15 i 22 tone, i točkaši i gusjeničari, kamioni, mali bageri do 8 tona, labudica (specijalna prikolica za prijevoz radnih strojeva) te kombinirka, odnosno kombinirani građevinski stroj s prednjom utovarnom lopatom i stražnjom bager-rukom. Istim sastavom mehanizacije nasipavat će se i netom uređeni plato Žnjan.

Žnjan je trenutno najatraktivnija zona u Splitu | Foto: Luka Bumbak, bauštela.hr

Plaže pod snažnim naletima vjetra

Već smo pisali o tome da je već i gradnja plaža složeni proces jer obalni prostor stalno mijenjaju vremenski uvjeti i more. Plaže mogu biti betonske, šljunkaste ili pješčane, a svaka se izvodi posebnim postupkom i mora biti prilagođena okolišu. Na njih utječu vjetar, sunce, temperatura, gibanje mora i sol, koja s vremenom nagriza beton. Jak vjetar može oštetiti ili čak uništiti i masivne konstrukcije poput skakaona, zbog čega se svi zahvati izvode prema preciznim stručnim proračunima pa ne čudi da je nasipavanje jedna opcija kojoj se pribjegava kako bi se uz tako silovite utjecaje očuvalo obličje plaža.

U Splitu su ti izazovi posebno izraženi zbog snažnih vjetrova i silovitog juga, koji morem može odnijeti ili premjestiti materijal. Plaže se zato često štite 'školjarama' - kamenim nabačajima krupnog kamena koji razbijaju valove i smanjuju pritisak na obalu. Ipak, takva rješenja imaju i nedostatke jer mogu ograničiti prohodnost i prirodno kolanje mora.

Osim vjetra i valova, dugoročni problem predstavlja i morska sol, čiji se utjecaj na beton ne može potpuno spriječiti. Zbog toga se obalni objekti projektiraju tako da ih je moguće održavati i povremeno obnavljati ili mijenjati njihove dijelove. Pri planiranju i gradnji sudjeluju geomehaničari i konstrukteri koji, na temelju dugogodišnjih praćenja mora i okoliša, procjenjuju kako će se obalni prostor ponašati kroz vrijeme.