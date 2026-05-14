Broj kvadrata nije kraj priče: Prije nego kupite novu klimu, morate znati ove podatke o svom prostoru

Kvadratura nije jedino što određuje koju klimu trebate za svoj dom. Krivi odabir znači visoke račune, slabije hlađenje i kraći vijek trajanja uređaja.

Svake godine, čim termometar krene prema gore, kreću i pitanja. Treba li nam klima i koji model uzeti? Većina u tom trenutku napravi isto: izmjeri kvadrate i prema tome odabere snagu uređaja. Prodavači najčešće idu istim putem i tu negdje nastane problem. Kvadratura je samo jedan od podataka, a često nije najvažniji.

Dva stana iste veličine mogu trebati potpuno različite uređaje ovisno o izolaciji, katu, orijentaciji, visini stropa i rasporedu prostorija. Pogrešno odabrana klima znači veću potrošnju, slabije hlađenje ili neugodan osjećaj vlage i hladnoće.

Uzmite u obzir ključne značajke prostora

Prostorija okrenuta prema jugu ili zapadu prima znatno više topline od one na sjevernoj strani, a potkrovlja i gornje etaže posebno su izložene. Ljeti se pregrijavaju, zimi gube toplinu brže. Jednako važna je izolacija i kvaliteta stolarije: novi trostruki prozori i dobro izolirani zidovi zadržavaju temperaturu, dok starija stolarija znači da klima mora raditi napornije da postigne isti efekt.

Stan s visokim stropovima ima znatno veći volumen zraka koji treba rashladiti od iste površine sa standardnim stropom.

Uz to, raspored prostorija faktor je kojeg također treba razmotriti. Jedan uređaj u hodniku teško će ravnomjerno pokriti nekoliko odvojenih soba pa otvorenost tlocrta određuje i koliko uređaja zapravo trebate.

Jednako je važno i kako koristite prostor

Tko radi od kuće u sobi treba više hlađenja od nekoga tko u istoj sobi samo spava. U isto vrijeme, planirate li spavati u prostoriji s upaljenom klimom, buka uređaja nije sitnica nego ozbiljan čimbenik kvalitete sna. U tom slučaju potražite klimu koja ima funkciju tišeg načina rada.

Sinclair Galaxis serija osigurava tihi rad, a dolazi i sa skrivenim radarom i funkcijom 'AVOID ME', koja automatski detektira gdje se osobe u prostoriji nalaze i prilagođava smjer puhanja zraka.

Volite li da vas dočeka ohlađen prostor, razmotrite uređaje kojima možete upravljati na daljinu. Wi-Fi upravljanje pa klimu možete uključiti s mobitela prije povratka kući.

Hoćete li koristiti klimu i za grijanje?

Moderni inverterski uređaji odlični su za grijanje prijelaznih sezona, a poneki rade učinkovito i na temperaturama daleko ispod nule, ako planirate klimu koristiti i zimi.

Za one koji žele korak dalje u smjeru cjelogodišnjeg sustava grijanja i hlađenja, Sinclair nudi i dizalice topline. Predviđeni su za grijanje cijelog doma, a mogu zagrijavati i sanitarnu vodu. Posebno su popularan izbor pri renovacijama i u novogradnji, gdje zamjenjuju klasične sustave grijanja uz znatno niže operativne troškove.

Treba vam klima za kamper ili brod?

Ljeto se ne provodi isključivo između četiri zida. Vlasnici brodova i kampera znaju to iz prve ruke, a toplinski valovi ne prestaju na pragu usidrene jahte ili parkiranog kampera.

Sinclair ima rješenje i za taj segment: kamperski i brodski klima uređaji osmišljeni su za specifične uvjete mobilnog življenja. Kompaktni su, otporni na vlagu i morski zrak, a učinkovitošću ne zaostaju za stacionarnim modelima.

Dobra klima je dugoročna odluka

Kupnja klima uređaja nije odluka za jednu sezonu. Kvalitetan uređaj, dobro dimenzioniran za prostor i navike ukućana, može raditi pouzdano godinama uz niže račune za struju i bez potrebe za čestim servisiranjem.

